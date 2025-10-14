Od lokalnych siłowni do międzynarodowej sieci – anatomia ekspansji Xtreme Fitness Gyms
W świecie, w którym rynek fitness przyspiesza jak nigdy dotąd, Xtreme Fitness Gyms rośnie szybciej niż cała branża. Sieć przygotowuje się do ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, wyznaczając nowy standard skalowalnej franczyzy fitness.
Anatomia wzrostu
Gdy w 2012 roku w Tarnowie powstawał pierwszy klub Xtreme Fitness Gyms, nikt nie przypuszczał, że z lokalnej inicjatywy wyrośnie jedna z najszybciej rozwijających się sieci fitness w tej części Europy. W 2025 roku Xtreme liczy już 130 działających lokalizacji w Polsce, a kolejne kilkadziesiąt znajduje się w fazie otwarć zaplanowanych jeszcze przed końcem roku.
Ten konsekwentny wzrost to efekt jasno określonej strategii i silnego modelu franczyzowego, który pozwala marce rosnąć zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w mniejszych miastach – tam, gdzie potrzeba dostępu do nowoczesnej infrastruktury fitness jest największa. Otwarcie każdej lokalizacji poprzedza bardzo szczegółowa analiza i nieustanne wsparcie sieci – od wyboru obiektu, przez pozyskanie finansowanie aż po adaptację i wyposażenie „pod klucz”.
Według raportu 2025 HFA Global Report rynek fitness w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie w tempie ponad 11 proc. rocznie, a główną siłą napędową tego trendu jest franczyza. Polska należy do najbardziej dynamicznych rynków regionu.
– Franczyza pozwala nam rozwijać się szybko, ale z zachowaniem lokalnego charakteru i jakości operacyjnej. Każdy klub prowadzi przedsiębiorca, który zna swoją społeczność – a my dostarczamy mu narzędzia, know-how i markę o międzynarodowym zasięgu – mówi James Cotton, CEO Xtreme Fitness Gyms.
Franczyza, która działa
Model Xtreme opiera się na równowadze między centralnym wsparciem a lokalną przedsiębiorczością. Franczyzobiorcy korzystają z kompleksowego systemu szkoleń, narzędzi operacyjnych i marketingowych oraz programu onboardingowego prowadzonego przez dedykowany zespół.
– Nie budujemy sieci dla siebie, tylko razem z naszymi partnerami. Dlatego w Xtreme mówimy o franczyzocentryczności, czyli podejściu, w którym to franczyzobiorca i jego potrzeby są najważniejsze. Wierzymy, że od jego sukcesu zależy sukces całej marki. Dlatego naszym zadaniem jest dostarczać wiedzę i rozwiązania, które pozwalają działać z taką skutecznością jak duży operator, ale przy zachowaniu niezależności lokalnego przedsiębiorcy – podkreśla Filip Puchalski, dyrektor handlowy Xtreme Fitness Gyms.
W ostatnich miesiącach do sieci dołączyło kilkudziesięciu nowych partnerów, w tym przedsiębiorcy z mniejszych miast, którzy dzięki Xtreme zrealizowali swoje pierwsze inwestycje w branży fitness. Część z nich rozwija dziś także siostrzaną markę Xtreme KiDS, tworząc przestrzenie zdrowej zabawy i ruchu dla najmłodszych.
Xtreme KiDS to naturalne dopełnienie ekosystemu, który sieć buduje od lat. Dzięki niemu aktywność fizyczna staje się stylem życia całych rodzin – dzieci uczą się ruchu i współpracy, a rodzice trenują obok. Z biznesowego punktu widzenia to także sposób na dywersyfikację inwestycji i rozszerzenie oferty o rosnący segment rynku rodzinnego wellness.
Model Xtreme jest elastyczny i skalowalny – działa zarówno w miastach powiatowych, jak i w dużych aglomeracjach. Wspólne pozostaje jedno: dbałość o jakość doświadczenia klubowicza, nowoczesne zaplecze technologiczne i konsekwentnie rozwijany ekosystem usług, który łączy fitness, rodzinę i przyszłe pokolenia.
Więcej niż trening
Z perspektywy klubowiczów, Xtreme to coś więcej niż siłownia. To przestrzeń, w której ruch spotyka się ze wspólnotą, a wysiłek fizyczny staje się formą troski o siebie. Coraz więcej osób przychodzi do klubu nie po rekordy, lecz po równowagę – psychiczną i emocjonalną.
– Dla wielu naszych członków siłownia stała się drugim domem – miejscem, w którym można zadbać nie tylko o ciało, ale i o głowę. Ruch to dziś jeden z najważniejszych elementów profilaktyki zdrowia psychicznego – mówi James Cotton.
W ofercie sieci znajdują się klasyczne strefy treningowe, zajęcia grupowe, trening personalny i autorskie formaty – m.in. skierowany dla zabieganych osób program 10X, rozwijający siłę, wytrzymałość i motywację w zaledwie 10 minut. Towarzyszy im aplikacja mobilna umożliwiająca zarządzanie członkostwem i planem treningowym w jednym miejscu.
To spójny system – od przestrzeni do ćwiczeń, przez narzędzia cyfrowe, po społeczność ludzi, którzy motywują się nawzajem. W synergii technologii, relacji i emocji tkwi siła marki. Xtreme Fitness Gyms nie sprzedaje wyłącznie dostępu do klubu, lecz poczucie przynależności i codzienny rytuał, który pozwala żyć lepiej.
Kurs na Europę
Po latach dynamicznego wzrostu w Polsce Xtreme Fitness Gyms przygotowuje się do kolejnego etapu – ekspansji międzynarodowej. Pierwsze kluby poza granicami kraju zostaną otwarte w Czechach w 2026 roku, a kolejne – na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech – są już w fazie przygotowań.
Z danych 2025 HFA Global Report wynika, że rynek fitness w regionie rośnie o ponad 11 proc. rocznie, napędzany rosnącą klasą średnią i popularyzacją zdrowego stylu życia. W wielu krajach brakuje jednak dostępnych cenowo, a jednocześnie jakościowych konceptów fitness – lukę tę Xtreme chce wypełnić.
– Naszym celem nie jest bycie największym, lecz najbardziej partnerskim i efektywnym modelem franczyzy fitness w tej części Europy. Działamy konsekwentnie, z naciskiem na standardy, technologię i relacje. Nie wchodzimy na rynki, by je podbić, ale by współtworzyć lokalne społeczności i dawać przedsiębiorcom realną szansę na sukces – mówi James Cotton.
Do 2027 roku sieć planuje przekroczyć 300 klubów, z czego coraz większa część powstanie poza Polską. Równolegle rozwijać się będzie marka Xtreme KiDS, która ma potencjał rosnąć wraz z Xtreme Fitness Gyms – zarówno w kraju, jak i za granicą. W ten sposób powstaje spójny ekosystem fitness, obejmujący całe spektrum potrzeb – od pierwszych dziecięcych aktywności po profesjonalny trening dorosłych.
Wizja i kierunek
Rozwój Xtreme to nie tylko wzrost liczby klubów, ale również zmiana kulturowa. Marka od lat promuje styl życia oparty na ruchu, wspólnocie i pozytywnej energii – łącząc ludzi wokół przekonania, że aktywność fizyczna jest jednym z najprostszych sposobów na poprawę jakości życia.
W czasach, gdy coraz więcej decyzji podejmujemy z poziomu ekranu, Xtreme przywraca znaczenie realnego spotkania, wysiłku i współobecności. W klubach sieci sport staje się sposobem na budowanie więzi, odzyskiwanie równowagi i współtworzenie codzienności opartej na wartościach.
– Fitness nie jest luksusem. Jest inwestycją w siebie – w zdrowie, relacje, codzienną energię. Dlatego wierzymy, że siłownia może być ważnym punktem na mapie każdej społeczności – miejscem, które daje ludziom siłę nie tylko fizyczną, ale i mentalną – podsumowuje Filip Puchalski.
Więcej niż marka
Xtreme Fitness Gyms to dziś znacznie więcej niż sieć klubów. To ekosystem ludzi, technologii i wartości, w którym przedsiębiorczość spotyka się ze społecznym zaangażowaniem, a rozwój osobisty z partnerskim modelem biznesu.
Budowana konsekwentnie od ponad dekady wspólnota Xtreme rośnie w tempie, które odzwierciedla współczesną potrzebę ruchu, przynależności i równowagi. W tej synergii – między ciałem a wspólnotą, biznesem a misją – tkwi siła marki, która z lokalnej inicjatywy stała się jednym z najbardziej inspirujących zjawisk na rynku fitness w Europie.
