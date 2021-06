Listki CSR POLITYKI przyznane w wyjątkowym czasie

Listki CSR POLITYKI już po raz dziesiąty przyznaliśmy firmom, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju. Jubileuszowa gala, tak jak cała edycja, odbyła się w wyjątkowych okolicznościach.

Z tym większą ciekawością analizowaliśmy tegoroczne zgłoszenia polskich firm, które prócz podstawowej działalności podejmowały rozmaite inicjatywy pomocowe, związane z ochroną zdrowia, logistyką, profesjonalizacją cyfrową itd. – Reagujecie państwo na wyzwania, jakie los przed nami postawił, w sposób fantastyczny – podkreślił redaktor naczelny „Polityki”. – Gratulując każdemu z laureatów Listków, chciałbym życzyć, żebyście nie ustawali w tym, co robicie, bo będzie to w następnym roku nawet bardziej potrzebne niż w ubiegłych latach.

– To pierwsza od roku taka impreza w tym budynku – podkreślił, witając gości, redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński. – Traktujemy to spotkanie jak początek końca pandemii. Jak dodał, za nami dziwny rok, który zupełnie wywrócił zasady funkcjonowania społecznego. Priorytet dla wielu firm w Polsce i na świecie był oczywisty: po pierwsze, przetrwać. Po drugie, utrzymać zatrudnienie i spoistość w zespołach, które firmy te tworzą, wdrażając nowe rozwiązania (jak choćby praca zdalna) często pospiesznie, w biegu i eksperymentalnie, dbając zarazem o wzajemne bezpieczeństwo sanitarne. Po trzecie, równie kluczowe dla funkcjonowania okazały się takie wartości jak wyrozumiałość, solidarność i gotowość do niesienia pomocy. – Dla odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnych szefów kryteria tej odpowiedzialności bardzo się zmieniły – mówił Jerzy Baczyński.

Gala przyznania Listków CSR i wręczenia okolicznościowych dyplomów odbyła się w redakcji „Polityki” we wtorek 8 czerwca, transmitowaliśmy ją także na Facebooku, gdzie wciąż można ją obejrzeć . Zofia Leśniewska, dyrektor projektów specjalnych w naszym tygodniku, przypomniała na początku imprezy, że Listki CSR POLITYKI to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla polskich firm. By wziąć w nim udział, należy wypełnić ankietę z pytaniami o kwestie m.in. wyszczególnione wyżej. W jubileuszowej edycji otrzymaliśmy 128 takich kompletnych zgłoszeń , rekordowo dużo. Pełną listę laureatów prezentujemy poniżej.

Z kolei Irena Pichola, partner Deloitte, liderka Zespołu doradczego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i regionie Europy Środkowej, w czasie gali podkreśliła: – Dziesięć lat Listków to dziesięć lat dbania o to, żeby temat odpowiedzialności biznesu się przebił, też w wymiarze środowiskowym. Dziś nie ma wątpliwości, że to się udało. Jak zauważyła, grono laureatów daje innym impuls do rozwoju i wzajemnie się inspiruje, chwaląc się – i słusznie – autorskimi zestawami dobrych praktyk (wyliczamy je na końcu tego tekstu).

Maria Ibisz z zespołu Deloitte przywołała zaś kilka liczb. Okazuje się, że aż 90 proc. firm pojawia się wśród laureatów Listków CSR POLITYKI od dziesięciu lat i aż 93 proc. działa w oparciu o własne kodeksy etyki. Coraz większe znaczenie, także w kontekście różnych zmian regulacyjnych, ma dla firm przejrzystość w komunikacji, istotna jest także sama społeczność liderów, menedżerów i dyrektorów, którym temat odpowiedzialności biznesu leży na sercu.

Specjalnym gościem naszej imprezy była Anda Rottenberg, historyczka sztuki, publicystka, która wygłosiła płomienny wykład o roli artystów w życiu społecznym (czy twórca w ogóle musi odgrywać jakąś rolę?), o oswajaniu i wspieraniu sztuki na różne sposoby. – Z biznesowego punktu widzenia sztuka jest opłacalna – podkreśliła, wyjaśniając jednocześnie, czym kolekcjonerstwo tak naprawdę jest i dlaczego warto w nie inwestować.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Badanie i analizę wyników przygotował zespół Deloitte ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i w regionie Europy Środkowej: Irena Pichola, Maria Ibisz, Jan Renkas, Paulina Kubalczyk. Niżej wszyscy tegoroczni laureaci, w tym zdobywcy Diamentowych Listków, którzy przez minioną dekadę regularnie otrzymywali w naszych zestawieniach najwyższe oceny. Gratulujemy!

Diamentowe Listki CSR POLITYKI 2011–21

• Orange Polska

• PKN Orlen SA

• POLPHARMA

• Schenker Sp. z o.o.

Złoty Listek CSR POLITYKI 2021

• Adamed Pharma SA

• Bank Millennium SA

• Grupa Raben

• Grupa Tauron SA

• ING Bank Śląski SA

• Jeronimo Martins Polska SA

• Kaufland Polska Markety

• Lidl Polska

• Orange Polska SA

• PKN ORLEN SA

• POLPHARMA SA

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

• Santander Bank Polska SA

• Schenker Sp. z o.o.

• T-Mobile Polska

Srebrny Listek CSR POLITYKI 2021

• AGORA SA

• Allegro.pl Sp. z o.o.

• ANWIL SA

• ArcelorMittal Poland SA

• Auchan Polska Sp. z o.o.

• Bank Ochrony Środowiska SA

• BNP Paribas Bank Polska SA

• Carlsberg Polska Sp. z o.o.

• CCC SA

• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

• Credit Agricole Bank Polska SA

• Energa Grupa Orlen SA

• Grupa ENEA SA

• Grupa LOTOS SA

• Grupa Lubawa SA

• Grupa Żywiec SA

• Inter Cars SA

• Kompania Piwowarska SA

• Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

• LPP SA

• mBank SA

• Provident Polska SA

• SITECH Sp. z o.o.

• STU ERGO Hestia SA

Biały Listek CSR POLITYKI 2021

• 3M Poland Sp. z o.o.

• Adamed Pharma

• AmRest Sp. z o.o.

• Arche SA

• BASF Polska Sp. z o.o.

• CANPACK SA

• Capgemini Polska Sp. z o.o.

• Carrefour Polska Sp. z o.o.

• CEMEX Polska Sp. z o.o.

• Comarch SA

• DNB Bank Polska SA

• Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA

• Fabryki Mebli FORTE SA

• Grupa Ferrero w Polsce

• FM Polska Sp. z o.o.

• FRoSTA Sp. z o.o.

• Gdańsk Transport Company SA

• Goodvalley Polska

• Górażdże Cement SA

• Grupa ANG SA

• GPEC Sp. z o.o.

• Grupa MTP

• Grupa Muszkieterów

• Hanplast Sp. z o.o.

• Henkel Sp. z o.o.

• Hochland Sp. z o.o.

• L’Oréal Polska Sp. z o.o.

• Lubelski Węgiel Bogdanka SA

• Medicover Polska SA

• Michelin Polska Sp. z o.o.

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

• Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

• Nowy Styl Sp. z o.o.

• GK Pelion SA

• PepsiCo Polska

• Philip Morris Polska SA

• PKO Bank Polski SA

• Robert Bosch Sp. z o.o.

• Sanofi Sp. z o.o.

• Schumacher Packaging Sp. z o.o.

• Sephora Polska Sp. z o.o.

• Shell Polska Sp. z o.o.

• Signify Poland Sp. z o.o.

• Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o.

• Sodexo Polska Sp. z o.o.

• Solaris Bus&Coach Sp. z o.o.

• Stena Recycling Sp. z o.o.

• SumiRiko Poland Sp. z o.o.

• Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

• Volvo Polska

• Wawel SA

• Wunderman Thompson Technology Sp. z o.o.

• Wyborowa SA

• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

• Żywiec Zdrój SA

Najwyżej nagrodzone dobre praktyki

3M Poland Sp. z o.o. 3M 100 proc. OZE

AGORA SA Kampanie na rzecz społeczeństwa oraz klimatu w dobie pandemii covid-19

Allegro Sp. z o.o. Walka ze skutkami pandemii covid-19

AmRest Sp. z o.o. Redukcja marnowania żywności

CANPACK SA Redukcja śladu węglowego firmy

Carlsberg Polska Sp. z o.o. Zrównoważony transport i logistyka w Carlsberg Polska

CEMEX Polska Sp. z o.o. Wirtualna Szkoła CEMEX

Goodvalley Polska Zerowy ślad węglowy produktu

Grupa Żywiec SA Daj butelce drugie życie

Kompania Piwowarska SA Energia z OZE w browarach

Orange Polska SA #jesteśmy z wami

Samsung Polska CyfrOFFy KONtakt

Santander Bank Polska SA Obligacje Zrównoważonego Rozwoju

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. #WygrywamyRazem

Żabka Polska Sp. z o.o. Działania na rzecz walki z covid-19 oraz uruchomienie zielonego innowacyjnego sklepu przyszłości

Żywiec Zdrój SA Net zero plastik

Wyróżnienia za dobre praktyki

Bank Pekao SA Bierz internet za rogi

BNP Paribas Bank Polska SA Razem zmieniamy

Coca-Cola HBC Polska Platforma współpracy ze start-upami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Credit Agricole Bank Polska SA Akcja „Wyzwanie oszczędzanie”

Energa Grupa Orlen SA Wsparcie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)

Fabryki Mebli FORTE SA FORTE z klasą – Microsoft dla szkół

Grupa ENEA SA Moc jest w Nas

Grupa Muszkieterów Muszkieterowie dla Polek

Grupa Veolia w Polsce HUBGrade, efektywność energetyczna budynków i Zerowasterzy

ING Bank Śląski SA Przeciwdziałanie skutkom pandemii covid-19

Jeronimo Martins Polska SA Wsparcie lokalnych producentów

Kaufland Polska Markety Skrzynki wielorazowego użytku w transporcie owoców i warzyw

Kompania Piwowarska SA Pomoc gastronomii w covid-19

Kuehne + Nagel Sp. z o.o. Program środowiskowy Net Zero Carbon

Lidl Polska Reset plastik – strategia redukcji plastiku

L’Oréal Polska Sp. z o.o. Program Solidarnościowy na rzecz walki z koronawirusem

mBank SA Cyfrowe rewolucje i Dziecinnie prosta matematyka

Medicover Sp. z o.o. Fundacja Medicover dla zdrowia dzieci i rodzin oraz wsparcia medycyny szkolnej podczas pandemii covid-19

Philip Morris Polska SA Międzynarodowy Standard Gospodarki Wodnej AWS

PKO Bank Polski SA mamyklimat.pl

POLPHARMA SA Ekowizyta – Zadbajmy o dobry klimat

Sanofi Aventis Sp. z o.o. Zaangażowanie w walkę z pandemią covid-19

Shell Polska Sp. z o.o. Zrównoważony rozwój biznesu – działania na rzecz środowiska i klimatu

Stena Recycling Sp. z o.o. Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Wyborowa SA Program Barmates i aplikacja edukacyjna The Bar World of Tomorrow