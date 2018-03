„Nie” dla przymusu. Lekarze dołączają do #Czarnego Piątku

Na facebookowej stronie inicjatywy „Lekarze Kobietom” opublikowano apel lekarzy wzywający do wstrzymania prac nad zaostrzeniem prawa aborcyjnego.

„Jako osoby korzystające w swojej pracy z osiągnięć nauki, kierujące się rekomendacjami towarzystw naukowych, uprawiające medycynę opartą na dowodach (evidence-based medicine) i – przede wszystkim – traktujące priorytetowo dobro pacjenta, nie możemy zgodzić się na opieranie decyzji w zakresie dostępu do usług medycznych na kwestiach religijnych, ideologicznych i światopoglądowych. Medycyna jest nauką i jako taka stanowi byt odrębny dla przekonań religijnych i ideologicznych. Kwestie światopoglądowe powinny pozostać indywidualnym przywilejem każdego wolnego człowieka, a wynikające z nich prawo wyboru stanowi dla nas wartość niezaprzeczalną”.

Zespół inicjatywy „Lekarze Kobietom” oraz lekarze i studenci zrzeszeni w tej inicjatywie przypominają, że decyzja dotycząca terminacji ciąży w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu powinna opierać się na przesłankach medycznych, pełnym wsparciu i dostarczeniu stosownych informacji przez pracowników ochrony zdrowia oraz indywidualnej decyzji pacjentki, nie zaś na przymusie. „Przymus może negatywnie wpłynąć na stan psychiczny kobiety, w skrajnych sytuacjach prowadząc do tragedii. Przypominamy, że zdrowie psychiczne stanowi fundamentalny aspekt zdrowia człowieka i fakt ten powinien być uwzględniany podczas formułowania regulacji odnoszących się do wszystkich zabiegów medycznych, także terminacji ciąży. Z powodu braku możliwości dostępu do bezpiecznej i legalnej możliwości zakończenia ciąży, kobiety będą szukać możliwości w warunkach pozaszpitalnych, posługując się metodami mogącymi doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia”.

Ginekolog 24/7 dla wszystkich

Jednocześnie prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, zapowiedział projekt całodobowego dyżuru ginekologicznego dla wszystkich mieszkanek miasta. W darmowym gabinecie ginekologicznym specjaliści mają dyżurować przez całą dobę we wszystkie dni roku. „Ginekolog 24/7” to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

***

Kolejny Strajk Kobiet przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego już 23 marca od godz. 16.00 pod Sejmem.