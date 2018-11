Tak, warto – przekonują przedstawicielki brytyjskich uczelni, które przebywały ze specjalną wizytą w Polsce. Wicekanclerz University of Liverpool i przewodnicząca organizacji Universities UK Dame Janet Beer oraz dyrektor organizacji Universities UK International Vivienne Stern w rozmowie z „Polityką” wyjaśniają, że póki co nic się zmienia.

Po pierwsze, jeśli zamierzamy rozpocząć studia w Wielkiej Brytanii w 2019 r., warunki dla studentów z Unii Europejskiej nie ulegną zmianie – co zagwarantował rząd Wielkiej Brytanii. Po drugie, uczelnie żywotnie zabiegają o to, żeby warunki studiowania dla nas nie zmieniły się także w kolejnych latach, niezależnie od tego, na jakich zasadach odbędzie się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wielokulturowość i polskość. To znajdziemy na Wyspach

Trudno się temu dziwić. Na Wyspach działa ponad półtorej setki uczelni wyższych, na których kształci się niemal dwa i pół miliona studentów. Spoza Zjednoczonego Królestwa pochodzi co piąty z nich, wśród kadry zaś to niemal co trzeci pracownik. Na studenckich kampusach spotkać można ludzi z ponad stu pięćdziesięciu krajów świata. Brytyjskie uczelnie wielokulturowość uważają za jeden ze swoich największych atutów, bo spotkania z innymi kulturami pomagają studentom rozwijać twórcze i krytyczne myślenie.

Polacy często wybierają naukę na tamtejszych uczelniach. Niebagatelny wpływ ma na to prestiż wyspiarskich uczelni, które co roku zajmują najwyższe pozycje w światowych rankingach. Ale nie bez znaczenia jest też fakt, że polski jest już drugim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii, więc polscy studenci mogą się poczuć trochę jak u siebie w domu.

Studia w Wielkiej Brytanii 2019 – warunki bez zmian

Co w roku akademickim 2019/2020 nie zmieni się na pewno? Nie trzeba będzie wiz. Czesne za naukę pozostanie na takim samym poziomie, jak dotychczas (chyba że wybierzemy naukę w Szkocji, gdzie studia są darmowe). Studenci będą mieć też taki sam dostęp do studenckich kredytów. Pół żartem, pół serio – ubocznym skutkiem brexitowego zamieszania jest też spadek wartości funta, co oznacza, że koszt nauki i utrzymania jest niższy niż był jeszcze rok czy dwa lata temu.

Targi Study UK – Warszawa i Kraków. Dowiedz się więcej

W listopadzie British Council organizuje targi uczelni brytyjskich Study UK w Warszawie i Krakowie (23 i 24 listopada 2018 r.), podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o studiach w Wielkiej Brytanii i spotkać przedstawicieli uczelni, aby u źródeł zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji.

Brytyjskie uczelnie oferują ponad 17 tysięcy różnych kierunków studiów, wiele z nich we współpracy z przyszłymi pracodawcami, którzy oferują zajęcia praktyczne. University of Liverpool prowadzi nawet własną firmę budowlaną, gdzie studenci inżynierii i architektury uczą się zawodu w praktyce.

– Studia zwykle wybiera się raz w życiu i chcielibyśmy, żeby jak najlepiej przygotowały nas do udanej pracy. Uczelnie w wielkiej Brytanii są w tym naprawdę dobre – mówi Vivienne Stern.

Materiał powstał we współpracy z British Council

Przygotowali Anna S. Kowalska, Michał Rolecki