Jesteśmy świadkami spektakularnej rewitalizacji miejsca z piękną, ponad 170-letnią historią, które powraca na mapę stolicy jako NOWOCZESNY, OTWARTY DLA WSZYSTKICH I PRZYJAZNY miejski kwartał. Stworzą go budynki mieszkalne, biurowce, place publiczne, miejsca odpoczynku i rekreacji, restauracje oraz sklepy. To tutaj rodzi się prawdziwa Dzielnica Spotkań i Smaków na warszawskiej Woli.

Jak napisać kolejny rozdział do długiej historii Browarów Warszawskich? To miejsce przechowuje wiele wspomnień – podczas wojny było schronieniem dla ponad pięciuset osób, które uciekały przed frontem, a poprzez przylegający do getta mur zakładu przekazywano żywność. NOWE JUTRO – Przez lata Echo Investment wyspecjalizowało się w dostarczaniu na rynek nowoczesnych biurowców, wygodnych mieszkań czy tętniących życiem centrów handlowych. Browary Warszawskie łączą wszystkie te doświadczenia. To nasz pierwszy wielofunkcyjny projekt. Wiąże się z tym ogromne wyzwanie i zobowiązanie. W kwartale ulic: Grzybowska, Krochmalna, Wronia i Chłodna odbudowujemy fragment miasta i tworzymy przestrzeń otwartą. Świetne restauracje, kawiarnie, sklepy i zielone strefy z fontannami, które są tutaj planowane, zachęcą do regularnych odwiedzin. Choć to jeszcze etap budowy, już teraz chcemy wzbudzać zainteresowanie Browarami Warszawskimi. Obietnica, którą składamy, sfinalizuje się jesienią przyszłego roku. Zapraszamy! – mówi Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie

Echo Investment we współpracy z pracownią JEMS Architekci postanowiło na nowo wkomponować ten liczący sobie blisko 4,4 ha obszar w tkankę miejską. W sumie na działce o powierzchni 100 tys. m² wybudowanych zostanie pięć nowych budynków mieszkalnych (na wynajem długoterminowy) i trzy biurowe. Prace budowlane ruszyły w 2017 r. Oddano już do użytku Biura przy Bramie. W bezpośrednim sąsiedztwie odrestaurowanej Willi Schielego, jednego z właścicieli słynnego browaru wznoszone są kolejne budynki biurowe. Znajdą się w nich m.in. stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Browary Warszawskie będą wyróżniać się zielonymi placami, dziedzińcami, ogrodami, wokół których powstaną restauracje, kawiarnie, sklepy, punkty usługowe. W harmonijny sposób połączą one nową i zabytkową część inwestycji. W sumie na terenie Browarów Warszawskich ma powstać prawie 16 tys. mkw. przestrzeni publicznej. Na specjalne wyróżnienie zasługuje Rynek Warzelni, porównywalny wielkością z Rynkiem Starego Miasta. To największy z placów. W miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu była zlokalizowana browarniana słodownia, staną Apartamenty przy Warzelni o piękniej, miedzianej elewacji. To niemalże ikona tego nowego, miejskiego kwartału. Za prawdziwy klejnot w koronie Browarów Warszawskich uważa się Ogród Centralny o powierzchni 1500 mkw. Założony nad Piwnicami dawnej Leżakowni pomieści imprezy plenerowe i kameralne pikniki. Tym, co uczyni inwestycje wyjątkową na tle innych realizowanych obecnie w Warszawie, jest dbałość o rozwiązania tworzące zdrowy klimat miasta i wspierające jego zrównoważony rozwój.