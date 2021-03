Jedyna nadzieja w Holandii? Krajobraz po zakazie aborcji

Kiedy polscy ginekolodzy zastanawiają się, co im w nowej sytuacji wolno, holenderscy lekarze codziennie odpowiadają na nadesłane z Polski pytania: „Co mam powiedzieć lekarzowi, który odkryje, że nie jestem już w ciąży?”.

W szpitalu specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, jednym z niewielu, które w ogóle przeprowadzały w Polsce aborcję, od momentu wydania wyroku Trybunału do jego opublikowania wykonano cztery zabiegi ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. Od 27 stycznia już ani jednego. Co więcej, według informacji przekazanych przez rzeczniczkę szpitala w lutym nie zdiagnozowano wad letalnych u żadnej pacjentki. Badania prenatalne są wykonywane tak jak wcześniej – podaje szpital. W łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki z powodu nowych przepisów odmówiono przeprowadzenia terminacji jednej ciąży, a na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu – kilku.

Ginekolodzy i psychiatrzy w kropce

Ginekolodzy rozkładają ręce. Nie mogąc zrobić nic więcej, zaczęli sugerować kobietom w 12.–16. tygodniu ciąży – wtedy identyfikowane są różne choroby płodu – konsultację z psychiatrą. Jeśli psychiatra wystawi zaświadczenie, że kontynuacja ciąży zagraża zdrowiu psychicznemu, a nawet życiu pacjentki, bo np. ma myśli samobójcze, to można powołać się na przesłankę, która w ustawie pozostała, i przerwać ciążę.

Takie zaświadczenia od końca stycznia kilkakrotnie wystawiła w Warszawie dr Aleksandra Krasowska. Szpitale traktują je różnie. O szczegółach psychiatra nie chce rozmawiać, żeby chronić pacjentki. I ginekologów, którzy obawiają się, że wykonywanie zabiegów z powodu złego stanu zdrowia psychicznego będzie kończyło się wezwaniem do prokuratury. Lekarzowi za zabieg przerwania ciąży mogą grozić nawet trzy lata więzienia. – Jestem nazywana bohaterką i poklepywana po plecach za to, że mówię to, co mówię – to najlepsza odpowiedź na pytanie o atmosferę w środowisku lekarzy psychiatrów – opowiada „Polityce” Krasowska. Jedna z jej pacjentek mimo zaświadczenia od trzech psychiatrów nie wyegzekwowała zabiegu.

– Ten rodzaj furtki – nazwijmy rzecz po imieniu – którą pacjentki usiłują otworzyć w celu dokonania aborcji, według moich informacji jest najczęściej przez szpitale podważany. Czym innym jest sytuacja, gdy osoba leczy się od lat psychiatrycznie, a czym innym gdy ktoś nagle wpada na pomysł, że jego zdrowie jest zagrożone przez ciążę – mówi prof. Krzysztof Czajkowski, krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii. I dodaje: – Jakiś czas temu skierowałem do Ministerstwa Zdrowia sprawę, w której zaświadczenie o wskazaniu do cesarskiego cięcia wystawił psychiatra z drugiego końca Polski, prawdopodobnie nie mając dokumentacji leczenia pacjentki. Proszę się więc nie dziwić, że ginekolodzy mają wątpliwości co do rzetelności wystawianych zaświadczeń.

Prof. Piotr Gałecki, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, pytany, czy zamierza wydać psychiatrom w nowej sytuacji prawnej rekomendacje postępowania z pacjentkami w ciąży, odpowiada: – Ze względu na pacjentki, których indywidualny stan psychiczny ma znaczenie w tak wyjątkowej sytuacji, pospieszne wprowadzanie założeń teraz nie ma uzasadnienia. Rozumiem chęć uzyskania wytycznych, które umożliwiłyby konkretne decyzje i stanowiły ułatwienie podczas podejmowania decyzji. Aktualnie są przepisy to regulujące, a lekarz w danej specjalności określa stan pacjentki, który powinien być uwzględniony w tak złożonej i indywidualnej sytuacji związanej ze zdrowiem i życiem. Ginekolog podejmujący decyzję o terminacji ciąży pacjentki bierze pod uwagę opinię genetyka klinicznego, psychiatry oraz aspekty ginekologiczno-położnicze. Wszystkie one w tym względzie są szczególnie ważne i powinny być brane pod uwagę razem.

Aborcja. Ustawa ratunkowa do kosza

Takie stanowisko nie ułatwia jednak pracy ginekologom. Ci wciąż zastanawiają się, co im wolno, czego nie. „Nie jest trudno znaleźć psychiatrę, który postawi diagnozę, że kontynuacja ciąży grozi pacjentce PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego, bo to po prostu prawda. Ale co gdy prokurator powoła jakiegoś szalonego biegłego, fundamentalistę z katolickiej poradni, który powie: ale w mojej opinii takie przeżycie ubogaciłoby pacjentkę, a może należało włączyć terapię środkami farmakologicznymi i wtedy zechciałaby urodzić, a może pomogłaby stosowna psychoterapia. To wszystko są śliskie rzeczy” – mówił Joannie Podgórskiej w lutym dr Maciej Socha ze szpitala im. św. Wojciecha w Gdańsku.

– Honorowanie zaświadczeń od specjalistek psychiatrii przez ginekologów jest kwestią ściśle lekarską, opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Konsultowałam ostatnio pacjentkę z rozpoznaną letalną wadą płodu. Przyniosła zaświadczenie od psychiatry, którego fragment brzmiał: „Ciąża stanowi bezpośrednie zagrożenie stanu zdrowia i życia pacjentki”. Czy którykolwiek lekarz mógłby to zbagatelizować? – taką odpowiedź ma z kolei Anna Parzyńska, ginekolożka ze Szpitala Bielańskiego, w którym, według rankingu Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny „Prześwietlamy szpitale”, znajdowało pomoc najwięcej kobiet w Polsce. Pod budynkiem do dziś stoi zaparkowany bus Fundacji PRO – Prawo do Życia ze zmodyfikowanymi zdjęciami płodów po poronieniach. Wciąż jako straszak, choć zaostrzenie prawa wyzeruje statystyki zabiegów także w tej placówce.

Pod koniec lutego ginekolodzy i psychiatrzy próbowali się zorganizować. W liście do posłów wzywającym do przyjęcia ustawy ratunkowej, która zakładała wyłączenie karalności w przypadku terminacji ciąży z ciężką i nieodwracalną wadą płodu, napisali, że polskie prawo stoi w sprzeczności z etyką zawodu lekarza. Przypominali o fizycznych i psychicznych konsekwencjach przymusu kontynuacji „chorej” ciąży: większym ryzyku zakażeń wewnątrzmacicznych, powikłań zakrzepowo-zatorowych w połogu albo depresji i zaburzeń lękowych. Ustawę zaproponowaną przez Lewicę wyrzucono do sejmowego kosza.

Kierunek: Anglia albo Holandia

Prawie 150 tys. zł w styczniu i lutym Aborcja bez Granic, europejska inicjatywa wspierająca kobiety w niechcianej ciąży, przeznaczyła na aborcje w drugim trymestrze dla Polek. Kwota obejmuje organizację zabiegu za granicą, podróż i pobyt – tyle samo wydano na pomoc w pierwszych sześciu miesiącach działania inicjatywy, czyli od grudnia 2019 r. do czerwca 2020. To na numer AbG (+48 22 29 22 597) albo Aborcyjnego Dream Teamu dzwonią kobiety, które polski system ochrony zdrowia porzucił tuż po doręczeniu wyniku badań prenatalnych. Gdy test PAPP-A wypadnie źle, wiele rezygnuje z pogłębionych analiz w rodzaju amniopunkcji, której wynik jest znany w 17.–19. tygodniu. Obawiają się, czy ktoś później rozliczy je z przerwania ciąży, i gubią się w systemie, bo w Polsce nie ma centralnego rejestru kobiet w trakcie badań prenatalnych.

W lutym aż 80 osób skorzystało ze wsparcia w organizacji wyjazdu, zabiegu aborcyjnego i pobytu w Holandii i Anglii, dokąd jeżdżą teraz Polki w drugim trymestrze albo później. Zarówno w Holandii (do 22. tygodnia ciąży), jak i w Anglii (do 24. tygodnia) aborcję można wykonać bez podania powodu. Dopiero blisko tych terminów albo po ich przekroczeniu potrzebne są dokumenty potwierdzające wady genetyczne.

Abortion Network Amsterdam, która pomaga Polkom zorganizować aborcję w Holandii, dostaje codziennie pięć–sześć próśb o pomoc. Temat ostatnio poruszył „De Volkskrant”, jeden z największych dzienników w kraju, opisując codzienność wolontariuszy, którzy kontaktują się z Polkami przyjeżdzającymi do klinik w Heemstede, Amsterdamie, Utrechcie i Eindhoven. „Aborcja w 12.–18. tygodniu ciąży kosztuje 800 euro, w 18.–22. – powyżej 1 tys. Tymczasem najczęstsza pensja w Polsce to 400 euro” – wylicza autorka reportażu.

Polki przyjeżdżają z ogromnym lękiem przed „wyjawieniem ich sekretu”. Wolontariusze ANA regularnie odpowiadają na pytania typu: „Co mam powiedzieć lekarzowi, który odkryje, że nie jestem już w ciąży?”. „Możesz otwarcie i szczerze powiedzieć, że przerwałaś ciążę w Holandii. W Polsce nie podlega karze zabieg przeprowadzony w innym kraju” – pada spokojna odpowiedź wyklejona z formularza. „Jeśli wolisz zachować aborcję dla siebie, możesz powiedzieć, że straciłaś ciążę. Nawet po przeprowadzeniu badań lekarz nie jest w stanie odróżnić terminacji od spontanicznego poronienia”.

Minimum 32 osoby z tych 80, które w lutym wyjechały do Holandii i Anglii, mogłoby przerwać ciążę w Polsce, gdyby obowiązywało poprzednie prawo. „Minimum, bo te 32 osoby same zdecydowały się o tym powiedzieć albo potrzebna była dokumentacja medyczna, żeby wykonać zabieg” – informuje Aborcyjny Dream Team. Pytanie, co z resztą? Przed wejściem zakazu w życie z przyczyn embriopatologicznych wykonywano rocznie ok. 1100 zabiegów.