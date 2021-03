187 mln zł na lekcje wyrównawcze. Z kim? Gdzie? Po co?

Zęby bolą od powtarzania truizmu, że dziś nie jest problemem dostęp do wiedzy ani uzupełnienie w niej ewentualnych luk. Do MEiN ta wiedza najwyraźniej wciąż nie dotarła.

Co tydzień to nowy „świetny pomysł” Ministerstwa Edukacji i Nauki na pomoc uczniom. Po ogłoszeniu programu „Aktywny powrót do szkoły” (który ma się zacząć od zdalnych szkoleń dla wuefistów z tego, jak prowadzić WF stacjonarnie) oraz programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (który ma objąć w tym roku 1,2 tys. szkół z ponad 20 tys.) MEiN przedstawił projekt rozwiązań, które mają pomóc nadrobić braki uczniów w podstawie programowej.

MEiN myśli i przelicza

Co proponuje resort? Dodatkowe zajęcia wyrównawcze, na opłacenie których przeznaczy 187 mln zł. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, mają one na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów obowiązkowych. Z których przedmiotów – to ustali dyrektor w porozumieniu z nauczycielami.

Zajęcia, dobrowolne, dla uczniów klas IV–VIII oraz tych ze szkół ponadpodstawowych będą odbywać się wyłącznie w szkole. Można je organizować dla grupy nie mniejszej niż dziesięcioro uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniejszej niż pięcioro). MEiN informuje też: „Wymiar tych zajęć nie przekroczy (przeliczeniowo) 10 godzin dla każdego oddziału”.

Interpretacja tego passusu była jednym z bardziej emocjonujących tematów rozważań w środowiskach nauczycielskich w ostatnich dniach. Wśród samych dyrektorów brak bowiem jasności, jak rozumieć słowo „przeliczeniowo”. Jeśli „przeliczać” na tydzień, to dodatkowe dziesięć godzin oznaczałoby, że uczniowie starszych klas podstawówki i szkół średnich mogliby spędzać w szkole ponad 40 godzin tygodniowo.

9 tys. zł na szkołę, 55 zł na ucznia

W dyskusji internetowej społeczności „Protest z wykrzyknikiem” wywnioskowano, że dziesięć godzin przeliczać trzeba jednak na całościowe wykorzystanie w jednym oddziale w ciągu kilku miesięcy. Może roku? Bo 187 mln zł w przeliczeniu na ponad 20 tys. szkół daje ledwie 9 tys. zł na jedną, a w przeliczeniu na ucznia – tylko 55 zł (MEiN szacuje, że w programie weźmie udział 3,4 mln z nich). „Możemy więc przestać się martwić perspektywą zamknięcia dzieci w szkole do późnego wieczora. Tych dziesięciu godzin po prostu nikt nie zauważy. Co zatem mamy? Propagandowy pic” – pisze „Protest z Wykrzyknikiem”.

Dodajmy, że nie bardzo wiadomo, kto miałby prowadzić te dodatkowe zajęcia, gdy utrapieniem szkół w całej Polsce nie od dziś są braki kadrowe. Tylko na Mazowszu obecnie poszukiwanych jest prawie tysiąc nauczycieli, na Śląsku ponad 500. Nie bardzo też wiadomo, gdzie wyrównawcze godziny realizować, skoro powinno to być na terenie placówek. W tysiącach szkół „normalna” nauka – gdy jeszcze toczyła się stacjonarnie – musiała być rozpisana na zmiany, bo dzieciaki nie mieściły się w budynkach po wydłużeniu podstawówek do ośmiu klas i po podwójnym naborze do szkół średnich dwa lata temu w wyniku geniuszu reformy edukacji. Zapowiedziany program jest więc niewątpliwie wydmuszką.

Za ile? Wydatki określają priorytety

Niemniej trudno pohamować złość wobec uporczywego założenia, że kluczowym zadaniem do zrealizowania, gdy kiedyś przyjdzie wrócić do stacjonarnej nauki, jest napchanie głów dzieci wiadomościami, których zdalnie nie udało im się wtłoczyć. Eksperci pracujący z nauczycielami zwracają uwagę, że także dla odbudowy ich nadszarpniętego w pandemii dobrostanu psychicznego warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, byłby raczej sygnał, że realizację podstawy programowej można odpuścić.

Zęby bolą od powtarzania truizmu, że w dzisiejszym świecie nie jest problemem dostęp do wiedzy ani uzupełnienie w niej ewentualnych luk. I że w obecnej dramatycznej sytuacji dorośli powinni wykorzystać szkołę przede wszystkim jako konstrukcję, z pomocą której można dotrzeć do dzieci ze wsparciem dla zdrowia psychicznego i fizycznego. A jednak ta oczywistość wciąż nie przemawia do tych, od których zależy kształt i treść szkolnego życia.

Zerknijmy raz jeszcze na rachunki. O ile na nadrabianie „braków w realizacji podstawy programowej” rząd gotów jest wydać owe 187 mln zł, na poprawę kondycji fizycznej 42 mln zł (taka jest wartość programu „Aktywny powrót do szkoły”), o tyle na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (a dokładniej, jak wspomniano, na program pilotażowy w 1,2 tys. szkół, bo to szykuje na ten rok) przeznaczy 15 mln zł. Nic jaśniej niż wydatki nie określa priorytetów. Pytanie, czy kogokolwiek taki ich układ dziwi?