Położnicy pod presją proliferów i w strachu przed prokuratorami

Położnicy nie kryją, że prowadzą ciąże pod presją odpowiedzialności karnej. To oznacza jeśli nie rezygnację, to ograniczenia nowoczesnych metod leczenia, bo niosą ze sobą ryzyko poronienia. A proliferzy ślą do szpitali pisma i domagają się odpowiedzi, ile przeprowadzono tam aborcji i z jakich powodów.

Kilka dni po ujawnieniu śmierci Izy z Pszczyny w mediach społecznościowych pojawia się wpis: „Wrocław, szpital na ul. Borowskiej. Znajoma w piątym miesiącu ciąży, wczoraj odeszły jej wody. Lekarze czekają, aż dostanie wstrząsu septycznego, żeby móc ją ratować. SMS od siostry do rodziny”. Prof. Mariusz Zimmer, szef ginekologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu i prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, odpisuje na pytanie, czy to prawda: „Media już szaleją.