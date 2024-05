Niepłodność: kiedy czas działa przeciwko nam

Dla tych, którzy marzą o rodzicielstwie, czas może być zarówno sprzymierzeńcem, jak i przeciwnikiem. Nie każdy ma świadomość tego, jak niebagatelną rolę odgrywa czas w staraniach o ciążę. Jak rozpoznać moment, gdy warto zasięgnąć pomocy specjalisty w drodze do spełnienia marzeń o dziecku?

Pierwsza wizyta w klinice leczenia niepłodności jest momentem, który może zmienić perspektywę par. To szansa na dokładne zrozumienie przyczyn trudności i zaplanowanie indywidualnego procesu leczenia. Specjaliści podchodzą do każdego przypadku indywidualnie, uwzględniając wiele czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, styl życia czy wcześniejsze próby leczenia.

Dlaczego wiek ma znaczenie?

Wraz z wiekiem spada nasza naturalna płodność, ale także skuteczność leczenia niepłodności. Wynika to z naturalnych zmian w organizmie, takich jak zmniejszenie rezerwy jajnikowej i pogorszenie jakości komórek jajowych u kobiet, co zmniejsza szanse na poczęcie. Dodatkowo wiek może wpływać na zdolność endometrium do implantacji zarodka oraz zwiększać ryzyko zaburzeń genetycznych, co również obniża efektywność leczenia. W przypadku mężczyzn, choć ograniczenie płodności z wiekiem jest mniej wyraźne, obserwuje się spadek jakości nasienia, co również może wpłynąć na sukces leczenia niepłodności.

Wiek jest czynnikiem, który nieubłaganie wpływa na płodność, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Dobra wiadomość jest taka, że współczesna medycyna oferuje wiele możliwości, od prostych metod wspomagania płodności po zaawansowane techniki (takie jak zapłodnienie in vitro), które mogą pomóc wielu parom zrealizować ich marzenie o rodzicielstwie. Jeśli diagnostyka nie wykaże jednoznacznej przyczyny niepłodności mamy do czynienia z tzw. niepłodnością idiopatyczną, a to nie wyklucza skutecznego leczenia i osiągnięcia zdrowej ciąży. – mówi lek. Jan Lewandowski z Kliniki nOvum.

Decyzja o rozpoczęciu leczenia niepłodności, choć może wydawać się trudna, otwiera drzwi do nowych możliwości i rozwiązań. Nie warto czekać. W razie wątpliwości, na specjalistycznej konsultacji w klinice sprawdza się jakie możliwości stoją przed Parą. Nie trzeba z nich skorzystać, ale warto je znać.