Ruszył Voice Impact Award – konkurs, który łączy ponad podziałami. Do wygrania nawet 30 tysięcy złotych!

Razem możemy więcej – to przesłanie, które przyświecało organizatorom konkursu Voice Impact Award, inicjatywie, mającej na celu burzenie barier w polskim społeczeństwie i przypomnienie, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka oraz wzajemne zrozumienie.

W ramach konkursu marka T-Mobile chce wspierać dziennikarzy i studentów dziennikarstwa w tworzeniu treści odważnych, mających realny wpływ na otaczający nas świat. Zainteresowani mają czas na nadsyłanie prac do 30 czerwca br., a jest o co walczyć: nagroda główna to aż 30 tysięcy złotych!

Polaryzacja społeczna jest dziś widoczna niemal w każdym obszarze życia – coraz częściej skupiamy się na tych elementach, które nas dzielą i różnią. Potwierdzają to również badania: Aż 87% Polaków jest zmęczonych polaryzacją społeczną i polityczną widoczną zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej[1]. Z kolei prawie 80% polskich dziennikarzy uważa, że bariery społeczne uniemożliwiają nam osiągnięcie porozumienia i podejmowanie najlepszych decyzji dla kraju[2] – nawet wtedy, gdy są one absolutnie konieczne. Dla budowania jedności, wychodzenia poza bańki informacyjne czy nawiązania szerokiego dialogu kluczowe jest zaangażowanie mediów – to ich ogromny potencjał może pozwolić na promowanie postaw sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i większej solidarności.

Dlatego właśnie T-Mobile Polska wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (WDIB UW) oraz najbardziej opiniotwórczymi redakcjami w Polsce postanowił zorganizować konkurs Voice Impact Award skierowany właśnie do dziennikarzy i studentów dziennikarstwa. W ten sposób marka chce zachęcić do burzenia barier w polskim społeczeństwie, motywować do dialogu oraz promować postawy, które motywują do wychodzenia poza istniejące schematy.

Łączna pula nagród Voice Impact Award to aż 80 tysięcy złotych!

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie Voice Impact Award jest stworzenie nowego tekstu – w formie reportażu, wywiadu, felietonu czy artykułu – stanowiącego przykład przełamywania barier, czy to w wymiarze technologicznym, społecznym, czy kulturowym. Materiał poświęcony może być zarówno osobie, instytucji jak i inicjatywie, które przyczyniają się przełamywania barier i budowania większej otwartości na innych. Tematem tekstu może być zarówno nowe zjawisko, jak i wyzwanie doskonale już znane, ale opisane z nowej perspektywy. Czas na nadsyłanie zgłoszeń mija 30 czerwca br.

Wszystkie nadesłane prace oceniane będą anonimowo – najpierw w ramach preselekcji zrealizowanej przez ekspertów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejnym etapie przez jury, w którego skład wejdą redaktorzy naczelni najbardziej opiniotwórczych tytułów w Polsce.

Spośród nadesłanych treści wybranych zostanie dziesięć, które będą szeroko promowane w mediach, a autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne wysokości odpowiednio 30, 20 i 10 tysięcy złotych. Dodatkowo studenci dziennikarstwa mają także szansę zawalczyć o tablety iPad Pro 11 M4 oraz roczną subskrypcję usługi Perplexity Pro.

Gala finałowa z wręczeniem nagród odbędzie się we wrześniu. Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: https://voiceimpactaward.pl

[1] Badanie „Polaryzacja oczami Polaków” Infuture Institute, luty-marzec 2022 r.

[2] Badanie Wirtualnych Mediów wśród polskich dziennikarzy, na zlecenie T-Mobile Polska, styczeń 2025 r.

Materiał przygotowany przez T-Mobile.