Znikające porodówki. Całodobowe dyżury położnych kupią tylko czas. To dopiero początek kryzysu

Oddziały położnicze przynoszą szpitalom straty, ponieważ rodzi się coraz mniej dzieci. Ministerstwo Zdrowia wymyśliło więc pokoje narodzin, by odsunąć w czasie trudną reformę.

Chyba najgłośniej było o zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego w Lesku. Znanego jako ostatnia porodówka w Bieszczadach. Do połowy 2025 r. urodziło się tam 74 dzieci. W całym poprzednim 198. Oddział przynosił miesięcznie prawie pół miliona strat. Mimo wszystko w obronie porodówki protestowali mieszkańcy, pracownicy szpitala, samorządowcy. Ówczesna ministra zdrowia Izabela Leszczyna zaklinała się, że znajdzie rozwiązanie sytuacji leskiego szpitala. Na nic się to zdało.

Porodówki znikają

Po Lesku w Bieszczadach została biała plama. Dla części kobiet odległość do najbliższego oddziału położniczego może wynieść nawet 100 km – na Podkarpaciu w ostatnich miesiącach zamknięto bowiem też porodówki w Leżajsku, Przeworsku, Sanoku, Nisku, Lubaczowie, Ustrzykach Dolnych.

Z mapy szpitali sukcesywnie znikają kolejne oddziały. Z powodu spadającej liczby porodów od 2024 do końca lipca 2025 zamknięto co najmniej 19 oddziałów położniczo-ginekologicznych (w całym kraju jest ich ok. 328). Najwięcej na Śląsku, w Małopolsce, na Warmii i Mazurach i w województwie kujawsko-pomorskim. 1 lutego ma zniknąć jeszcze jedna porodówka na Śląsku oraz dwie z 26 porodówek w Wielkopolsce. Inne są w kolejce. Na przykład Wadowice. Dyrekcja szpitala wnioskuje tu o wstrzymanie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, zgody nie wyraził na to wojewoda małopolski. Dyrekcja mówi, że sytuacja jest trudna ze względu na zmiany demograficzne, a ich pokłosiem jest zła sytuacja finansowa. W latach 2021–25 skumulowana strata obu oddziałów wyniosła 40 mln zł.