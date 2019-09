Niemcy na ratunek uchodźcom przypływającym do Włoch

Według danych ONZ w tym roku do Włoch przez Morze Śródziemne przedostało się niecałe 6 tys. osób (w 2016 r. było to 180 tys.).

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zapowiedział, że Niemcy przyjmą co czwartego uchodźcę, który dotrze do Włoch przez Morze Śródziemne. Jak interpretować tę deklarację? I co to oznacza dla europejskiej wspólnoty?