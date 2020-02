Fundusze UE za praworządność? Debata o sytuacji w Polsce

Poparcie europosłów dla zasady „pieniądze za praworządność” było najważniejszym punktem kolejnego „polskiego dnia” w Parlamencie Europejskim. To mocna wskazówka dla unijnych przywódców, którzy za parę dni będą negocjować nowy budżet UE.

Parlament Europejski we wtorek późnym wieczorem debatował o zagrożonej praworządności w Polsce, a przede wszystkim o systemie dyscyplinowania sędziów i „ustawie kagańcowej” podpisanej już przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma ona m.in. uniemożliwić badanie legalności powołań sędziów przez nową, stworzoną przez PiS Krajową Radę Sądownictwa, która jest fundamentem przejmowania kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez obecną władzę.

Komisarz UE o sprawie sędziego Juszczyszyna

Komisja Europejska szykuje się do wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego (z finałem w Trybunale Sprawiedliwości UE) w sprawie tych nowych przepisów.

Jej wiceprzewodnicząca Vera Jourová – zapewniwszy o trwających analizach „ustawy kagańcowej” – przywoływała w Parlamencie Europejskim opinię Komisji Weneckiej, która stanowczo stwierdziła, że nowe prawo grozi jeszcze większym podkopywaniem niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. – KE chce dialogu z władzami Polski, ale jednocześnie jest strażniczką traktatów. Z tego powodu zawsze będzie sięgać po postępowania przeciwnaruszeniowe, jeśli będzie potrzeba – powiedziała Jourová.

Z kolei komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders – nawiązując m.in. do kolizji między decyzjami Sądu Najwyższego a stanowiskiem Trybunału Julii Przyłębskiej – przypominał, że Komisja Europejska już w 2017 r. stwierdziła, że niezależność i prawomocność obecnego TK doznały poważnego uszczerbku. Nawiązał też do obecnego dyscyplinowania przez PiS sędziów przypominając sprawę Pawła Juszczyszyna. – Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego, który chciał wykonać prawo unijne – powiedział Reynders.

Fundusze za praworządność?

Jednak bodaj ważniejsze od wypowiedzi europosłów podczas wieczornej debaty były - poprzedzające ją o parę godzin - deklaracje kluczowych europosłów na temat nowych sposobów strzeżenia praworządności w Unii – w tym przede wszystkim zasady „pieniądze za praworządność”.

- Oczekuję, że dyskusja na temat powiązania funduszy UE i praworządności będzie kontynuowana. Trudno jest uzasadnić, dlaczego UE miałaby finansować projekty w państwach, w których nie ma niezależnych sądów – zadeklarował na konferencji prasowej Manferd Weber, szef centroprawicowej frakcji Europejskiej Partii Ludowej (największego klubu w europarlamencie).

Także druga co do wielkości frakcja centrolewicy przypominała nie tylko o potrzebie nowego mechanizmu UE w celu oceny praworządności we wszystkich państwach członkowskich, lecz również o potrzebie wprowadzenia „konsekwencji, jeśli chodzi o dostęp do funduszy UE”.

- Każdy, kto chce korzystać z funduszy unijnych, musi przestrzegać podstawowych wartości – zadeklarowała niemiecka socjaldemokratka Katarina Barley. W podobny tonie wypowiadały się władze frakcji zielonych oraz liberałów z klubu „Odnowić Europę”, w którym zasiadają deputowani wybrani z list Emmanuela Macrona.

To mocne poparcie dla reguły „pieniądze za praworządność” jest szczególnie ważne w kontekście szczytu UE o budżecie na lata 2021-2027, który rozpocznie się już 20 lutego. Komisja Europejska zaproponowała w projekt rozporządzenia, które pozwoliłoby od 2021 r. na zawieszanie bądź nawet zmniejszanie funduszy unijnych za poważne łamanie praworządności (chodzi m.in. właśnie o zagrożenia dla niezależności wymiaru sprawiedliwości czy też lekceważenie orzeczeń sądowych). Do jego przyjęcia trzeba - udzielonej w głosowaniu większościowym - zgody Rady UE oraz europarlamentu.

Jednak reforma „pieniądze za praworządność” będzie też częścią jednego pakietu negocjacyjnego na szczycie wspólnie z wymagającym jednomyślności wszystkich krajów UE siedmioletnim budżetem UE. Projektowi uzależniającemu fundusze od oceny praworządności sprzeciwiają się oczywiście Polska i Węgry i bardzo możliwe, że podczas szczytu pojawią się próby targów „więcej lub mniej funduszy na spójność za zgodę na mechanizm praworządnościowy” albo za zgodę na jego rozwodnienie, by stał się mniej dotkliwy. Jednak z drugiej strony projekt budżetu na lata 2021-27, po jednomyślnym uzgodnieniu go przez kraje Unii, musi być zatwierdzony przez Parlament Europejski. A ten, jak wynika z wtorkowych deklaracji kluczowych byłby bardzo nieskory do poparcia takiego rozmycia mechanizmu.

Słowak tłumaczy władzy PiS wartości UE

Podczas wieczornej debaty Parlamentu Europejskiego obrony zmian w sądownictwie podjęła się - w imieniu całej swej frakcji – była premier rządu PiS Beata Szydło. - Odnoszę wrażenie, że gotowość do dialogu jest tylko po stronie polskiego rządu. Od czterech lat tłumaczymy się z tego, co w innych krajach funkcjonuje od dawna. Odmawia się Polsce prawa do podejmowania suwerennych decyzji – przekonywała. Wzywała europosłów, by „nie ulegali presji politycznych frustratów”, czyli opozycji, która – jak przekonywała Szydło – nie potrafi się pogodzić z przegrywanymi wyborami i dlatego atakuje reformy sądownictwa.

- Wprowadzenie ustawy kagańcowej oznacza, że Polska odchodzi od europejskich ideałów, dlatego wyciągamy rękę i mówimy nie odchodźcie od Europy – powiedziała Roberta Metsola w imieniu największej, centroprawicowej frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Andrzej Halicki (PO należy do frakcji EPL) powiedział, że debata o praworządności w Polsce to „debata o chęci zawłaszczenia sądownictwa przez jedną partię”.

Słowak Michal Szimeczka, przemawiając w imieniu frakcji „Odnowić Europę”, protestował przeciw – często podnoszonym przez Warszawę – argumentom o „odmiennych tradycjach prawnych” albo uprzedzeniach Zachodu wobec Europy Środkowo-Wschodniej. – Tu nie chodzi o różne tradycje, lecz o podstawowe wartości UE – przekonywał.

Polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy, do zamrożenia środków unijnych i doprowadzenia do powolnego polexitu - dodawał europoseł Wiosny Robert Biedroń. Natomiast Sylwia Spurek nie dostała odpowiedzi na pytanie do Komisji Europejskiej, dlaczego jej szefowa Ursula von der Leyen nie poruszyła tematu praworządności podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w Brukseli w zeszłym tygodniu.

