Putin, wielki nieobecny na szczycie Bidena. Dlaczego zaproszenie nie dotarło?

Joe Biden obiecał swoim wyborcom, że USA odzyskają przywództwo na świecie i zdołają zatrzymać rosnący w siłę autorytaryzm. Temu ma służyć rozpoczynający się w czwartek dwudniowy wirtualny „szczyt demokratyczny”. Wezmą w nim udział przedstawiciele ponad setki państw, lecz to lista nieobecnych przykuwa uwagę.

Za podstawę zaproszenia na szczyt posłużył ranking Freedom House, waszyngtońskiego NGO′su wyspecjalizowanego w badaniach nad stanem demokracji na świecie. Biały Dom wyjaśniał, że na liście są państwa o statusie demokratycznym, czyli „wolne” i „częściowo wolne”. Nie ma więc Chin ani Arabii Saudyjskiej. Zastanawia przy tym nieobecność dwóch sojuszników z NATO: Turcji i Węgier. Jak się uważa, Biden nie chce składać żadnych deklaracji przed zbliżającymi się w obu krajach wyborami. Wśród gości są za to uznawane za „słabnące demokracje” Polska, Filipiny, Brazylia oraz Indie.

Rosja skrytykowała pomysł organizacji szczytu dla demokracji z pominięciem jej. To tworzy nowe podziały na świecie – komentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, dodając, że Rosja „biła się w latach 90. o to, żeby te podziały zlikwidować”. Tymczasem dziś – podkreślał w wywiadzie dla agencji TASS – USA dzielą poszczególne kraje na dobre i złe, a reszcie świata narzucają własną definicję demokracji.

Ostrowski: Szczyt Bidena. Święto demokracji, czyli czego?

Kogo Biden zaprosił, a kogo nie

Siergiej Ławrow w czasie dorocznego briefingu przed Radą Federacji zarzucił cynizm amerykańskiej administracji: Waszyngton uzurpuje sobie prawo do decydowania, które państwo jest, a które nie jest demokratyczne. A przecież Stany w 1999 r. bombardowały Kosowo. Ławrow wyjaśnił deputowanym, że ekipie Bidena chodzi tylko o wizerunek. „Amerykanie chcą pokazać, że są masowo na świecie popierani” – mówił.

Dyplomacja Rosji starała się namówić swoich sojuszników, by odrzucili zaproszenie. Bezskutecznie – jak relacjonował RBK, powołując się na źródła w tamtejszym MSZ. Armenia zignorowała nie szczyt, a rosyjską sugestię – premier Nikol Paszynian przybędzie na spotkanie w tym formacie. Poza Armenią spośród republik byłego ZSRR będą reprezentaci krajów bałtyckich, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Zaproszenie otrzymała także Swiatłana Cichanouska z Białorusi.

Priorytetem spotkania jest odnowa demokracji, a częścią agendy są kwestie związane z groźbą autorytaryzmu, korupcją i ochroną praw człowieka. Przed szczytem The Atlantic Council, amerykański think tank uznawany przez Kreml za antyrosyjski, opublikował rekomendacje, co robić, by wprowadzić prodemokratyczne zmiany na świecie. Jednym z ich autorów jest były dyplomata, ambasador w Warszawie i zwolennik sankcji przeciwko Rosji Daniel Fried.

Zdaniem ekspertów Waszyngton skupi się na wsparciu „wolnych i niezależnych mediów, gwarancjach dla demokratycznych wyborów i wzmocnieniu aktywistów politycznych”. Być może – sugerują – w ślad za nim pójdą inne stolice, przyjmując odpowiedniki ustawy Magnickiego, czyli krajowego mechanizmu sankcji wobec państw naruszających prawa człowieka.

Będą sankcje, będzie odpowiedź Kremla

Tuż przed szczytem „Wall Street Journal” i Reuters informowały, że USA mogą w czasie obrad ogłosić nowe sankcje. Nie wiadomo, na kogo ani czego będą dotyczyć. Z przecieków wynika jedynie, że obejmą wysoko postawionych oficjeli i konkretne osoby oskarżane o korupcję i łamanie praw człowieka.

Rosjanie obawiają się, że to oni będą celem. Zwłaszcza że już przed szczytem i wideokonferencją Biden–Putin Amerykanie grozili im represjami za naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy. Takie sankcje mogłyby być wymierzone w „bardzo bliski krąg” Putina, banki i korporacje energetyczne. Rosyjskie media wskazują też na ryzyko odcięcia kraju od systemu SWIFT i osłabienia rubla. Na te doniesienia natychmiast zareagował Ławrow. „Nie zostawimy tego bez odpowiedzi” – zapowiedział.

Putin nie może lekceważyć wykluczania go z prestiżowych projektów międzynarodowych. Dlatego z jednej strony pojawia się krytyka, jak w komentarzach Ławrowa i Pieskowa, a z drugiej podkreśla się wyjątkowy charakter samej Rosji. Maria Zacharowa, słynna rzeczniczka MSZ, na briefingu przyznała wprost, że szczyt ma charakter antyrosyjski i antychiński. Jak twierdzi, USA konsolidują wokół siebie sojuszników, by wykorzystać ich przeciw Moskwie i Pekinowi, zachowujących strategiczną niezależność od „kolektywnego Zachodu”. Zacharowa przypomniała podobne w jej ocenie działania USA z początku wieku, gdy powstała „koalicja chętnych”, która w 2003 r., łamiąc prawo międzynarodowe, dokonała inwazji na Irak. Dziś widać, że doprowadziło to do destabilizacji na całym Bliskim Wschodzie – dodała Zacharowa.

Z Rosją nie można nie rozmawiać

Wykluczanie Rosji z ważnych spotkań międzynarodowych uderza w prestiż Kremla, a na prestiżu i wyjątkowym statusie Putinowi bardzo zależy. Dlatego swoją niedawną wideokonferencję z prezydentem USA zestawia ze spotkaniami przywódców USA i ZSRR z czasów zimnej wojny. Kreml podkreśla też, że to Amerykanie zainicjowali spotkanie, a była na nim mowa o sprawach najważniejszych – Ukrainie, Iranie i równowadze strategicznej.

Służby prasowe Kremla przespały nieco moment i pozwoliły odebrać sobie inicjatywę. To Biały Dom jako pierwszy opublikował komunikat po wideokonferencji. Rosjanie kreują przy tym zupełnie inny obraz tego spotkania. Po pierwsze przekonują, że USA nie mogą z Rosją nie rozmawiać. Jeśli Zachód nie chce być wciągnięty w wojnę, nie ma innego wyjścia, musi podjąć dialog. Po drugie, Ameryka najwyraźniej liczy się z potęgą Rosji, która w pobliżu granicy z Ukrainą skoncentrowała 175 tys. wojsk, czego wywiad w USA nie omieszkał podkreślić. W relacji Kremla to nie on „stanowi zagrożenie dla swoich sąsiadów”, ale siły NATO w pobliżu rosyjskich granic. Po trzecie wreszcie, Putin miał okazję nakreślić Bidenowi swoje czerwone linie.

Oferta (s)pokoju w zamian za Ukrainę

Putin zapewniał, że bezpieczeństwo i stabilność w Europie można osiągnąć, przystając na rosyjskie warunki: Zachód ma złożyć twarde, najlepiej prawne gwarancje, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód, a w sąsiedztwie Rosji nie zostaną rozmieszczone ofensywne siły. Innymi słowy, to oferta (s)pokoju w zamian za oddanie Ukrainy i przekształcenie państw flanki wschodniej (bałtyckich i Polski) w swoistą strefę buforową – formalnie pozostawałyby członkami NATO, de facto jednak w strefie cienia.

Putin ryzykuje, że Zachód odrzuci te warunki (co zresztą miało miejsce jeszcze przed rozmową obu prezydentów), a co gorsza, przejdzie od słów do czynów. I np. z odbudowy demokracji na świecie uczyni misję amerykańskiej polityki. Spędzałoby to sen z oczu Władimira Władimirowicza, który niczego tak bardzo się nie boi jak rewolucji, która obaliłaby putinizm w Rosji.

