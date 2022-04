Bucza, Irpień, Motyżyn. Egzekucje, zbiorowe mogiły. Morawiecki mówi o „mapie ludobójstwa XXI w.”

Ukraińcy odkrywają zbrodnie Rosjan w odbitych miejscowościach i utrzymują linię frontu na wschodzie kraju. „To, z czym mamy do czynienia, to czyste zło” – mówi premier Morawiecki. Główna śledcza Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawach Rwandy i Jugosławii wezwała do wydania listu gończego za Władimirem Putinem.

”Po 40 dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę nikt nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to jest czyste zło” – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier wspomniał o Buczy, Irpieniu, Hostomelu i Motyżynie, ukraińskich miejscowościach, których nazwy – stwierdził – każdy zapamięta do końca życia. „W miejscowości Bucza odkryto około 300 pomordowanych osób. Te krwawe masakry zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi zostać osądzona” – tłumaczył premier Morawiecki.

Przypomnijmy: z odbitej przez Ukraińców Buczy docierają relacje o dokonanych przez Rosjan egzekucjach na cywilach. W Irpieniu znaleziono 643 obiekty wybuchowe pozostawione przez wycofujących się żołnierzy rosyjskich. O obu sprawach piszemy szerzej w dalszej części relacji. W odzyskanym lotnisku Hostomel znaleziono wiele zniszczonych samolotów, w tym największy na świecie samolot Mrija (Marzenie), który można było zobaczyć w podrzeszowskiej Jasionce przed wojną. Natomiast w Motyżynie znaleziono zwłoki zamordowanej naczelnik wsi Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez rosyjskich żołnierzy.

Dzisiejszą Rosję premier nazwał państwem totalitarno-faszystowskim, którego działania są podstawą do tworzenia „mapy ludobójstwa XXI w.”. Następnie zaproponował powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tych zbrodni.

Swoim zwyczajem nie omieszkał też zganić zachodnich sąsiadów. „Muszę zwrócić się do byłej Kanclerz Niemiec: Pani Kanclerz Angela Merkel, milczy Pani od początku wojny. Milczy Pani, a to polityka Niemiec doprowadziła do rosyjskiej agresji” – twierdził Morawiecki. I dodał: „Trzeba potępić to, co się dzieje, przyznać, że Pani polityka była błędem".

Walki o Odessę. Atak na Charków

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie kontynuowały atak na miasta Ukrainy. Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych w wyniku niedzielnego ostrzału na osiedle mieszkaniowe w Charkowie – poinformowała lokalna prokuratura.

Co najmniej 70 proc. Czernihowa zostało zniszczone przez wojska rosyjskie, powiedział w niedzielę mer miasta. Według lokalnych władz „konsekwencje” ataków są podobne do tych z innych poważnie zniszczonych miast na Ukrainie, takich jak Bucza i Mariupol.

W niedzielę we wczesnych godzinach rannych rosyjskie pociski uderzyły w „infrastrukturę krytyczną”, najprawdopodobniej w skład paliwa, w pobliżu południowego portu Ukrainy w Odessie. Nikt nie zginął.

Barbarzyństwo Rosjan. Nowe sankcje UE?

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński oskarżył rosyjskie wojska o pozostawienie min i innych materiałów wybuchowych podczas wycofywania się z obwodu kijowskiego. W Irpieniu znaleziono 643 obiekty wybuchowe.

Z innych miast odbitych przez Ukraińców, m.in. z Buczy, docierają relacje, potworne obrazy zniszczeń i okrucieństwa. Dzieci używano jako żywych tarcz, ciała i porzucone miny leżą na ulicach i zbiorowych mogiłach. Wycofujący się Rosjanie dokonali egzekucji na ludności cywilnej, na zdjęciach widać, że mieszkańcy mieli związane z tyłu ręce. We wsi Motyżyn Ukraińcy znaleźli zwłoki sołtyski, Olgi Suchenko, i jej członków rodziny. Ukraiński resort obrony pisze o wyjątkowym barbarzyństwie.

W niedzielę eksplozje było słychać m.in. w rejonie Odessy. W ostatnim briefingu prezydent Zełenski potwierdził, że ukraińskie siły odbiły z rąk okupanta miejscowości w okolicy Kijowa i obwodzie czernihowskim. Ale i dodał, że Rosja ma rezerwy, by wciąż atakować na wschodzie kraju. „Rosjanie chcą zdobyć Donbas i południe Ukrainy” – mówił Zełenski. I podkreślił, że liczył na więcej zachodniego wsparcia, w tym większe zapasy nowoczesnego sprzętu antyrakietowego. „Każdy rosyjski pocisk skierowany na nasze miasta i każda rosyjska bomba zrzucona na naszych ludzi to czarna plama w historii każdego, od kogo zależały losy tej wojny”, mówił.

UE: Przygotowujemy nowe sankcje przeciw Rosji

Europejscy potępili zabójstwa nieuzbrojonych cywilów na Buczy i w okolicach Kijowa, zapowiadając jednocześnie nałożenie dalszych sankcji na Rosję. Takie plany potwierdził Charles Michel, szef Rady Europejskiej, podkreślając, że sam jest wstrząśnięty „obrazami okrucieństw popełnionych przez armię rosyjską”. Niemiecki wicekanclerz Robert Habeck w wywiadzie dla gazety „Bild” nazwał mordowanie mieszkańców Buczy „zbrodnią wojenną, która nie może pozostać bez odpowiedzi”.

Główna śledcza Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawach Rwandy i Jugosławii wezwała do wydania listu gończego za Władimirem Putinem. Rosyjskie ataki na ludność cywilną w Ukrainie muszą zostać zbadane jako zbrodnie wojenne – przyznała z kolei brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss, dodając, że Wielka Brytania w pełni poprze stosowany wniosek na forum Międzynarodowego Trybunału Karnego. „Nie możemy się znieczulić na tę przemoc” – apelował w CNN amerykański sekretarz stanu, Antony Blinken.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

Kaczyński poucza Niemcy w „Die Welt”

„Jestem bardzo niezadowolony z postawy niemieckiego rządu. Niemcy mogłyby dostarczyć więcej broni, a także opowiedzieć się w UE za embargiem na ropę” – powiedział wicepremier i szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w opublikowanej w niedzielę rozmowie z niemieckim dziennikiem „Welt am Sonntag”.

„Nie wolno mocarstwa takiego jak Rosja wspierać stale miliardami za energię. Jest to z politycznego i moralnego punktu widzenia niedopuszczalne. To musi się skończyć, a Niemcy muszą wreszcie zająć w tej sprawie jednoznaczne stanowisko” – powiedział przewodniczący PiS.

Kaczyński zarzucił Niemcom i Francji „silną skłonność do Moskwy”: „Niemiecki rząd przez lata nie chciał dostrzec tego, co robiła Rosja pod kierownictwem Putina. Teraz widzimy, że to się źle skończyło. To nie było takie trudne do przewidzenia. Ale Niemcy uważali, że wiedzą lepiej (...) Minione dekady były właściwie próbą powtórzenia polityki uprawianej przez kanclerza Rzeszy Bismarcka: dominacji Niemiec, ale w sojuszu z Rosją”.

Mariupol czeka na ratunek. Bliżej spotkania Zełenskiego z Putinem

Ukraińska agencja Interfax w sobotę podała, że Wołodymyr Zełenski spotka się z Władimirem Putinem najpewniej w Turcji, by podjąć negocjacje pokojowe. Już w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan miał zadzwonić do Putina i zapewnić go, że jest w stanie zaaranżować warunki dla takich rozmów. Ukraiński przywódca od początku wojny apeluje o bezpośrednie spotkanie. Amerykański wywiad donosi tymczasem, że zgodnie z planem Rosja chce opanować Donbas przed 9 maja:

#US intelligence believes that #Russia wants to take full control of #Donbas by May 9, reports #CNN. Intelligence services think that #Putin now intends to focus on the Donbas. In the rest of Ukraine, Russian troops cannot hold control over areas where they are fighting. pic.twitter.com/7jBAv3BA0r — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

Zełenski w sobotę rano alarmował, że wycofując się, Rosjanie porzucają miny, zastawiając w ten sposób pułapki na ludność cywilną. Jak dodał, agresor utrudnia prowadzenie akcji ewakuacyjnych. A także oszacowanie liczby rannych. Prokurator generalny podał, że w wojnie ucierpiało dotąd 412 dzieci, zginęło co najmniej 158 spośród nich. W sobotę podano, że relacjonując wydarzenia, zginął także ukraiński fotoreporter Maksim Levin, wieloletni współpracownik agencji Reutera.

Rosjanie brutalnie obchodzą się z cywilami. W sobotę rozgonili pokojowo protestujący tłum w miejscowości Enerhodar, która jest w rękach agresora od początku marca. Tutaj mieści się największa elektrownia atomowa na kontynencie. Mieszkańcy spotykają się na wiecach i śpiewają ukraiński hymn. Rosjanie otworzyli ogień moździerzowy, używają granatów dźwiękowych i świetlnych, są ranni.

Rosjanie przejęli kontrolę nad miastem Izium w obwodzie charkowskim we wschodniej Ukrainie – ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie powoli wycofują się z obwodu czernihowskiego – poinformował szef lokalnych władz Wjaczesław Czaus. „Mam nadzieję, że [wróg] odchodzi stąd na zawsze” – napisał na Telegramie. Agencja Nexta doniosła, że Ukraińcom udało się też odzyskać kontrolę nad Buczą. Wyzwolona ma być również Borodzianka, ważne strategicznie miasto na północy zachód od Kijowa. W sobotę ukraińskie władze podały, że odbiły 30 miejscowości i wsi z okolic Kijowa, utrzymują także front na wschodzie kraju, gdzie toczą się najkrwawsze walki. Straty są jednak druzgocące – na ulicach leżą ciała, Rosjanie używali dzieci jako żywych tarcz.

It is reported that #Bucha has been liberated from the occupants and is under the control of the AFU. pic.twitter.com/VgrNFmwwAj — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Według telewizji CNN Rosjanie w ostatnich dniach co najmniej dwukrotnie zbombardowali magazyn Czerwonego Krzyża w centrum Mariupola. Te informacje potwierdziło dowództwo wojsk, które bronią oblężonego miasta, znajdującego się w stanie humanitarnej katastrofy. „Nie mamy tam swojego zespołu, więc nie wiemy nic o potencjalnych ofiarach i wyrządzonych szkodach” – mówi rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jason Straziuso.

Czerwony Krzyż usiłuje dostać się do Mariupola, by ewakuować stąd ludność cywilną. W piątek te wysyłki torpedowali Rosjanie, w weekend są ponawiane. Ostatniej doby udało się wydostać z Ukrainy ponad 4 tys. osób.

Carla Del Ponte, w latach 1999–2003 główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zaapelowała do MTK, by wydał nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta. W sobotę ton wobec rosyjskiej agresji zaostrzył nawet papież Franciszek. Dotąd lawirował, a teraz stwierdził, że rosyjski „możnowładca” podżega do nacjonalistycznych konfliktów.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wybrał się w piątek do Indii, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem oraz premierem Narendrą Modi. Modi celowo nie spotkał się z żadnym z innych ministrów spraw zagranicznych, którzy odwiedzili Indie w ciągu ostatnich kilku tygodni, podczas gdy rosyjska inwazja na Ukrainę postępowała. Zdaniem brytyjskiego „Guardiana” można to odczytywać jako silny dyplomatyczny sygnał poparcia Indii dla Rosji.

Tymczasem kraje bałtyckie całkowicie wstrzymały import rosyjskiego gazu i namawiają na to samo Unię Europejską. Komisja Europejska przedstawiła niedawno propozycję uproszczenia wykorzystania funduszy rozwoju regionalnego na rzecz państw, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

