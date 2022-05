Coraz bliżej embarga UE na ropę z Rosji. Izrael reaguje na słowa Ławrowa

Kolejny, szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji ma być przedstawiony przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen we wtorek, donosi „Politico”. Głównym założeniem ma być rezygnacja z importu rosyjskiej ropy naftowej. Według informatora portalu zakaz nie wejdzie w życie natychmiast, lecz stopniowo, do końca roku. Komisja Europejska zaproponuje prawdopodobnie okresy przejściowe dla Węgier i Słowacji, ze względu na stopień, w jakim te dwa kraje są uzależnione od rosyjskiej ropy.

Jak napisał dziennik „Financial Times”, Niemcy zaostrzają kurs wobec Rosji i wzywają do stopniowego wprowadzania zakazu importu rosyjskiej ropy do UE, chcąc w ten sposób nakłonić Komisję Europejską do szybszego znalezienia kompromisu pomiędzy podzielonymi w tej sprawie członkami UE. Hamulcowymi mają być m.in. Węgry, Austria, Słowacja, Hiszpania, Włochy oraz Grecja.

„W ramach UE prowadzimy działania kampanię na rzecz wspólnego wycofywania rosyjskiej ropy naftowej w ramach (przygotowywanego) szóstego pakietu sankcji” – powiedziała w telewizji ARD minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Potwierdziła jednocześnie, że jej kraj popiera embargo na dostawy rosyjskiej ropy. Z kolei Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck dodał, że jego kraj jest gotowy, by poprzeć embargo na rosyjską ropę, ale musi się odpowiednio do tego przygotować. „Należy wziąć także pod uwagę zależność innych krajów Unii od surowców z Rosji” – dodał.

„Polska jest gotowa do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiej ropy naftowej i jest gotowa wspierać inne kraje w ograniczaniu dostaw paliw kopalnych z Rosji” – stwierdziła Anna Moskwa z resortu środowiska przed spotkaniem unijnych ministrów odpowiedzialnych za energię.

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, jeden z zauszników Putina, w wywiadzie dla włoskiej telewizji Rete 4 powtarzał w niedzielę propagandowe rosyjskie kłamstwa m.in. o tym, że masakra cywilów w Buczy to mistyfikacja Ukraińców, a Rosja atakuje wyłącznie ukraińskie cele wojskowe.

W pewnym momencie wrócił do putinowskiej tezy z początku obecnej wojny, że Ukrainę należy „denazyfikować”. Na uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski ma żydowskie pochodzenie, Ławrow stwierdził m.in., że „Hitler też miał żydowskie pochodzenie”. „Od dawna słyszeliśmy, jak mądrzy Żydzi mówili, że największymi antysemitami są sami Żydzi” – miał dodać szef rosyjskiego MSZ.

Izraelski rząd zareagował na słowa Ławrowa ostro, MSZ wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora Anatolija Wiktorowa. Z kolei szed izraelskiej dyplomacji Jair Lapid określił słowa swojego rosyjskiego odpowiednika jako „niewybaczalne i oburzające".

„Uwagi ministra spraw zagranicznych Ławrowa są zarówno niewybaczalnym i oburzającym oświadczeniem, jak i straszliwym błędem historycznym. Żydzi nie mordowali się w Holokauście. Najniższym poziomem rasizmu wobec Żydów jest oskarżanie samych Żydów o antysemityzm” – napisał Lapid na Twitterze.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.