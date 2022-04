„Historyczna decyzja”. Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ

Sojusz omawiał dziś kwestię dodatkowego wsparcia dla Ukrainy, a USA ogłosiły nowy pakiet sankcji na Rosję. W masowym grobie obok cerkwi w Buczy może być od 150 do 300 ciał.

Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zdecydowało w czwartek o zawieszeniu Rosji w Radzie Praw Człowieka z powodu rażących i systematycznych naruszeń praw człowieka w Ukrainie. „Za” opowiedziały się 93 kraje, „przeciw” 24, od głosu wstrzymało się 58. Głosowanie przeprowadzono na wniosek Stanów Zjednoczonych. Członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ zawieszone; Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęto historyczną decyzję pic.twitter.com/NKWmGNdlym — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) April 7, 2022 NATO o dostawach broni. G7: Brutalne oblicze rosyjskiej agresji W czwartek w Brukseli odbyła się narada szefów NATO poświęcona wojnie w Ukrainie. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał ustalenia ministrów podczas konferencji prasowej ok. godz. 16. NATO ma wzmocnić „odważnych Ukraińców”, przekazując im m.in. większe wsparcie finansowe i humanitarne. „Cały świat bacznie obserwuje, co dzieje się w Ukrainie. Widzimy, że Chiny nie chcą potępić rosyjskiej agresji, przyłączyć się do sankcji i kwestionują prawo krajów do samostanowienia. To ważne wyzwanie. Sankcje wprowadzone przez NATO są bezprecedensowe i dewastujące dla Rosji” – mówił Stoltenberg. „Najprostszym sposobem, by zakończyć tę wojnę, jest wycofanie się Putina i podjęcie przez niego wysiłków dyplomatycznych na rzecz rozwiązania kryzysu”, podkreślił. „Ale bądźmy realistami: nic nie wskazuje, żeby Putin się wycofał. Jego celem jest kontrolowanie Ukrainy i zwycięstwo na polu bitwy. (...) Co widzimy, to przegrupowania i przemieszczanie się wojsk. Spodziewamy się wielkiej bitwy w Donbasie”. Nie podał jednak szczegółów dotyczących pomocy militarnej dla Ukrainy. „W pełni rozumiem pytania o konkretne uzbrojenie dla Ukrainy, ale uważam, że czasem nie należy tego ujawniać – mówił dziennikarzom. – Możecie być pewni, że sojusznicy zapewniają szeroki wachlarz systemów uzbrojenia”. Stoltenberg podkreślił ponadto, że Sojusz przyjmuję odległą perspektywę i zabezpieczy się na przyszłość. NATO większą ochroną obejmie także Gruzję oraz Bośnię i Hercegowinę. Stoltenberg mówił o planach pogłębienia współpracy w zakresie komunikacji i cyberprzestrzeni. Pytany o agendę czwartkowej narady w NATO minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba odparł przed południem krótko: „Broń, broń i jeszcze raz broń”. Took part in the NATO Foreign Ministerial. Strong sense of unity behind Ukraine among allies and partners. More importantly, a strong resolve to take very concrete steps to support us. I laid out priorities and stressed the urgency. Follow-up from a number of allies are coming. pic.twitter.com/PZZFj48muJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022 Jeszcze w środę Stoltenberg mówił, że wojna „wkracza w krytyczną fazę”. „Widzimy, że Rosja wysyła wszystkie siły na wschód tego kraju”, oświadczył i dodał, że NATO opracowuje w związku z tym nową koncepcję strategiczną, „mapę drogową” dla Sojuszu. Stoltenberg: „Sojusz powinien nadal konsekwentnie wspierać Kijów dostawami sprzętu wojskowego. Chodzi zarówno o ciężkie zestawy artyleryjskie, jak też lekkie przeciwpancerne. Ukraina zgłasza duże zapotrzebowanie w tym względzie. Widzimy, jaką różnicę na korzyść Ukrainy stwarza na polu walki sprzęt państw NATO”.

O współpracy militarnej w kontekście wojny w Ukrainie prezydent Andrzej Duda w czwartek rozmawia z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. „Mówimy o ewentualnej budowie fregat w ramach programu Miecznik, o systemie obrony przeciwlotniczej Narew. I tutaj rozmowy i współpraca są daleko zaawansowane” – mówi szef BBN Paweł Soloch. Andrzej Duda do Londynu poleciał osobiście. Ministrowie grupy G7 potępili dziś rosyjskie okrucieństwo w Ukrainie. „Niedające spokoju obrazy śmierci cywilów, ofiar tortur, egzekucje, doniesienia o przemocy seksualnej i niszczeniu infrastruktury cywilnej ukazują brutalne oblicze rosyjskiej agresji wymierzonej w Ukrainę i jej mieszkańców” – czytamy w oświadczeniu. I dalej: „Masakry w Buczy i innych ukraińskich miastach zostaną dopisane do listy okrucieństw i poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, jakich agresor dopuszcza się na ukraińskiej ziemi”. USA reaktywują ustawę Lend Lease. Biden: To są zbrodnie wojenne Senat USA jednogłośnie zdecydował w środę o wskrzeszeniu ustawy Lend Lease, wprowadzonej w czasach II wojny światowej po to, by szybciej zaopatrywać i dozbrajać państwa alianckie. USA ogłosiły prócz tego nowe sankcje przeciwko Rosji. Restrykcje obejmą rosyjskie instytucje finansowe oraz oficjeli związanych z Kremlem oraz ich rodziny, w tym pełne restrykcje blokujące przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi, Sbierbankowi, prywatnemu Alfa Bankowi oraz zakaz nowych inwestycji w Rosji. Do listy sankcji dodane zostaną także m.in. dorosłe córki Władimira Putina – Jekaterina Tichonowa i Maria Woroncowa, a także dzieci i żona szefa MSZ Siergieja Ławrowa. „Widzieliście zdjęcia z Buczy. To, co się dzieje pod Kijowem: ciała na ulicach zostawione przez Rosjan, rozstrzelani w tył głowy cywile ze związanymi rękami, straceni z zimą krwią, ciała w masowych grobach. To są zbrodnie wojenne - mówił w środę prezydent USA Joe Biden. I dodał: „Kroki, które podjęliśmy, powinny zmniejszyć PKB Rosji dwucyfrowo tylko w tym roku. Nasze sankcje powinny wyzerować piętnaście lat osiągnięć Rosji”.

Orbán: Nie poprzemy sankcji na Rosję dotyczących ropy i gazu

Premier Węgier Victor Orban rozmawiał w środę z Władimirem Putinem. Twierdzi, że poprosił prezydenta Rosji o wstrzymanie ognia w Ukrainie. Zaprosił go również do udziału w rozmowach pokojowych w Budapeszcie. Odpowiedź Putina miała być „pozytywna”, ale „pod pewnymi warunkami”. Orban stwierdził też, że jeśli Rosja tego chce, Węgry będą jej płacić za gaz w rublach. Węgierski premier odniósł się też do masakry w Buczy. Stwierdził, że „ten przypadek trzeba dokładnie zbadać”. „Żyjemy w takich czasach, że nie możemy wierzyć nawet temu, co widzimy na własne oczy” – dodał. Mówił też, że Węgry podzielają stanowisko Unii Europejskiej co do tego, że w Ukrainie trwa wojna i to Rosja jest agresorem. Dodał jednak, że jego kraj nie ugnie się pod presją i nie poprze sankcji, które obejmowały odejście od zakupu rosyjskiego gazu i ropy. Tymczasem wojska rosyjskie ostrzelały z artylerii 10 bloków mieszkalnych w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim. Doszło do pożaru. Trwa ustalanie liczby ofiar. „Mariupol to już nie jest Czeczenia ani Aleppo” Rosjanie zaczęli palić zmarłych w Mariupolu w ruchomych krematoriach – wynika z oświadczenia Rady Miejskiej Mariupola. Zdaniem lokalnych urzędników chodzi o zatarcie śladów zbrodni wojennej. „Po powszechnym międzynarodowym ludobójstwie w Buczy, najwyższe kierownictwo Rosji nakazało zniszczenie wszelkich dowodów zbrodni popełnionych przez armię w Mariupolu” – głosi oświadczenie Rady Miejskiej. Z kolei burmistrz miasta dodał od siebie: „Świat nie widział takiej skali tragedii jaka jest w Mariupolu od czasów nazistowskich obozów koncentracyjnych. Rasiści zamienili całe nasze miasto w obóz śmierci”. Dodał, że sytuacji w jego mieście nie można już porównać z Czeczenią ani Aleppo. „To jest nowy Auschwitz i Majdanek” – stwierdził. W ciągu ostatniej doby Mariupol był bombardowany 118 razy, podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa. Ubiegłotygodniowe szacunki mówiły o 5 tys. ofiar cywilnych. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że może być ich znacznie więcej. Czytaj też: Żelazem i mięsem. Chaos i okrucieństwo rosyjskiej armii Posłowie debatują nad „polskimi sankcjami” na Rosję W Sejmie trwa posiedzenie dotyczące rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. O godz. 10 rozpoczęło się I czytanie. Posłowie debatują na temat wprowadzenia embarga na import węgla z Rosji i możliwości zamrażania majątków osób i podmiotów wspierających Moskwę. „Ta ustawa to polskie sankcje na Rosję. To sankcje ponad to, co nałożyła UE” – stwierdził wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Dyskusja jest gorąca. Borys Budka skrytykował rząd za opieszałość. „Przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować majątek rosyjskich oligarchów. Inne kraje potrafiły bardzo szybko zajmować wille, jachty, blokować akcje natomiast wy opowiadaliście o potrzebie zmian konstytucji, zwoływaliście spotkania u prezesa Rady Ministrów, a tymczasem rosyjscy oligarchowie wyprowadzali majątek do spółek i spółeczek na Cyprze i innych krajach” – grzmiał z mównicy poseł Koalicji Obywatelskiej. Wiceszef KO Marcin Kierwiński domagał się wprowadzenia do porządku obrad projektu blokującego sprzedaż części aktywów Lotosu węgierskiej spółce MOL. Węgierskiego prezydenta określił mianem „agenta Putina”. Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy wykorzystał posiedzenie do skrytykowania rządu za lekceważenie problemu drożyzny. Na mównicy pojawił się z transparentem: "Ceny wzrosły o 10,9 proc. Drożyzna PiS". Posiedzenie będzie trwało dwa dni. II czytanie rozpocznie się o godz. 19.30. Na czwartek zaplanowane jest głosowanie nad projektem. Władimir Żyrinowski nie żyje O śmierci nacjonalistycznego rosyjskiego polityka Władimira Żyrinowskiego media poinformowały w środę. Doniesienia o jego śmierci pojawiły się w mediach już prawie dwa tygodnie wcześniej, jednak przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej je dementował. Żyrinowski był leczony na COVID-19 od początku lutego. Dwa tygodnie temu w stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. 75-letni lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji słynął z agresywnych wypowiedzi pod adresem państw Zachodu. W przeszłości zaprezentował mapę Rosji z granicami kończącymi się na Wiśle. Groził Polsce rozbiorami, jednocześnie proponował, żeby wzięła udział w podziale Ukrainy. Był sojusznikiem Kremla, jego partia uważana jest za "koncesjonowaną opozycję". Rosjanie wzmacniają się najemnikami Ukraiński sztab generalny poinformował w środę rano, że główny wysiłek wroga skupia się na przygotowaniu się do agresywnej operacji, której celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium donieckiego i ługańskiego. Sztab nie wyklucza wykorzystania terytorium separatystycznej republiki Naddniestrza w Mołdawii, by wesprzeć ofensywę na południowym zachodzie Ukrainy. Jak dodano w komunikacie, na lotnisku w Tyraspolu w Naddniestrzu trwają przygotowania do przyjęcia samolotów. Według ukraińskich wojskowych Rosjanie nadal próbują wzmacniać swoje siły najemnikami z innych krajów, ale ich wykorzystanie nie będzie mieć znacznego wpływu na przebieg działań zbrojnych w Ukrainie ze względu na niewielką liczbę tych osób. Informują też, że rosyjskie dowództwo 200. brygady zmotoryzowanej 14. korpusu, z którego dwie batalionowe grupy taktyczne były skierowane na Ukrainę, przygotowuje się do uzupełnienia strat, które wynoszą ok. 30 proc. Jedna z tych grup została rozbita, a drugą wycofano do obwodu biełogrodzkiego w celu przywrócenia zdolności bojowej. Rosjanie nadal prowadzą blokadę Charkowa i ostrzeliwują miasto, nadal aktywnie wykorzystują też zabronioną przez międzynarodowe prawo humanitarne amunicję. Nie ustają próby szturmu Mariupola na południowym wschodzie kraju.

Prawie 5 tysięcy śledztw ws. rosyjskich zbrodni Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z niektórych terenów na jaw wychodzą kolejne dowody ich zbrodni. Rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała, że w masowym grobie przy cerkwi w Buczy może być pochowanych od 150 do 300 osób, planowana jest ekshumacja tego miejsca. Po wizycie w Buczy Denisowa poinformowała, że widziała także izbę tortur zorganizowaną przez czeczeńskich bojowników, tzw. kadyrowców. Znalezione tam ciała zostały zabrane na ekspertyzę, ale na ścianach i podłodze pozostały kałuże krwi: „Pomieszczenie, które w pośpiechu opuszczali bojownicy, pełne jest pustych butelek po alkoholu i resztek jedzenia odebranego mieszkańcom” – powiedziała. Według jej relacji praktycznie pół miasta zostało zniszczone, a podchodzenie do domów jest niebezpieczne ze względu na niewybuchy. Z kolei na drodze z Kijowa do Buczy i Irpienia widziała dziesiątki ostrzelanych samochodów, w których zginęli zwykli ludzie próbujący ratować życie. We wtorek również biuro prokuratora generalnego Ukrainy wszczęło śledztwo po znalezieniu w Buczy ciał sześciu zabitych cywilów, które Rosjanie próbowali spalić, by ukryć zbrodnię. Na ciałach śledczy ujawnili ślady śmierci nienaturalnej i tortur. Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że w tej chwili prowadzone są śledztwa w sprawie prawie 5 tys. rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Liczba tych śledztw rośnie lawinowo, codziennie otwieranych jest kilkaset nowych. Mer Buczy Anatolij Fedoruk ostrzegł przed zbyt szybkim powrotem do miasta, ponieważ po wycofaniu się rosyjskich wojsk nadal znajdują się tu miny. Według mera podczas okupacji przez rosyjskie wojska w Buczy przebywało ok. 3,7 tys. cywilów, czyli 10 proc. przedwojennej populacji miasta. Pierwsze ustalenia mówią o ponad 300 ofiarach śmiertelnych zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy.

Nie tylko Bucza. Rosyjskich zbrodni jest więcej „Nie chcę straszyć. Ale mamy nie jedną taką Buczę. Mamy wioski, które wyzwalaliśmy. Bucza to oczywiście duże miasto, ale jeśli we wsi żyło 120 osób, a 15,17,20 zginęło, to jeśli spojrzymy na to proporcjonalnie, to też są to duże straty” – powiedział Oleksandr Staruch, szef władz obwodu zaporoskiego. Nie wymienił jednak nazwy żadnego innego miasta czy miasteczka. „W Irpieniu znaleziono ciała dzieci poniżej 10. roku życia ze śladami gwałtu i tortur” – napisała we wtorek na Facebooku Ludmyła Denisowa. Według niej „niezliczone przypadki tortur na cywilach są odnotowywane na obszarach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji”. Irpień został odbity przez Ukraińców w piątek 1 kwietnia. Przed wojną mieszkało tu 62 tys. osób. W położonym na północny zachód od Kijowa Hostomelu władze miasta nie odnalazły ok. 400 mieszkańców. Szef miejscowej administracji Taras Dumenko powiedział w lokalnej stacji radiowej, że istnieją potwierdzenia, że ludzie zostali zabici, są ich zdjęcia i nagrania wideo, ale wciąż nie można ich odnaleźć. Dumenko mówił też, że Rosjanie zacierali ślady swoich zbrodni. Przed wojną mieszkało tu 16 tys. osób, większość opuściła miasto. W miejscowości Stary Krym pod Mariupolem rosyjscy żołnierze kilkukrotnie przejechali czołgami przez cmentarz. Informację tę podała agencja Unian. Rosyjskie wojska wkroczyły do tej miejscowości między 10 a 12 marca i zaczęły stacjonować w pobliżu cmentarza. Według agencji Rosjanie połamali krzyże i wielokrotnie przejechali czołgami po grobach, całkowicie je niszcząc. Mieszkańcy miejscowości określili te czyny świętokradztwem. Prokurator Generalny poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji do 5 kwietnia w Ukrainie zginęło co najmniej 165 dzieci, a 266 zostało rannych od początku rosyjskiej inwazji. Statystyka ta nie uwzględnia ofiar z miast, gdzie wciąż toczą się walki zbrojne, jak np. Mariupol, Czernihów czy obwód ługański. Według tego raportu 78 dzieci zostało zabitych w rejonie Doniecka, 77 w obwodzie kijowskim, 61 w Charkowie i 49 w Czernihowie. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinformowało, że od początku agresji Rosji na Ukrainę do północy z poniedziałku na wtorek w efekcie działań wojennych na Ukrainie zginęło 1480 cywilów, a 2195 zostało rannych. Rzeczywista liczba cywilnych ofiar wojny jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż ta podawana w zestawieniach. OHCHR nie dysponuje jeszcze pełnymi informacjami, zwłaszcza z terenów objętych ciężkimi walkami. We wtorek z oblężonych przez rosyjskie wojska miast w Ukrainie udało się ewakuować 3846 osób. Nadal zablokowany jest przez Rosjan korytarz humanitarny z okrążonego Mariupola, autokary nie mogą przedostać się w pobliże miasta. Sytuacja humanitarna dla ok. 16 tys. wciąż pozostających tu ludzi się pogarsza. Nie mają prądu, wody, ogrzewania, dostępu do leków. Mocne słowa Zełenskiego na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ We wtorek zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie zostało zwołane przez Wielką Brytanię dotyczy zbrodni wojennych w Ukrainie, w tym nowych informacji na temat masakry w podkijowskiej Buczy. „Widzimy wiarygodne doniesienia, że Rosjanie porywają na Ukrainie dzieci, przedstawicieli władz, dziennikarzy i duchownych – mówiła ambasador USA przy ONZ Theresa Thomas-Greenfield podczas posiedzenia. „Niektórzy z nich, według wiarygodnych doniesień, zostali zabrani do tzw. obozów filtracyjnych, gdzie dziesiątki tysięcy ukraińskich obywateli są zmuszani do relokacji do Rosji. Nie muszę mówić, jakie skojarzenia budzą te tzw. obozy filtracyjne” – dodała. Ambasador USA po raz kolejny wezwała do usunięcia Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ. „Rosyjskie wojska zabijały w Buczy wszystkich, którzy służyli Ukrainie, kobiety, które dzwoniły do bliskich, gwałcili kobiety na oczach dzieci i miażdżyli ludzi w samochodach czołgami dla zabawy – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wziął udział w posiedzeniu za pośrednictwem łączenia wideo.



Dodał, że Bucza jest tylko jednym z wielu przykładów rosyjskich zbrodni, wśród nich wyliczył też miażdżenie ludzi siedzących w samochodach czołgami, gwałcenie kobiet na oczach dzieci i porywanie dzieci. Jak mówił Zełenski do podobnych zbrodni dochodzi w innych miejscach w Ukrainie, pod Czernihowem, Mariupolem czy Charkowem. Ukraiński prezydent przywoływał rosyjskie reakcje po zestrzeleniu malezyjskiego boeinga w Donbasie i odpowiedzi na zbrodnie w Syrii: „Oskarżą wszystkich innych, by usprawiedliwić swoje działania, powiedzą że jest wiele różnych wersji i niemożliwe jest ustalenie, która z nich jest prawdziwa” – stwierdził Zełenski. „Mamy do czynienia z państwem, które zmienia swoje weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w prawo do zabijania. To podważa całą architekturę globalnego bezpieczeństwa” – oświadczył. Według niego ONZ ma dwa wyjścia: usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa lub całkowite rozwiązanie organizacji.