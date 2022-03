Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Rosyjski dziennikarz: Nie mogę dłużej milczeć

Prezydent Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Do Polski dotarło już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Po tym, jak w środę Rosjanie bestialsko zbombardowali w Mariupolu teatr, w którym schronili się cywile, prezydent USA nazwał Władimira Putina „zbrodniarzem wojennym” i „czystym zbirem”.

Rosyjski prezenter telewizyjny Aleksandr Niewzorow zaprotestował przeciwko inwazji na Ukrainę, którą nazwał „wojną Putina”. W piątek w sieci społecznościowej Telegram opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że działania Rosji w oblężonym Mariupolu są równoznaczne z terroryzmem. Swój przekaz zaczął od słów „Nie mogę dłużej milczeć”.

„Nasza armia zrzuciła ogromną bombę na teatr dramatyczny, gdzie ukrywało się ponad tysiąc cywilów. (...) We wszystkich mediach była mowa o tym, że w holu teatru znajdowało się mnóstwo osób cywilnych, strzeżonych przez 12 bojowników pułku Azow, a dzień później zrzuciliśmy tam bombę o wadze 500 kg. Można było obejrzeć dziesiątki fotografii z napisem 'tutaj są dzieci'. Mam tylko jedno pytanie: czy to na pewno wyzwolenie, jeśli zabijamy setki cywilów po to, by zlikwidować kilkunastu żołnierzy?" - napisał Niewzorow.

Dodał, że rosyjskie media, które od kilku tygodni mówią o „sukcesach” armii w Ukrainie, pomijają informacje o stratach rosyjskich sił. Po zamieszczeniu wpisu znany dziennikarz, a także deputowany rosyjskiej Dumy w latach 1993-2007 stwierdził, że „teraz będzie musiał uciekać z Rosji”.

Rosyjska agencja RIA Novosti poinformowała w piątek, że separatyści z Doniecka przejęli lotnisko w Mariupolu.

Prezydent Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny

Zgodnie z przewidywaniami prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o obronie ojczyzny. Jej podpisaniu towarzyszyła uroczystość w Pałacu Prezydenckim. „Jesteśmy w szczególnej sytuacji. Armia ukraińska broni niepodległości i całości terytorialnej swojego państwa. Ta wojna ma zasadnicze, życiowe znaczenie dla Ukrainy, ale ma także znaczenie dla Europy i całego świata. Wyznacza początek nowego czasu. Czasu złego, w którym sprawa bezpieczeństwa, zawsze bardzo ważna, staje się sprawą absolutnie główną, całkowicie dominującą. Wszystkie inne kwestie muszą być jej podporządkowane. By Polska żyła, rozwijała się i miała piękną przyszłość musimy być przede wszystkim bezpieczni” - mówił obecny na uroczystości Jarosław Kaczyński.

Andrzej Duda z kolei przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o tym, że Polska potrzebuje sił godnych 40-milionowego kraju w centrum Europy. „Dzisiaj w całym szeregu miejsc w Polsce stacjonują sojusznicze wojska, ale o swoje bezpieczeństwo powinniśmy także zadbać sami, także poprzez modernizację i przywrócenie wojska tam, skąd je zabrano” - dodał prezydent Duda.

Przypomnijmy: ustawa zakłada zwiększenie liczebności armii oraz nakładów na obronność do 3 proc. PKB. Poza tym wprowadzenie nowych rodzajów służby (np. ochotniczej zasadniczej służby wojskowej) i zwiększenie liczebności armii (docelowo do 300 tys. żołnierzy, z tego 50 tys. w wojskach obrony terytorialnej). Za jej przyjęciem w Sejmie było 450 posłów, nikt nie był przeciw, pięć osób wstrzymało się od głosu.

Ustawę o obronie ojczyzny Senat przyjął w czwartek bez poprawek. Wicemarszałek Senatu Mariusz Kamiński (PSL) stwierdził, że senatorowie dostrzegli potrzebę wprowadzenia poprawek, ale wstrzymali się od tego, żeby jak najszybciej uchwalił ustawę ze względu na dobro kraju.

23. dzień wojny w Ukrainie. We Lwowie słychać eksplozje

We Lwowie w piątek nad ranem słychać było wybuchy, nie ma na razie informacji o zabitych czy rannych. Według pierwszych doniesień były co najmniej trzy eksplozje, nad miastem unosił się słup czarnego dymu. Najpierw mówiono o zbombardowaniu przez Rosjan lotniska, ale miejscowe władze zaprzeczyły - rakiety uderzyły w zakład naprawy samolotów.

Według ukraińskiego wojska atak nastąpił z Morza Czarnego, skąd w kierunku Lwowa wystrzelono sześć rakiet, dwie Ukraińcom udało się strącić. Mogły to być rakiety X-555.

Od rana alarmy lotnicze słychać było także w innych ukraińskich miastach. Według Interfax-Ukraina rosyjskie pociski spadły w piątek rano na dzielnicę mieszkalną w Kijowie, w dzielnicy Padół. Rakietami zaatakowane zostały też obrzeża wsi Velikodolinsky, położonej niedaleko Odessy.

Tymczasem, jak podaje agencja TASS, Parlament Europejski zabronił rosyjskim dyplomatom i urzędnikom państwowym wstępu do swoich budynków w Brukseli i Strasburgu. Prawdopodobne są kolejne unijne sankcje przeciwko Rosji. O następnym pakiecie szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba rozmawiał z szefem polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josepem Borrellem.

Spoke to @JosepBorrellF. We discussed the preparation of the 5th EU sanctions package on Russia. Pressure will keep mounting as long as it is needed to stop Russian barbarism. We also discussed protection and help for Ukrainians who fled from Russian bombs to the EU. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022

Biden nie owija w bawełnę: „Putin to czysty zbir”

Po zbombardowaniu w środę przez Rosjan teatru w Maripolu (o tym bestialskim ataku piszemy niżej), w którym chroniły się rodziny z dziećmi, najwyżsi rangą amerykańscy politycy nie gryzą się w język mówiąc o Władimirze Putinie i wojnie, którą rozpętał. Jeszcze tego samego dnia prezydent USA Joe Biden powiedział do dziennikarzy o prezydencie Rosji tuż po wystąpieniu w Białym Domu: „Myślę, że jest zbrodniarzem wojennym”. Zespół prasowy Kremla od razu skomentował: słowa prezydenta USA są "niedopuszczalne i niewybaczalne".

Reakcją Moskwy w Waszyngtonie nikt się nie przejął. W czwartek, podczas obchodów Dnia Świętego Patryka prezydent Biden poszedł dalej stwierdzając, że przywódca Rosji to „zbrodniczy dyktator” i „czysty zbir”. „Zgadzam się z prezydentem Bidenem, Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne w Ukrainie, trudno nazwać to inaczej – dodał potem sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Jeszcze w środę Biden mówił także, że Putin będzie nadal izolowany na światowej scenie, a jego pozycja będzie słabła. „Atakują szpitale. To niewyobrażalne, to okrucieństwa wojenne” – mówił prezydent USA. Podpisał też rozporządzenie o udzieleniu Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wartego 800 mln dolarów.

22. dzień wojny w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali gimnazjum i dom kultury

21 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału miasta Merefa w obwodzie Charkowskim. Pociski artyleryjskie, jak informuje lokalna prokuratura, zostały wystrzelone przez rosyjskich żołnierzy w czwartek ok. godz. 3:30. Zniszczyły gimnazjum i miejski dom kultury. 10 osób spośród rannych znajduje się w stanie krytycznym.

21 killed, 25 injured in Russian attack of Merefa, Kharkiv Oblast.



10 people are in critical condition, Kharkiv Oblast Prosecutor’s Office reported. The city of Merefawas shelled on March 17. A local school and community center were destroyed.



Kharkiv Oblast Police pic.twitter.com/EHMnklpgzu — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 17, 2022

Tymczasem Kanada nakłada sankcje na 22 wysokich rangą urzędników z resortu obrony Białorusi. Za wydanie zgody na rosyjską inwazję z terenu Białorusi.

Rosyjski oligarcha: Zachód nie rozumie, jak działa Moskwa

Mikhail Fridman, właściciel Alpha Bank, jeden z najbogatszych rosyjskich oligarchów powiedział Bloombergowi, że wywieranie nacisku na Putina przez rosyjskich oligarchów to cel nierealistyczny. Stwierdził też, że sankcje nie powstrzymają Władimira Putina przed kontynuowaniem inwazji na Ukrainę. „Jeśli ludzie rządzący w UE uważają, że z powodu sankcji mogę zwrócić się do pana Putina i powiedzieć mu, żeby przerwał wojnę, a to zadziała, to obawiam się, że wszyscy mamy duże kłopoty” - powiedział. „Oznacza to, że ci, którzy podejmują tę decyzję, nie rozumieją, jak działa Rosja. A to jest niebezpieczne dla przyszłości” - dodał.

Rubel trochę drożeje

Rubel, rosyjska waluta, po ogromnym spadku wartości wywołanym zachodnimi sankcjami na Moskwę, umacnia się. W czwartek wartość jednego dolara wynosi 105,26 rubli (u progu wojny kosztował 80 rubli). Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia wartość rosyjskiej waluty była niższa - między 140 a 160 rubli za dolara. To oznacza, że rubel odrobił większość strat względem okresu sprzed wojny.

Zdaniem niektórych ekonomistów, m.in. dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotra Araka i Marcina Klucznika, także z PIE, za wzmocnieniem się rubla odpowiada brak sankcji na surowce z Rosji. „Płynie obecnie więcej gazu na Zachód niż przed wojną, a eksport się zmniejszył, co oznacza, że więcej dewiz zostaje w Rosji” - napisał w mediach społecznościowych Arak.

Krótki wątek o sankcjach Zachodu i czemu nie działają tak, jak powinny:

➡️W ostatnich dniach rubel znów zaczął zyskiwać na wartości

➡️W ciągu ostatnich 5 dni rubel *umocnił się* o ponad 25%

➡️Rosyjska waluta odrobiła już większość strat względem okresu sprzed wojny pic.twitter.com/2VEN9qOowU — Marcin Klucznik (@MarcinKlucznik) March 16, 2022

„FT”: Ukraina i Rosja opracowują plan porozumienia

Jak podał w środę Financial Times, negocjatorzy z Ukrainy i Rosji opracowują plan porozumienia, który miałby szansę zakończyć wojnę. Piętnastopunktowy plan ma podobno zakładać zakłada z jednej strony wyrzeczenie się przez Kijów ambicji wstąpienia do NATO i ograniczenie swoich sił zbrojnych, a także nieprzyjmowanie zagranicznych baz wojskowych lub broni w zamian za ochronę ze strony USA, Wielkiej Brytanii lub Turcji. Z drugiej zaś - wycofanie się Rosji z terenów Ukrainy. Według informatorów dziennika oba kraje poczyniły znaczne postępy, jednak ukraińscy urzędnicy wciąż są sceptyczni - boją się, że Putin chce w ten sposób kupić sobie czas na przegrupowanie sił i wznowienie ofensywy.

Barbarzyński atak Rosjan na cywili w Mariupolu

Władze obleganego przez Rosjan miasta poinformowały w środę, że rosyjski samolot zbombardował Teatr Dramatyczny, w którym ukrywało się około tysiąca mieszkańców. Wielu z nich schroniło się tam z małymi dziećmi, bo wcześniej stracili dach nad głową. „Wciąż nie można oszacować skali tego straszliwego i nieludzkiego czynu, ponieważ miasto jest ciągle ostrzeliwane" – piszą lokalni radni.

"Children" was spelled out on two sides of Mariupol theater before bombing, satellite images show. https://t.co/feb3xMNVwU (: @Maxar) pic.twitter.com/ejq1VilSjD — CNN International (@cnni) March 17, 2022

„Ukraińska Prawda” pisze, że Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że tam właśnie schronili się cywile, często całymi rodzinami, bo było to oficjalnie wyznaczone miejsce dla nich. Budynek był oznaczony wielkimi napisami „DZIECI”.

Liczba zabitych i rannych w środę nie była jeszcze znana. „Kolejna potworna zbrodnia wojenna w Mariupolu. Zmasowany rosyjski atak na teatr, w którym ukrywały się setki niewinnych cywili. Budynek jest całkowicie zrujnowany – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. „Uratujmy Mariupol, powstrzymajmy rosyjskich zbrodniarzy wojennych!" – dodał.

Witnesses reported a huge bomb blast near the city’s Donetsk regional theatre of drama in #Mariupol. “We don’t know if there are any survivors,” one said. “The bomb shelter is also covered with debris … there are both adults and children there.” #ukraine #war #Russia #invasion pic.twitter.com/GZpYouqc9t — Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) March 16, 2022

Jak się okazało w czwartek, schron Teatru Dramatycznego, w którym skryci byli cywile, ocalał. „Po strasznej nocy niepewności nad ranem 22 dnia wojny wreszcie dobre wieści z Mariupola! Ocalał schron przeciwbombowy. Zaczęto rozbierać blokady, ludzie wychodzą żywi” - napisał na Twitterze Sergiy Taruta, ukraiński polityk i przedsiębiorca. Następne informacje mówiły, że z co najmniej kilkuset osób udało się uratować około 130. To wciąż jednak niepotwierdzone informacje.

Jak pisze konto Twitterowe Biełsatu, budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu nie był jedynym, który zbombardowali Rosjanie. Bomby spadły również na pływalnię „Neptun”. Według obecnych na miejscu mieszkańców, „budynek basenu był schronieniem dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi do 3 roku życia”.

„To jeszcze nie koniec wojny. Gospodarka Rosji cały czas jest w stanie utrzymywać wojenną machinę” - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraina wezwała społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji wobec Rosji po bestialskim ataku na chroniących się cywilów.

W czwartek Rosjanie ostrzelali też Sobór Narodzenia Pańskiego w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim, który służył mieszkańcom jako schron przeciwbombowy. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach.