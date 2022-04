Rozpoczęła się bitwa o Donbas. Zełenski: Będziemy się bronić, będziemy walczyć

W poniedziałek rozpoczęła się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy. Moskwa dąży do ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także do utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym Krymem. Pięć rakiet spadło także na Lwów. AFP podała, że Władimir Putin odznaczył wojskową jednostkę, która oskarżana jest o masakrę cywilów w Buczy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek wieczorem, że Rosjanie rozpoczęli bitwę o Donbas, do której od dawna się szykowali. Moskwa dąży do ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także do utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym Krymem.

Rano Rada Najwyższa Ukrainy podała, że rosyjskie wojska weszły do Kreminny, miasta położonego w obwodzie ługańskim i tym samym rozpoczęła się w tym regionie zapowiadana rosyjska ofensywa. Serhij Hajdaj z ługańskiej administracji dodawał, że w Kreminnie trwają walki, a „ewakuacja z zaatakowanego miasta nie jest możliwa”. Rosjanie mieli tam strzelać do cywilów, którzy próbowali się wydostać. Według lokalnych ukraińskich władz przez całą noc rosyjska armia atakowała także w Lisiczańsku, w Rubiżnem czy w Zołotem. „Sześciu policjantów rannych w Lisiczańsku. Dwóch zabitych i czterech rannych podczas ostrzału Zołotego" – czytamy w informacji podanej przez lokalne władze.

„Siły Federacji Rosyjskiej kończą tworzenie grupy ofensywnej we wschodniej strefie operacyjnej. Nie przerywają ataków rakietowo-bombowych na ukraińskie obiekty o kluczowym znaczeniu" – napisał z kolei na Facebooku ukraiński sztab wojskowy.

Dziś rozmowa Bidena z sojusznikami

Jak poinformował Biały DOm, prezydent USA Joe Biden będzie we wtorek rozmawiał z sojusznikami o kryzysie w Ukrainie, a także o koordynacji działań, które mają pomóc w pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności.

Według Pentagonu, które wydały specjalny komunikat o stanie rosyjskich wojsk w Donbasie, jest tam obecnie 76 rosyjskich batalionowych grup taktycznych, z czego 11 zostało tam rozmieszczonych w ostatnich dniach. Rzecznik Pentagonu John Kirby dodał, że Mariupol wciąż nie upadł, pomimo ataku Rosji. „Nadal obserwujemy koncentrację ich nalotów i ostrzału artyleryjskiego w Donbasie i na południu, szczególnie w okolicach Mariupola” – dodał.

Jak stwierdził Kirby, Ukraińcy stawiają opór, pomimo coraz bardziej agresywnych działań Rosji. „Robią to, co nazywamy »kształtowaniem«” - powiedział Kirby. Czyli ​​tworzą warunki do większych i bardziej jawnych ataków na wschodzie Ukrainy.

Kirby mówił także, że amerykańscy żołnierze wkrótce będą szkolić ukraińskich z używania haubic – broni artyleryjskiej dostarczanej przez USA w ramach ogłoszonego ostatnio przez prezydenta Joe Bidena militarnego pakietu dla Ukrainy wartego 800 mln dolarów. Obejmuje on systemy artyleryjskie, pociski artyleryjskie i bezzałogowe łodzie obrony wybrzeża.

Mariupol wciąż się się broni

„Ukraińskie siły broniące oblężonego miasta portowego Mariupol będą walczyć do końca z wojskami rosyjskimi” – powiedział we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal. – „Miasto nadal nie upadło” – dodał w rozmowie z amerykańską stacją ABC.

Jak pisze BBC News, rosyjskie wojsko twierdzi, że kontroluje prawie cały Mariupol, czemu Ukraińcy stanowczo zaprzeczają. Jeszcze w sobotę Rosjanie postawili obrońcom Mariupola ultimatum – do niedzielnego poranka mieli zdecydować, czy się poddają, czy wolą zginąć. Zostało odrzucone.

Rosyjski resort obrony informował, że miasto „zostało oczyszczone z ukraińskich sił”, a część obrońców ukryła się w hucie Ilicza. Kreml w piątek podał, że zakład został przez Rosjan zajęty. Ukraińscy obrońcy zapewnili tymczasem, że będą do końca walczyć o Mariupol. Shmyhal oświadczył, że na miejscu są żołnierze i bojownicy, którzy zaszyli się w lokalnej hucie i uczynili z niej swoją fortecę. Zełenski w niedzielę podkreślił, że Ukraina nie odda ani skrawka ziemi na wschodzie kraju. Według władz Mariupola Rosjanie chcą zamknąć miasto w poniedziałek i wprowadzić tu system przepustek.

Ostrzelany Lwów

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował w poniedziałek rano, że wojska rosyjskie wystrzeliły pięć rakiet, które spadły na Lwów w zachodniej Ukrainie. „Pięć potężnych uderzeń rakietowych na cywilną infrastrukturę starego europejskiego miasta Lwów. Rosjanie nadal barbarzyńsko atakują ukraińskie miasta z powietrza" – napisał Sadowy.

Jak podała agencja Ukrinform, według wstępnych informacji w wyniku ostrzału zginęło siedem osób, a jedenaście jest rannych (wśród nich dziecko).

Putin honoruje jednostkę katów z Buczy

Choć trudno dać wiarę w takie informacje, agencja AFP podała, że Władimir Putin uhonorował brygadę oskarżaną o zbrodnie wojenne w Buczy. To 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, która ma teraz nosić tytuł "Gwardii".

W Buczy, a także w innych miejscowościach wokół Kijowa, rosyjskie wojska mordowały bez skrupułów cywilów. Wiadomo o odkryciu w masowych grobach ponad 400 ciał, ale bestialsko zamordowanych bezbronnych mieszkańców tych ukraińskich miejscowości może być znacznie więcej. Oskarżana o te zbrodnie wojenne 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych miała zostać przez Putina uhonorowana za „bohaterstwo i męstwo, wytrwałość i odwagę''.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin on Monday bestowed an honorary title on a brigade accused by Ukraine of committing atrocities in the town of Bucha pic.twitter.com/FjaWP58OAd — AFP News Agency (@AFP) April 18, 2022

Macron na razie nie rozmawia z Putinem

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że jego dialog z prezydentem Rosji Władimirem Putinem utknął w martwym punkcie po odkryciu masowych zabójstw na Ukrainie.

„Od czasu masakr, które odkryliśmy w Buczy i innych miastach, wojna przybrała inny obrót, od tamtej pory nie rozmawiałem z nim bezpośrednio, ale nie wykluczam, że zrobię to w przyszłości”, powiedział francuski prezydent w jednej z telewizji.

W najbliższy weekend Macron zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich ze skrajnie prawicową Marine Le Pen, która chce zacieśnienia relacji z Rosją Putina. Sondaże z ubiegłego tygdnia dają Macronowi kilkuunktową przewagę.

Von der Leyen: musimy przyspieszyć dostawy broni

Los Ukrainy zależy od dostaw broni z Zachodu – mówił w czasie briefingu z niedzieli na poniedziałek prezydent Zełenski i zaapelował do zachodnich przywódców o przyspieszenie decyzji i działań. „Każde opóźnienie to przyzwolenie dla Rosjan, by odbierali Ukraińcom życie”, dodał.

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała unijnych przywódców do przyspieszenia transportów broni. Zapowiedziała ponadto, że kolejny pakiet sankcji zaboli szczególnie rosyjski bank Sbierbank. Strona ukraińska w niedzielę wypełniła z kolei kwestionariusz dotyczący akcesji do UE. „Teraz ruch po stronie Unii Europejskiej” – informował szef gabinetu Zełenskiego Ihor Żółkiew.

Zełenski w niedzielę sugerował, że Ukrainę powinien odwiedzić prezydent USA Joe Biden. I zaprosił na miejsce Emmanuela Macrona, by sam się przekonał, że Rosjanie prowadzą tu swoją operację „denazyfikacji” – przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji Macron ostrożnie wypowiada się o konflikcie i kluczy pytany w mediach, czy Rosjanie dokonują w Ukrainie zbrodni ludobójstwa.

Rosja mści się za „Moskwę”

„Sukcesy naszego wojska na polu bitwy są naprawdę znaczące, historycznie znaczące. Ale to nadal za mało, by oczyścić naszą ziemię z okupantów” – mówił Zełenski w niedzielę. Ponownie zaapelował do Zachodu o wsparcie militarne i oświadczył, że świat musi być gotowy na scenariusz użycia przez Rosję broni jądrowej. Doradca ukraińskiego prezydenta Oleg Ustenko zaapelował w niedzielę do krajów G7 o 50 mld dol. wsparcia. Kraj rozważa wyemitowanie 0-proc. obligacji kuponowych na pokrycie deficytu budżetowego wywołanego wojną.

Sytuację w Mariupolu Zełenski w niedzielną noc nazwał „nieludzką”. Rosyjskie siły zbrojne twierdzą z kolei, że zestrzeliły lecący do Odessy samolot z transportem zachodniego uzbrojenia.