Trwa bitwa o Donbas. Rosja postawiła ultimatum w sprawie Mariupola

Rozpoczęła się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy. Moskwa dąży do ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także do utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym Krymem. Bomby spadły także na zakłady Azowstal w Mariupolu, w których przebywają ukraińscy żołnierze i cywile.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek wieczorem, że Rosjanie rozpoczęli bitwę o Donbas, do której od dawna się szykowali. „Będziemy się bronić i będziemy walczyć. Nic, co jest ukraińskie, nie zostanie oddane, a niczego cudzego nie potrzebujemy” – mówił w specjalnym wieczornym oświadczeniu Zełenski. Pozycje ukraińskie były wieczorem i w nocy ostrzeliwane m.in. w Kramatorsku i Słowiańsku , a póżniej także w okoliach Hulajpola i Mikołajowa .

Rosjanie zrzucili bomby na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, które stały się nieformalną bazą ukraińskich obrońców miasta i członków Legionu Międzynarodowego. Na terenie zakładów mieli ukrywać się też cywile. Resort obrony Rosji wystosował ultimatum do broniących miasto: „Wszyscy, którzy złożą broń, mają gwarancję, że przeżyją”. Propozycja była ważna do godz. 12.

W poniedziałek Rada Najwyższa Ukrainy podała, że rosyjskie wojska weszły do Kreminny, miasta położonego w obwodzie ługańskim, i tym samym rozpoczęły tu zapowiadaną ofensywę. Serhij Hajdaj z ługańskiej administracji opisywał, że w Kreminnie trwają walki, a „ewakuacja z zaatakowanego miasta nie jest możliwa”. Rosjanie mieli tam strzelać do cywilów, którzy próbowali się wydostać. Według lokalnych władz przez całą noc rosyjska armia atakowała także w Lisiczańsku, w Rubiżnem czy Zołotem. „Sześciu policjantów rannych w Lisiczańsku. Dwóch zabitych i czterech rannych podczas ostrzału Zołotego” – czytamy w informacji podanej przez lokalne władze.

Wojska rosyjskie nadal częściowo blokują Charków w północno-wschodniej Ukrainie.

Ukraiński Sztab Generalny: Rosja atakuje, Białoruś ją wspiera

Jak podał rano we wtorek Sztab Generalny ukraińskiej armii, nie ustają ataki rakietowe i lotnicze na cele cywilne w całej Ukrainie. Rosjanie kontynuują przerzuty broni i sprzętu z centralnych i wschodnich regionów Federacji Rosyjskiej, wraz z jednostkami bojowymi przerzucane są jednostki wsparcia. Rosja rozmieszcza również centra logistyczne i tworzy bazy polowe do naprawy i odnawiania uszkodzonego sprzętu.

„Główne wysiłki wroga koncentrują się na przełamaniu obrony wojsk ukraińskich w obwodach ługańskim i donieckim, a także na ustanowieniu pełnej kontroli nad miastem Mariupol. Władze obwodu ługańskiego zaapelowały do mieszkańców o jak najszybszą ewakuację, jeszcze przed wkroczeniem Rosjan. „Tysiące mieszkańców Kreminnej nie zdążyły i teraz są zakładnikami Rosjan” – napisał na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. We wtorek w południe już niemal cały obwód ługański (215 miast i wsi) został pozbawiony elektryczności, po tym jak żołnierze rosyjscy uszkodzili linie wysokiego napięcia.

W obwodzie zaporoskim w niektórych rejonach trwa koncentracja jednostek rosyjskich sił okupacyjnych” – pisze w komunikacie ukraińskie dowództwo. Dodaje, że Białoruś nadal udostępnia swoje terytorium do ataków lotniczych na Ukrainę i rozpoznania obiektów znajdujących się na jej terytorium.

W obwodach donieckim i ługańskim obrońcy mieli odeprzeć siedem ataków wroga, zniszczyć dziesięć czołgów, 18 jednostek pancernych i osiem pojazdów, jeden system artyleryjski i jeden moździerz wroga. Natomiast siły powietrzne zestrzeliły ostatniej doby siedem celów: jeden samolot, cztery bezzałogowe statki powietrzne i dwa pociski manewrujące.

Ukraiński sztab generalny pisze także, że „według aktualnych informacji straty 126. Brygady Obrony Wybrzeża Floty Czarnomorskiej sięgają 75 proc. W 810. Samodzielnej Brygadzie Floty Czarnomorskiej zginęło 158 żołnierzy, ok. 500 zostało rannych, a 70 osób uznano za zaginione. Znaczna liczba żołnierzy tych brygad napisała raporty, w których odmówiła udziału w tzw. operacji specjalnej”.

Dziś rozmowa Bidena z sojusznikami

Jak poinformował Biały Dom, prezydent Joe Biden będzie we wtorek rozmawiał z sojusznikami o kryzysie w Ukrainie, a także o koordynacji działań, które mają pomóc w pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności.

Według Pentagonu, który wydał specjalny komunikat o stanie rosyjskich wojsk w Donbasie, jest tam obecnie 76 rosyjskich batalionowych grup taktycznych, z czego 11 zostało rozmieszczonych w ostatnich dniach. Rzecznik Pentagonu John Kirby dodał, że Mariupol wciąż nie upadł mimo ataku Rosji. „Nadal obserwujemy koncentrację nalotów i ostrzału artyleryjskiego w Donbasie i na południu, szczególnie w okolicach Mariupola” – dodał.

Jak stwierdził Kirby, Ukraińcy stawiają opór pomimo coraz bardziej agresywnych działań Rosji. „Robią to, co nazywamy »kształtowaniem«”, powiedział. Czyli ​​tworzą warunki do większych i bardziej jawnych ataków na wschodzie Ukrainy.

Kirby mówił także, że amerykańscy żołnierze wkrótce będą szkolić ukraińskich z używania haubic – broni artyleryjskiej dostarczanej przez USA w ramach ogłoszonego ostatnio przez Joe Bidena militarnego pakietu dla Ukrainy wartego 800 mln dol. Obejmuje on systemy artyleryjskie, pociski artyleryjskie i bezzałogowe łodzie obrony wybrzeża.

Mariupol wciąż się się broni

„Ukraińskie siły broniące oblężonego miasta portowego Mariupol będą walczyć do końca z wojskami rosyjskimi” – powiedział we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal. „Miasto nie upadło” – dodał w rozmowie z amerykańską stacją ABC.

Jak pisze BBC News, rosyjskie wojsko twierdzi, że kontroluje prawie cały Mariupol, czemu Ukraińcy stanowczo zaprzeczają. Jeszcze w sobotę Rosjanie postawili obrońcom Mariupola ultimatum – do niedzielnego poranka mieli zdecydować, czy się poddają, czy wolą zginąć. Zostało odrzucone.

Rosyjski resort obrony informował, że miasto „zostało oczyszczone z ukraińskich sił”, a część obrońców ukryła się w hucie Ilicza. Kreml w piątek podał, że zakład został przez Rosjan zajęty. Ukraińscy obrońcy zapewnili tymczasem, że będą do końca walczyć o Mariupol. Shmyhal oświadczył, że na miejscu są żołnierze i bojownicy, którzy zaszyli się w lokalnej hucie i uczynili z niej swoją fortecę. Zełenski w niedzielę podkreślił, że Ukraina nie odda ani skrawka ziemi na wschodzie kraju. Według władz Mariupola Rosjanie chcą zamknąć miasto w poniedziałek i wprowadzić tu system przepustek.

Ostrzelany Lwów

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował w poniedziałek rano, że wojska rosyjskie wystrzeliły pięć rakiet, które spadły na Lwów w zachodniej Ukrainie. „Pięć potężnych uderzeń rakietowych na cywilną infrastrukturę starego europejskiego miasta Lwów. Rosjanie nadal barbarzyńsko atakują ukraińskie miasta z powietrza” – napisał Sadowy.

Jak podała agencja Ukrinform, według wstępnych informacji w wyniku ostrzału zginęło siedem osób, a 11 jest rannych (wśród nich dziecko).

Putin honoruje jednostkę katów z Buczy

Choć trudno dać wiarę w takie informacje, agencja AFP podała, że Władimir Putin uhonorował brygadę oskarżaną o zbrodnie wojenne w Buczy. To 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, która ma teraz nosić tytuł „Gwardii”.

W Buczy, a także w innych miejscowościach wokół Kijowa rosyjskie wojska mordowały bez skrupułów cywilów. Wiadomo o odkryciu w masowych grobach ponad 400 ciał, ale bestialsko zamordowanych bezbronnych mieszkańców tych miejscowości może być znacznie więcej. Oskarżana o te zbrodnie wojenne 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych miała zostać przez Putina uhonorowana za „bohaterstwo i męstwo, wytrwałość i odwagę”.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin on Monday bestowed an honorary title on a brigade accused by Ukraine of committing atrocities in the town of Bucha pic.twitter.com/FjaWP58OAd — AFP News Agency (@AFP) April 18, 2022

Macron na razie nie rozmawia z Putinem

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że jego dialog z prezydentem Rosji utknął w martwym punkcie po odkryciu masowych zabójstw na Ukrainie. „Od czasu masakr, które odkryliśmy w Buczy i innych miastach, wojna przybrała inny obrót, od tamtej pory nie rozmawiałem z nim bezpośrednio, ale nie wykluczam, że zrobię to w przyszłości”, powiedział francuski prezydent w jednej z telewizji.

W najbliższy weekend Macron zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenckich ze skrajnie prawicową Marine Le Pen, która chce zacieśnienia relacji z Rosją Putina. Sondaże z ubiegłego tygodnia dają Macronowi kilkupunktową przewagę.

Z kolei cytowany przez „Guardiana” francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział, że trwają prace nad wprowadzeniem embarga na rosyjską ropę na poziomie Unii Europejskiej. Dodał, że Macron chce takiego posunięcia. „Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach przekonamy naszych europejskich partnerów do zaprzestania importu rosyjskiej ropy”, powiedział Le Maire.

Von der Leyen: musimy przyspieszyć dostawy broni

Los Ukrainy zależy od dostaw broni z Zachodu – mówił w czasie briefingu z niedzieli na poniedziałek prezydent Zełenski i zaapelował do zachodnich przywódców o przyspieszenie decyzji i działań. „Każde opóźnienie to przyzwolenie dla Rosjan, by odbierali Ukraińcom życie”, dodał.

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała unijnych przywódców do przyspieszenia transportów broni. Zapowiedziała ponadto, że kolejny pakiet sankcji zaboli szczególnie rosyjski bank Sbierbank. Strona ukraińska w niedzielę wypełniła z kolei kwestionariusz dotyczący akcesji do UE. „Teraz ruch po stronie Unii Europejskiej” – informował szef gabinetu Zełenskiego Ihor Żółkiew.

Zełenski w niedzielę sugerował, że Ukrainę powinien odwiedzić prezydent USA Joe Biden. I zaprosił na miejsce Emmanuela Macrona, by sam się przekonał, że Rosjanie prowadzą tu swoją operację „denazyfikacji” – przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji Macron ostrożnie wypowiada się o konflikcie i kluczy pytany w mediach, czy Rosjanie dokonują w Ukrainie zbrodni ludobójstwa.

Rosja mści się za „Moskwę”

„Sukcesy naszego wojska na polu bitwy są naprawdę znaczące, historycznie znaczące. Ale to nadal za mało, by oczyścić naszą ziemię z okupantów” – mówił Zełenski w niedzielę. Ponownie zaapelował do Zachodu o wsparcie militarne i oświadczył, że świat musi być gotowy na scenariusz użycia przez Rosję broni jądrowej. Doradca ukraińskiego prezydenta Oleg Ustenko zaapelował w niedzielę do krajów G7 o 50 mld dol. wsparcia. Kraj rozważa wyemitowanie 0-proc. obligacji kuponowych na pokrycie deficytu budżetowego wywołanego wojną.

Sytuację w Mariupolu Zełenski w niedzielną noc nazwał „nieludzką”. Rosyjskie siły zbrojne twierdzą z kolei, że zestrzeliły lecący do Odessy samolot z transportem zachodniego uzbrojenia.