Wojna. Rosja Putina zaatakowała Ukrainę. NATO: Pokój w Europie został zdruzgotany

Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz do ataku na Ukrainę. Od rana słychać wybuchy w ukraińskich miastach. Według Kijowa zginęło już kilku cywili i ponad 40 ukraińskich żołnierzy. „Pokój w Europie został zdruzgotany" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

O godz. 4 rano czasu polskiego siły zbrojne Rosji zaatakowały granicę ukraińską w kilku miejscach – podała w nocy agencja Interfax-Ukraina.

Putin: Jesteśmy gotowi na wszystko

Władimir Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy. Stwierdził, że operacja militarna w Donbasie ma na celu ochronę tamtejszej ludności, a okoliczności wymagają od Rosji zdecydowanych działań. Dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy.

„Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko” – zapewnił Putin.

Russian President Vladimir Putin announces a military operation in Ukraine https://t.co/YGkiBS8DgG pic.twitter.com/OwKPpNgwy1 — TIME (@TIME) February 24, 2022

Rosja zaatakowała sąsiada od wschodu, ale także z południa, z okupowanego Krymu, a także przez granicę ukraińsko-białoruską (Aleksander Łukaszenka zapewnia, że wojska białoruskie nie biorą udziału w operacji). Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow napisał na Twitterze, że Rosja „rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainie”, a rosyjski MON oświadczył, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona, a środki obrony przeciwlotniczej - zneutralizowane.

Ukraina od razu odpowiedziała, że jej lotnictwo cały czas odpiera ataki, a także wysadzono m.in. most na rzece Doniec, żeby zatrzymać przejazd rosyjskich czołgów. Z kolei Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że odbił miasto Szczastie, , a kolejny - szósty - rosyjski samolot został zniszczony w obwodzie kramatorskim.

Doniesienia o ofiarach. Stan wojenny na terenie całej Ukrainy

Media i ukraińskie służby informują o pierwszych ofiarach cywilnych. Podano, że Rosjanie ostrzelali blok w mieście Czuhujew w obwodzie charkowskim: zginął chłopiec, jest kilku rannych. Przed południem podano, że w walkach zginęło ponad 40 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu odniosło rany. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że eksplozje było słychać w wielu miastach Ukrainy, a Rosja przeprowadziła ataki artyleryjskie na infrastrukturę i straż graniczną. Ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju, a ukraiński parlament natychmiast go zatwierdził. Kijów oficjalnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Moskwą.

Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/sFcr52X0Cj — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022

Dziennikarze cały czas donoszą o wybuchach w kilku ukraińskich miastach oraz ostrzałach słyszanych m.in. w okolicach Kijowa, Charkowa, Odessy czy Iwano-Frankiwska. Pojawiają się informacje o alarmach bombowych w obwodzie lwowskim. Centralne Dowództwo Wojskowe Ukrainy poinformowało, że Rosjanie zbombardowali kilka lotnisk, m.in. Kijów-Boryspol, Nikołajew, Kramatorsk, Chersoń, a także lotnisko wojskowe w Charkowie. Ukraińcy podają, że w wyniku ich działań zginęło ponad 50 rosyjskich żołnierzy, mieli też zniszczyć 6 myśliwców wroga.

Ukraińskie miasta zamknęły szkoły. Mer Kijowa Witalij Kliczko w telewizyjnym wystąpieniu poprosił mieszkańców o pozostanie w domach. Zapewnił, że sklepy, stacje benzynowe i banki działają.

„Putin właśnie rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Spokojne ukraińskie miasta są atakowane. To jest agresja. Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Nadszedł czas na działanie” – oświadczył na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. I dodał: „Świat musi działać natychmiast. Stawką jest przyszłość Europy i świata. Lista rzeczy do zrobienia: 1. Niszczycielskie sankcje na Rosję natychmiast, w tym SWIFT. 2. Całkowicie odizolujcie Rosję wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach. 3. Broń, sprzęt dla Ukrainy. 4. Pomoc finansowa. 5. Pomoc humanitarna”.

Updated map: Russian attacks have now been reported in all parts of Ukraine pic.twitter.com/g8npi4BeDN — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Ambasador USA w Warszawie: Polska jest bezpieczna

Ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski w rozmowie Katarzyną Kolendą w TVN24 powiedział po polsku: „Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona, USA stoją ramię w ramię z Polską, swoim partnerem z NATO”.

Podkreślił, że nigdy nie było tak głębokiego porozumienia między siłami amerykańskimi i siłami polskimi tak jak jest dzisiaj". „Nasi żołnierze trenują z polskimi żołnierzami w lasach, w polach, w Polsce środkowej, w Polsce wschodniej. Wykorzystują najlepszą technologię i najlepszy sprzęt, jaki mamy do dyspozycji” – mówił Brzezinski.

Czy USA są gotowe do tego, żeby wysłać więcej żołnierzy do Polski w najszybszym możliwym czasie. „Dwa tygodnie temu prezydent Biden ogłosił, że wysyła 82. Dywizję Powietrznodesantową. Elementy tej dywizji przybyły do Polski w ciągu pięciu dni. Dodatkowo sprzęt, helikoptery i inny sprzęt wojskowy zostały przetransferowane do Polski. Jesteśmy gotowi reagować elastycznie, dynamicznie na rozwój sytuacji, na rozwój zagrożeń – odpowiedział ambasador USA w Polsce.

I dodał: „Monitorujemy przejścia graniczne. My, amerykańska ambasada, stworzyliśmy centrum powitalne w Przemyślu. Jesteśmy gotowi na dużo większy kryzys humanitarny. Polski rząd jest gotowy. Pracujemy synchronicznie z administracją prezydenta Dudy, z ministrem spraw wewnętrznych (…). Jestem pod głębokim wrażeniem, jeśli chodzi o działania polskiego rządu, ale także wystarczy spojrzeć na Rafała Trzaskowskiego, który był w Kijowie kilka dni temu. Powiedział, że Warszawa wita uchodźców z Ukrainy. To jest akt przywództwa i wszyscy mamy nadzieję, że takie akty będą częstsze – mówił Brzezinski w TVN24.

Rzecznik rządu: dalej wzmacniać wschodnią flankę NATO

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller poinformował, że Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 traktatu waszyngtońskiego. Mówi on, że „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

„Wszystkie służby i organy państwa rozpoczęły pracę. Na nadzwyczajnym szczycie UE będziemy domagać się nałożenia jak najsurowszych sankcji, aby powstrzymać Rosję od aneksji niepodległego państwa”. Müller przypomniał, że w Polsce jest już dodatkowo kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, żeby kontrolować sytuację na granicach NATO. Zapowiedział posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. „To jest moment, żeby jeszcze bardziej wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu, myślę, że kolejne takie decyzje też mogą zapadać”.

Müller mówił na konferencji, że od wielu dni na teren Ukrainy Polska dostarcza pomoc o charakterze humanitarnym, a także sprzęt, który może pomóc Ukraińcom bronić swoich granic. „Zdajemy sobie sprawę, że możliwy jest napływ osób, które chcą uniknąć konfliktu wojennego. Będziemy otaczać je opieką”.

„To bezprecedensowe złamanie prawa międzynarodowego” – powiedział o agresji Rosji rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina w telewizji TVN24. „Wolny świat powinien skupić się teraz na pomocy Ukrainie. Z raportów polskich dyplomatów wiemy o ostrzale obiektów wojskowych i zagrożeniu dla ludności cywilnej w Kijowie i Charkowie”. Jasina poinformował też, że polski konsulat w Odessie jest ewakuowany. MSZ wystosował ostrzeżenie dla obywateli polskich, żeby natychmiast opuścili Ukrainę i nie podróżowali do kraju objętego wojną.

Natomiast ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki powiedział w TVN24, że ruch na zachód z Kijowa jest zablokowany tłumem ewakuującej się ludności.

NATO zwołuje pilny szczyt na piątek

NATO zdecydowało się na uruchomienie swoich planów obronnych dla wschodniej flanki sojuszu, dających większe uprawnienia dowódcom wojskowym, np. do przerzucania sił czy sprzętu. W piątek ma się odbyć wirtualny szczyt przywódców państw NATO – ogłosił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej po godz. 12.

Stoltenberg potwierdził gotowość NATO do obrony swoich członków i potępił atak Rosji na Ukrainę. „Pokój w Europie został zdruzgotany. Mamy teraz wojnę na skalę, o której myśleliśmy, że należy do przeszłości. To świadoma, przeprowadzona z zimną krwią i długo planowana inwazja” – mówił sekretarz generalny sojuszu. „Mimo litanii kłamstw, intencje Kremla są oczywiste. Rosja używa siły, by pisać historię na nowo, by odmówić Ukrainie jej prawa do wolnej i niepodległej drogi”.

Reakcje Zachodu. „Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności”

„Jeśli rzeczywiście rosyjska operacja jest przygotowywana, mam tylko jedną rzecz do powiedzenia: prezydencie Putin, powstrzymaj swoje wojska” – powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, rozpoczynając specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa.

Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden stwierdził mocno: „Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak”. Zapowiedział, że jeszcze w czwartek ogłosi, po konsultacjach z państwami grupy G7 i sojusznikami NATO, kolejne sankcje, które będą słono kosztować Rosję.

Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: „Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia”.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson napisał na Twitterze: „Jestem wstrząśnięty straszliwymi wydarzeniami na Ukrainie i rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. Prezydent Putin, dokonując niesprowokowanego ataku na Ukrainę, wybrał drogę rozlewu krwi i zniszczenia. Wielka Brytania i nasi sojusznicy odpowiedzą w zdecydowany sposób”.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że wojna Putina to rażące naruszenie prawa międzynarodowego: „To jego wielki błąd. Będziemy nakładać bardzo surowe sankcje, dobrze to przygotowaliśmy”

Litwa wprowadziła stan wyjątkowy na terenie całego kraju ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę.

UE zapowiada surowe sankcje. „Putin sprowadził do Europy wojnę”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisali rano we wspólnym oświadczeniu: „Potępiamy w najmocniejszych słowach rosyjską bezprecedensową agresję zbrojną na Ukrainie. Tymi niesprowokowanymi i niczym nieusprawiedliwionymi działaniami wojskowymi Rosja w rażący sposób narusza prawo międzynarodowe i podważa europejskie i globalne bezpieczeństwo i stabilność. Wzywamy Rosję do natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych, wycofania wojsk z Ukrainy i pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. W XXI w. nie ma miejsca na takie użycie siły i przymusu.

Na specjalnie zwołanej konferencji von der Leyen dodała, że bardzo szybko należy się spodziewać ogłoszenia bardzo surowych sankcji. To ma być odcięcie rosyjskiej gospodarki, w tym banków, od europejskich rynków, zamrożenie rosyjskich aktywów i sankcje skierowane w rosyjski sektor technologiczny.

„Władimir Putin sprowadził do Europy wojnę. To są ciemne godziny. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego aktu agresji. Celem Rosji nie jest tylko Donbas i Ukraina. Jego celem jest stabilność w Europie. Pociągniemy Putina do odpowiedzialności” - dodała szefowa Komisji Europejskiej.

Wspólne oświadczenie potępiające rosyjską agresję wydały ministerstwa spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii. Czytamy w nim, że działania Rosji to rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zbrodnia przeciwko ukraińskiemu narodowi.

NOW: Ukrainian Border Guard video, obtained by CNN, shows military tanks rolling into Ukraine from Belarus which borders Ukraine in the north. pic.twitter.com/aTrzvjylB1 — David Begnaud (@DavidBegnaud) February 24, 2022

Tubylewicz: Putin wciągnie Szwecję i Finlandię do NATO?

Zamknięta przestrzeń powietrzna

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła w czwartek linie, by unikały lotów nad Ukrainą i zachowały „szczególną ostrożność” w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 mil morskich (185 km) od granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych z powodu „wysokiego ryzyka” dla bezpieczeństwa. „Zawieszono świadczenie usług ruchu lotniczego cywilnym użytkownikom przestrzeni powietrznej Ukrainy” – poinformowało na swojej stronie państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego Ukraeroruch.

Eurocontrol, który koordynuje ruch lotniczy w Europie, poinformował, że przestrzeń powietrzna Ukrainy jest niedostępna z powodu ograniczeń wojskowych.

