Wojna. Trwa rosyjska napaść na Ukrainę. Rosjanie atakują Kijów

Dobę od najechania Ukrainy przez Rosję, w nocy z czwartku na piątek, w Kijowie słychać było wybuchy i eksplozje. A ostatnie informacje mówią o dzielnicach stolicy, w których już trwają walki. Prezydent Andrzej Duda napisał ramo: „Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale, ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę".

Dobę od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w piątkową noc wybuchy i eksplozje słychać było w niektórych rejonach Kijowa. „Ataki przy użyciu rakiet właśnie trwają” - relacjonował wiceminister spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko. Mieszkańcy stolicy od wielu godzin chowają się w stacjach metra, które służą za schrony. W nocy pojawiły się informacje o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu nad stolicą Ukrainy.

Nad ranem prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski w telewizyjnym orędziu potwierdził, że Kijów jest bombardowany, a Rosjanie atakują zarówno cele wojskowe, jak i cywilne. Minister spraw zagranicznych Dmitro Kuleba napisał na Twitterze: „Ostatni raz, kiedy nasza stolica czegoś takiego doświadczyła, był 1941 rok, gdy zaatakowały ją nazistowskie Niemcy. Ukraina obroniła się wtedy i wygra też dzisiaj".

O porannej rozmowie z Zełenskim poinformował też prezydent Andrzej Duda. „Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale, ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę" - podkreślił polski prezydent. Rosjanie próbują okrążyć Kijów. Wojska rosyjskie kierują się w stronę miasta od północy (ze strony Czernichowa) oraz z obwodu sumskiego. Ukraiński MON poinformował, że Rosjanie dotarli do dzielnicy Kijowa Obołoń, gdzie cały czas trwają walki. Pojawiły się także informacje o próbach wysadzenia desantu na północy stolicy na Masywie Mińskim i również toczących się tam walkach. Agencja AP doniosła o strzałach w dzielnicy rządowej Kijowa. Syreny alarmowe słychać też było nad ranem we Lwowie. Ukrainian officials say Russian forces have taken over the Chernobyl nuclear plant, site of disastrous 1986 Soviet reactor test, as President Zelenskyy vows to take back control of a captured airfield close to capital.



We map Moscow’s assault on key province of Kiev: pic.twitter.com/248fl8UAHE — TRT World (@trtworld) February 24, 2022 Sankcje na Rosję. Tusk krytykuje zachodnie rządy Prezydent Ukrainy cały czas podkreśla, że ogłaszane przez Zachód sankcje (o nich piszemy niżej) są za słabe. Prosi o międzynarodową pomoc i stworzenie antywojennej koalicji. Zachodnie rządy skrytykował także były szef Rady Europejskiej Donald Tusk pisząc na Twitterze: „W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy), zhańbiły się”. In this war everything is real: Putin’s madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government’s, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) February 25, 2022

Finał Ligi Mistrzów nie dla Rosji

UEFA, czyli europejska federacja piłkarska zdecydowała, że zaplanowany na maj finał Ligi Mistrzów (najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych) nie odbędzie na stadionie w Sankt Petersbrgu na stadionie sfinansowanym przez Gazprom. W związku z rosyjską inwazją mecz został przeniesiony do Paryża. Nie ma decyzji o wykluczeniu rosyjskich klubów z rozgrywek.

Obrońcy Wyspy Węży

W nocy świat obiegła historia 13. ukraińskich obrońców Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Zginęli twardo odmawiając Rosjanom poddania się. Nagranie, które udostępnili Ukraińcy, pokazało ich niezłomność.

Rosjanie wezwali ich przez radio: „Tu rosyjski okręt wojenny. Złóżcie broń i poddajcie się, żeby uniknąć przelewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani”.

W odpowiedzi usłyszeli: „Rosyjski okręcie wojenny, perd… się”

Prezydent Zełenski mówił o pogranicznikach w swoim nocnym przemówieniu: „Na naszej Wyspie Węży broniący jej do końca chłopcy, pogranicznicy bohatersko zginęli, ale nie poddali się. Wszyscy zostaną pośmiertnie odznaczeni orderami Bohatera Ukrainy”.

Putin: „Jesteśmy gotowi na wszystko”. Śmigłowce nad Kijowem

Napaść na niepodległą Ukrainę zaczęła się czwartkowej nocy. Władimir Putin powiedział wtedy w nagranym przemówieniu, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy. Stwierdził, że „operacja militarna w Donbasie” ma na celu ochronę tamtejszej ludności, a okoliczności wymagają od Rosji zdecydowanych działań. Dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy. „Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko” – zapewnił Putin.

Russian President Vladimir Putin announces a military operation in Ukraine https://t.co/YGkiBS8DgG pic.twitter.com/OwKPpNgwy1 — TIME (@TIME) February 24, 2022

Inwazja jest totalna. Rosja zaatakowała sąsiada od wschodu, z południa, z okupowanego Krymu, a także przez granicę ukraińsko-białoruską (Aleksander Łukaszenka zaprzeczał, że wojska białoruskie biorą udział w operacji). Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow napisał na Twitterze, że Rosja „rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainie”, zaś rosyjski MON oświadczył, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona, a środki obrony przeciwlotniczej - zneutralizowane. Ukraina od razu odpowiedziała, że jej lotnictwo cały czas odpiera ataki, że wysadzono m.in. most na rzece Doniec, aby zatrzymać przejazd rosyjskich czołgów. Sztab Generalny Ukrainy poinformował w trakcie dnia, że odbił miasto Szczastie, , a kolejny - szósty - rosyjski samolot został zniszczony w obwodzie kramatorskim.

W kolejnych godzinach nadchodziły informacje o walkach na ziemi i w powietrzu. Jedne mówiły o oporze ukraińskiej armii, inne o szybkim marszu rosyjskich wojsk w głąb kraju. Według doniesień mediów Rosjanie zaatakowali z powietrza wojskowe lotnisko w Hostomelu pod Kijowem. CNN podał, że rosyjskie siły specjalne je przejęły, ale Ukraińcy twierdzą, że je odbili.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022

Donald Tusk napisał na Twitterze: „Dzwonił przed chwilą mer Kijowa Witalij Kliczko. Poważny, bez śladu paniki, z niepokojącymi informacjami o rosnącej liczbie ofiar, idącej już w setki. W pobliżu Kijowa odgłosy eksplozji i strzelaniny, w wielu miejscach aktywne rosyjskie siły specjalne”.

137 zabitych. Walki na terenie elektrowni w Czarnobylu

Media i ukraińskie służby informowały o kolejnych ofiarach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nocnym wystąpieniu z czwartku na piątek poinformował, że zginęło co najmniej 137 Ukraińców, a ponad 300 zostało rannych. Mówił także, że „wróg zidentyfikował go jako cel numer jeden, a jego rodzina to cel numer dwa”. Zaprzeczył, że opuścił Kijów. Zarówno on, jego rodzina, jak i wszystkie osoby potrzebne do utrzymania pracy rządu są w stolicy.

„Choć rozmowy o zakończeniu wojny są potrzebne, teraz los Ukrainy zależy wyłącznie od naszej armii. Naszych bohaterów. Od naszego narodu. Oraz od wielkiego wsparcia wszystkich przyjaciół naszego państwa” – stwierdził Zełenski. Wyrażając wdzięczność każdemu państwu, które wspiera jego ojczyznę, prezydent podkreślił jednak, że „Ukraina pozostaje sama broniąc państwa”. „Kto jest gotów walczyć razem z nami? Szczerze, nie widzę takich ludzi - powiedział. „Kto jest gotów walczyć razem z nami? Szczerze, nie widzę takich ludzi” – stwierdził Zełenski.

W ciągu dnia podano, że Rosjanie ostrzelali blok mieszkalny w mieście Czuhujew w obwodzie charkowskim: zginął chłopiec, kilka osób zostało rannych. Lokalne władze w obwodzie donieckim doniosły, że Rosjanie ostrzelali szpital w Wuhłedarze, zginąć miały cztery osoby.

Wcześniej prezydent Ukrainy ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju, a ukraiński parlament natychmiast go zatwierdził. Kijów oficjalnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Moskwą. Dziennikarze cały czas donosili o wybuchach w ukraińskich miastach oraz ostrzałach słyszanych w okolicach Kijowa, Charkowa, Odessy czy Iwano-Frankiwska. Pojawiały się informacje o alarmach bombowych w obwodzie lwowskim. Centralne Dowództwo Wojskowe Ukrainy poinformowało, że Rosjanie zbombardowali kilka lotnisk, m.in. Kijów-Boryspol, Nikołajew, Kramatorsk, Chersoń, a także lotnisko wojskowe w Charkowie.

Po południu nadeszły kolejne złe wieści. „Wojska rosyjskie próbują zająć elektrownię atomową w Czarnobylu, to wypowiedzenie wojny Europie" – napisał na Twitterze Zełenski. Kilka godzin później dziennikarka Hanna Liubakova relacjonowała: „Wojska rosyjskie zdobyły elektrownię atomową w Czarnobylu. Podobno członkowie personelu stacji zostali wzięci jako zakładnicy".

„Spokojne ukraińskie miasta są atakowane. To jest agresja. Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Nadszedł czas na działanie” – oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. I dodał: „Świat musi działać natychmiast. Stawką jest przyszłość Europy i świata. Lista rzeczy do zrobienia: 1. Niszczycielskie sankcje na Rosję natychmiast, w tym SWIFT. 2. Całkowicie odizolujcie Rosję wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach. 3. Broń, sprzęt dla Ukrainy. 4. Pomoc finansowa. 5. Pomoc humanitarna”.

Updated map: Russian attacks have now been reported in all parts of Ukraine pic.twitter.com/g8npi4BeDN — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Biden ogłasza nowy pakiet sankcji nałożonych na Rosję

Sankcje późnym wieczorem ogłosił prezydent USA Joe Biden. „Putin wybrał tę wojnę, teraz on i jego kraj poniosą konsekwencje. Wprowadzam kolejne silne sankcje, kolejne ograniczenia na to, co może być eksportowane do Rosji. To doprowadzi do wzrostu kosztów w Rosji” - powiedział prezydent USA. „Nie robimy tego sami, ale razem z UE czy grupą G7. Ograniczymy zdolność Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach czy jenach. Już widzimy, jak rubel spadł historycznie nisko” – mówił Biden.

Przypomniał, że już wcześniej największy bank Rosji został odcięty od systemu finansowego USA, a teraz to samo dotyczy czterech kolejnych banków. „Ich wielkie aktywa ulokowane w Stanach zostają zamrożone. Także spółki rosyjskie nie będą mogły korzystać ze swoich aktywów ulokowanych w systemie finansowym USA” - mówił. Biden zapowiedział też drastyczne ograniczenie dostępu Rosji do technologii.

Powtórzył, że wojska amerykańskie nie będą walczyć na Ukrainie, ale będą bronić każdego cala ziemi członków NATO, gdyby te były zagrożone. „Wybór Putina doprowadzi do tego, że Rosja będzie słabsza, a zachodnia demokracja mocniejsza”.

Wcześniej NATO zdecydowało się na uruchomienie swoich planów obronnych dla wschodniej flanki Sojuszu, dających większe uprawnienia dowódcom wojskowym, np. do przerzucania sił czy sprzętu. Szef NATO Norweg Jens Stoltenberg potwierdził gotowośćdo obrony swoich członków i potępił atak Rosji na Ukrainę. „Pokój w Europie został zdruzgotany. Mamy teraz wojnę na skalę, o której myśleliśmy, że należy do przeszłości. To świadoma, przeprowadzona z zimną krwią i długo planowana inwazja” – mówił sekretarz generalny sojuszu. „Mimo litanii kłamstw, intencje Kremla są oczywiste. Rosja używa siły, by pisać historię na nowo, by odmówić Ukrainie jej prawa do wolnej i niepodległej drogi”.

UE ogłasza kolejne sankcje. „Putin sprowadził do Europy wojnę”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisali we wspólnym oświadczeniu: „Potępiamy w najmocniejszych słowach rosyjską bezprecedensową agresję zbrojną na Ukrainie. Tymi niesprowokowanymi i niczym nieusprawiedliwionymi działaniami wojskowymi Rosja w rażący sposób narusza prawo międzynarodowe i podważa europejskie i globalne bezpieczeństwo i stabilność. Wzywamy Rosję do natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych, wycofania wojsk z Ukrainy i pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. W XXI w. nie ma miejsca na takie użycie siły i przymusu”.

Na specjalnie zwołanej konferencji von der Leyen zapowiadała kolejne sankcje: „Odetniemy Rosję od wszelkich technologii kluczowych dla jej przyszłości i dla jej elit. To pogrąży ten kraj na lata. Putin to będzie musiał wyjaśnić swoim obywatelom” - mówiła. „Władimir Putin sprowadził do Europy wojnę. To są ciemne godziny. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego aktu agresji. Celem Rosji nie jest tylko Donbas i Ukraina. Jego celem jest stabilność w Europie. Pociągniemy Putina do odpowiedzialności” - dodała.

W nocy po zakończeniu nadzwyczajnego szczytu UE szefowa KE i szef Rady Europejskiej ogłosili, że jest zgoda na kolejny pakiet sankcji. „Obejmuje sankcje finansowe, wymierzone w 70 proc. rosyjskiego rynku bankowego i kluczowe spółki państwowe, w tym z sektora obronnego” - mówiła von der Leyen. Premier Mateusz Morawiecki na swojej konferencji dodawał: „Ten pakiet doprowadzi do zasadniczego ograniczenia Rosji w dostępie do technologii i pieniędzy”.

Morawiecki w Sejmie: Ukraina walczy o wolność Europy. MSWiA informuje o pomocy uchodźcom

Rano Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 traktatu waszyngtońskiego. Mówi on, że „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że w Polsce jest już dodatkowo kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, żeby kontrolować sytuację na granicach NATO. „To jest moment, żeby jeszcze bardziej wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu, myślę, że kolejne takie decyzje też mogą zapadać”.

Po południu konferencję w sprawie kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców do Polski zwołał szef MSWiA Mariusz Kamiński. „Będzie fala uchodźców, ludzi uciekających przed bombami, które eksplodują na terenie Ukrainy. Wszystkim ukraińskim braciom okażemy solidarność. Będziemy robić wszystko, aby każdy, kto tego potrzebuje, znalazł u nas schronienie” - mówił Kamiński. Dodał, że jego resort od tygodni szykuje się na falę uchodźców. „Przyjmiemy taką grupę, jaka zgłosi się na granicę, nie chcemy na razie epatować żadnymi liczbami – stwierdził minister. Wiceminister Paweł Szefernaker wyjaśniał, że powstało osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy w okolicach przejść granicznych. Będą one działać w miejscowościach: Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne, Korczowa, Medyka, Budomierz i Krościenko.

W Sejmie po południu wystąpił premier Mateusz Morawiecki. „Dzisiejszy poranek 24 lutego 2022 r. przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę. Jako dzień, w którym jedno państwo w Europie zaatakowało drugie i to bez żadnych powodów” – mówił polski premier. „Ten poranek zmienił wszystko. Spowodował, że demony drugiej wojny światowej na nowo odżyły. Niewinni ludzie giną tuż za naszą granicą” – dodał.

Chwalił działania swojego rządu, zapewniał, że polska gospodarka jest w doskonałej formie, przypominał, że Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu wojskowego i zapowiedział działanie w dwóch kierunkach: wypracowania jak najsurowszych sankcji, którymi zostanie objęta Rosja oraz dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Premier dodawał, że Ukraina „walczy dzisiaj o wolność całej Europy”. „Będziemy przyjmować uchodźców, będziemy pomagać rannym. Nie zostawimy was w potrzebie. Nie zostawimy was samych (...) Niech żyje niepodległość, niech żyje niepodległa Ukraina” - zakończył.

Opozycja, deklarując jedność przypominała, że władza PiS toczy niepotrzebne konflikty tam, gdzie mamy sojuszników. „Trzeba odstąpić od konfliktów międzynarodowych, od tej walki z przyjaciółmi a nie wrogami. Mówię tu o pełnej współpracy z Unią Europejską i NATO. Tym się różni Rosja od innych krajów europejskich, że tam nie ma wolnych sądów. Trzeba zakończyć spór z UE, tego wymaga racja stanu - mówił w imieniu KO Budka.

Ambasador USA w Warszawie: Polska jest bezpieczna

Ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski w czwartkowej rozmowie z Katarzyną Kolendą w TVN24 powiedział po polsku: „Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona, USA stoją ramię w ramię z Polską, swoim partnerem z NATO”. Podkreślił, że nigdy nie było tak głębokiego porozumienia między siłami amerykańskimi i siłami polskimi jak obecnie". „Nasi żołnierze trenują z polskimi żołnierzami w lasach, w polach, w Polsce środkowej, w Polsce wschodniej. Wykorzystują najlepszą technologię i najlepszy sprzęt, jaki mamy do dyspozycji” – mówił Brzezinski.

Czy USA są gotowe do tego, żeby wysłać więcej żołnierzy do Polski w najszybszym możliwym czasie? „Dwa tygodnie temu prezydent Biden ogłosił, że wysyła 82. Dywizję Powietrznodesantową. Elementy tej dywizji przybyły do Polski w ciągu pięciu dni. Dodatkowo sprzęt, helikoptery i inny sprzęt wojskowy zostały przetransferowane do Polski. Jesteśmy gotowi reagować elastycznie, dynamicznie na rozwój sytuacji, na rozwój zagrożeń – odpowiedział ambasador USA w Polsce.

I dodał: „Monitorujemy przejścia graniczne. My, amerykańska ambasada, stworzyliśmy centrum powitalne w Przemyślu. Jesteśmy gotowi na dużo większy kryzys humanitarny. Polski rząd jest gotowy. Pracujemy synchronicznie z administracją prezydenta Dudy, z ministrem spraw wewnętrznych (…). Jestem pod głębokim wrażeniem, jeśli chodzi o działania polskiego rządu, ale także wystarczy spojrzeć na Rafała Trzaskowskiego, który był w Kijowie kilka dni temu. Powiedział, że Warszawa wita uchodźców z Ukrainy. To jest akt przywództwa i wszyscy mamy nadzieję, że takie akty będą częstsze – mówił Brzezinski w TVN24.

Reakcje Zachodu. „Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności”

„Jeśli rzeczywiście rosyjska operacja jest przygotowywana, mam tylko jedną rzecz do powiedzenia: prezydencie Putin, powstrzymaj swoje wojska” – powiedział rano w czwartek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, rozpoczynając specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Joe Biden stwierdził wtedy mocno: „Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak”.

Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: „Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia”.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson dodawał: „Jestem wstrząśnięty straszliwymi wydarzeniami na Ukrainie i rozmawiałem z prezydentem Zełenskim. Prezydent Putin, dokonując niesprowokowanego ataku na Ukrainę, wybrał drogę rozlewu krwi i zniszczenia. Wielka Brytania i nasi sojusznicy odpowiedzą w zdecydowany sposób”.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że wojna Putina to rażące naruszenie prawa międzynarodowego: „To jego wielki błąd. Będziemy nakładać bardzo surowe sankcje, dobrze to przygotowaliśmy”. A Annegret Kramp-Karrenbauer, była szefowa CDU i dawna minister obrony Niemiec napisała na Twitterze: .„Jestem wściekła na nas za to, jak historycznie zawiedliśmy. Po Gruzji, Krymie i Donbasie nie przygotowaliśmy niczego, co by tak naprawdę mogło powstrzymać Putina".

Wspólne oświadczenie potępiające rosyjską agresję wydały ministerstwa spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii. Czytamy w nim, że działania Rosji to rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zbrodnia przeciwko ukraińskiemu narodowi. Litwa wprowadziła stan wyjątkowy na terenie całego kraju ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę.

Tubylewicz: Putin wciągnie Szwecję i Finlandię do NATO?

Zamknięta przestrzeń powietrzna

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła w czwartek linie, by unikały lotów nad Ukrainą i zachowały „szczególną ostrożność” w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 mil morskich (185 km) od granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych z powodu „wysokiego ryzyka” dla bezpieczeństwa. „Zawieszono świadczenie usług ruchu lotniczego cywilnym użytkownikom przestrzeni powietrznej Ukrainy” – poinformowało na swojej stronie państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego Ukraeroruch.

Eurocontrol, który koordynuje ruch lotniczy w Europie, poinformował, że przestrzeń powietrzna Ukrainy jest niedostępna z powodu ograniczeń wojskowych.

