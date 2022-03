Wojna w Ukrainie. Już milion osób uciekło z kraju. Cena ropy wystrzeliła

Trwa brutalny atak na ukraińskie miasta, także przy użyciu zakazanej broni. Strony robią drugie podejście do rozmów, jednym z poruszonych tematów ma być zawieszenie broni.

We wtorek po południu rosyjska rakieta uderzyła w pobliżu 400-metrowej wieży telewizyjnej w Kijowie. Jak przestrzegał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, Rosja przygotowuje się także do wojny psychologicznej i informacyjnej: odcięcia kanałów komunikacji i rozsiewania fałszywych doniesień o poddaniu się ukraińskich władz. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddajemy się. Tylko zwycięstwo” – podkreślił Reznikow.

Trudna sytuacja jest w Chersoniu , gdzie Rosjanie zajęli rzekomo port i dworzec, a pod siedzibą Obwodowej Administracji Państwowej stoi ich sprzęt wojskowy. Władze miasta w środę przekonywały, że miasto pozostaje w ukraińskich rękach. Jak pisał na Facebooku burmistrz Ihor Kołychajew, trwają starania, by zebrać ciała, przywrócić prąd, gaz, wodę i ogrzewanie, ale „zadanie to graniczy z cudem”. Pod koniec dnia rosyjskie siły wkroczyły do ratusza.

Druga runda rozmów Rosja–Ukraina

Druga runda rozmów między Rosją a Ukrainą, która miała mieć miejsce w środę wieczorem, odbędzie się w czwartek 3 marca. Powód? Szef rosyjskiej delegacji cytowany przez agencję TASS stwierdził, że rozmowy odbędą się, kiedy przedstawiciele Ukrainy dotrą na Białoruś. Przedmiotem rozmów ma być również zawieszenie broni – podała agencja AFP.

Administracja Wołodymyra Zełenskiego podała, że ukraińska delegacja jedzie już na spotkanie, które ma się odbyć w rejonie Puszczy Białowieskiej.

#Ukrainian delegation is on its way to a meeting with the #Russian delegation in Belovezhskaya Pushcha, Zelensky's office said — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Pierwsza runda rozmów w poniedziałek nie przyniosła rozstrzygnięcia. Doradca Putina Władimir Medinski oświadczył, że udało się „znaleźć pewne punkty zaczepienia”. Szef administracji prezydenta Ukrainy Michajło Podołak stwierdził jednak: „Niestety, strona rosyjska jest nadal skrajnie nieobiektywna, jeśli chodzi o destrukcyjne procesy, które rozpoczęła”.

Jak oświadczył we wtorek minister Dmytro Kułeba, Ukraina wierzy w dyplomację, ale nie weźmie udziału w negocjacjach, jeśli Rosja będzie tylko stawiać ultimatum. „Putin złamał zęby na Ukrainie, ale jeszcze się nie złamał, dlatego wybiera rozwiązania siłowe” – komentował szef ukraińskiej dyplomacji. „Rosyjskie zbrodnie są dokumentowane. Wszyscy, którzy wydają rozkazy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności” – zapewnił.

Według doniesień w piątek ma się zebrać Rada Federacji Rosyjskiej. Korespondent „Guardiana” Pjotr Sauer pisze, że może mieć to związek z ogłoszeniem stanu wojennego w kraju.

MTK: będzie śledztwo w sprawie sytuacji w Ukrainie

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (MTK) potwierdził w środę, że wszczyna śledztwo w sprawie sytuacji w Ukrainie i okrucieństw popełnianych przez rosyjskie wojska. Będzie badać, czy Rosja dokonuje zbrodni wojennych. Wniosek do MTK złożyło 38 krajów. Taka forma procedowania oznacza, że do śledztwa nie potrzeba zgody prokuratora. Media przypominają, że nie zdarzyło się jeszcze w dziejach trybunału, by wniosek złożyło naraz tyle państw.

Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea

Potwierdziły się doniesienia z ostatnich dni – Roman Abramowicz wystawił na sprzedaż brytyjski klub piłki nożnej Chelsea FC. Jak oświadczył, dochód przeznaczy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Zapewnił też, że nie oczekuje zwrotu należności – finansował długi klubu od 2003 r. Abramowicz jest znanym rosyjskim oligarchą z żydowskimi korzeniami, posiadaczem fortuny, jednym z najbogatszych ludzi świata.

ONZ potępia Rosję za inwazję. Unia nakłada sankcje na Białoruś

Na dziś zwołano nadzwyczajną sesję ONZ i głosowano w sprawie rezolucji potępiającej Rosję za inwazję na Ukrainę. 141 członków Organizacji (na 193) opowiedziało się za, wstrzymało się 35, pięciu było przeciw. Ukraiński ambasador w ONZ Sergiy Kyslytsya przyrównał na jego forum działania Putina do metod Adolfa Hitlera.

A thumping defeat for Russia at the UN General Assembly pic.twitter.com/LVMoucUoyk — Julian Borger (@julianborger) March 2, 2022

Unia Europejska zdecydowała się nałożyć sankcje na 22 wysokich rangą białoruskich wojskowych, których decyzje doprowadziły do udziału w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wprowadziła też dalsze ograniczenia w handlu z Białorusią, m.in. towarami wykorzystywanymi do wyrobów tytoniowych i paliw mineralnych, a także wyrobów z drewna, stali, gumy, cementu i żelaza. Sankcje nałożono ponadto na eksport towarów i technologii, które mogłyby się przyczynić do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego Białorusi. Ten pakiet sankcji został zatwierdzony w środę. Wcześniej ambasadorowie państw UE przyjęli sankcje indywidualne na niektóre osoby i podmioty na Białorusi.

Agencja TASS podaje, że Gruzja zamierza w czwartek złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Informację potwierdził przewodniczący rządzącego krajem ugrupowania Gruzińskie Marzenie Iraki Kobachidze.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie było niejawne, dlatego też prezydent Duda oszczędnie dzielił się informacjami po jego zakończeniu. Jak przekazał mediom, Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. „Nic nie wskazuje na to, że Polska zostanie zaatakowana”, mówił.