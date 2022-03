Wojna w Ukrainie. NATO nie ustanowi strefy zakazu lotów

Kanclerz Niemiec wezwał Rosję do przerwania inwazji w Ukrainie. Nadchodzące dni wojny będą prawdopodobnie gorsze, będzie więcej ofiar, cierpienia i zniszczeń – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał w piątek prezydenta Rosji Władimira Putina do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych na Ukrainie. Scholz rozmawiał w piątek przez telefon z Putinem. „Podczas godzinnej rozmowy obaj wymienili się różnymi punktami widzenia” – mówił rzecznik rządu niemieckiego Steffen Hebestreit.

Kanclerz wyraził duże zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Zażądał od Putina umożliwienia dostępu pomocy humanitarnej do zagrożonych terenów. Putin miał poinformować kanclerza, że Rosja i Ukraina zaplanowały trzecią rundę rozmów na najbliższy weekend.

Putin i Scholz uzgodnili również, że w najbliższej przyszłości odbędą kolejne rozmowy. Putin dodał, że Rosja jest otwarta na dialog z Ukrainą. Zastrzegł jednak, że Kijów musi w pełni spełnić wszystkie żądania Moskwy.

Putin oskarżenia o bombardowanie przez Rosjan dzielnic mieszkaniowych określił jako „brutalnie sfabrykowane”. „To nic innego jak prymitywne zmyślenia propagandowe” – cytowała Putina agencja AFP. Kanclerz Scholz wcześniej już wielokrotnie zdecydowanie potępiał rosyjską agresję na Ukrainę.

Stoltenberg: NATO nie wyśle myśliwców na Ukrainę

Nie możemy bezpośrednio zaangażować się w konflikt na Ukrainie, ani na ziemi, ani w powietrzu. Wysłanie naszych myśliwców nad Ukrainę skończyłoby się najprawdopodobniej zaangażowaniem całej Europy w wojnę z Rosją – powiedział w piątek w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Szef NATO wziął udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Na konferencji prasowej był pytany o to, czy możliwe jest choćby częściowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, aby utworzyć korytarze humanitarne. Stoltenberg podkreślił, że NATO jasno powiedziało, że na pewno nie wejdzie na Ukrainę: – Jedynym sposobem, aby wdrożyć i ustanowić strefę zakazu lotów jest po prostu wysłać myśliwce NATO na Ukrainę i w ten sposób ustanowić tę strefę, jednocześnie zestrzeliwując myśliwce rosyjskie. Jeżeli byśmy to zrobili, to skończylibyśmy najprawdopodobniej w sytuacji, gdzie cała Europa będzie zaangażowana w wojnę z Rosją, co doprowadzi do jeszcze większej liczby śmierci.

– I to jest powód, dla którego musimy tę bolesną decyzję podjąć, że nakładamy oczywiście bolesne sankcje na Rosję, zwiększamy nasze wsparcie, ale jednocześnie nie możemy jako NATO bezpośrednio zaangażować się w konflikt na Ukrainie – powiedział Stoltenberg.

Jak zaznaczył, NATO poważnie rozważa znaczące zwiększenie obecności na wschodniej flance, zarówno jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jak i np. obronę przeciwlotniczą. Stoltenberg zwrócił uwagę, że NATO już w znaczący sposób zwiększyło swą obecność na wschodzie. – Obecnie mamy 200 okrętów od Dalekiej Północy do basenu Morza Śródziemnego, 130 myśliwców w stanie wysokiej gotowości i tysiące żołnierzy na lądzie – powiedział. Przypomniał, że NATO ma grupy bojowe w Polsce i państwach bałtyckich oraz w Rumunii.

Stoltenberg poinformował, że na 16 marca zaplanowane jest spotkanie ministrów obrony państw NATO, gdzie te kwestie mają być omawiane w szczegółach. Szef NATO podkreślił, że to, co dzieje się na Ukrainie, jest „absolutnie straszne”. – Widzimy ludzkie cierpienie i zniszczenia na skalę, jakiej nie widzieliśmy od II wojny światowej – powiedział. – Wzywamy prezydenta Rosji Władimira Putina do natychmiastowego zatrzymania agresji na Ukrainę i wycofania wojsk rosyjskich z tego kraju.

Stoltenberg zaznaczył, że nadchodzące dni wojny na Ukrainie będą prawdopodobnie gorsze, będzie więcej ofiar, cierpienia i zniszczeń; rosyjskie siły ściągają ciężkie uzbrojenie i kontynuują ataki. Dodał, że kraje NATO wzywają Putina, aby zaangażował się w wysiłki dyplomatyczne na rzecz zaprzestania wojny na Ukrainie.

Moskwa odcina zachodnie media

Rosyjski regulator ds. komunikacji ograniczył dostęp do stron internetowych kilku zagranicznych mediów, w tym BBC i „Deutsche Welle”, za „rozpowszechnianie fałszywych informacji” dotyczących inwazji na Ukrainę.

Moskwa twierdzi, że zachodnie media oferują częściowy i antyrosyjski światopogląd, jednocześnie nie pociągając swoich przywódców do odpowiedzialności za niszczycielskie wojny zagraniczne, takie jak w Iraku i w Afganistanie.

Agencja Interefax podała, że zablokowane zostały strony m.in. BBC, Voice of America, Radio Wolna Europa/Radio Liberty i „Deutsche Welle”. BBC informuje, że serwisy stacji są dostępne po rosyjsku i ukraińsku za pomocą tzw. przeglądarek Tor.

Wcześniej Moskwa zamknęła szereg niezależnych rosyjskich mediów, w tym radiostację Echo Moskwy i telewizję internetową Dożd.

Walki o Mikołajów

Rosyjskie wojska weszły do Mikołajowa na południu Ukrainy, trwają walki – poinformował w piątek szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany przez agencję Reuters. Kim powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że w pewnych częściach miasta trwają walki. Wcześniej Reuters napisał, że o wejściu rosyjskich wojsk do miasta poinformował jego mer. Po południu władze lokalne poinformowały o wyparciu Rosjan z miasta.

„The Times”: Trzy zamachy na Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał przeżyć trzy próby zabójstwa w minionym tygodniu. Taką informację podał brytyjski „The Times”. Według dziennika do zabicia prezydenta Rosjanie wysłali dwie różne jednostki – najemników z tzw. grupy Wagnera oraz czeczeńskie służby specjalne Ramzana Kadyrowa (oskarżane o polityczne morderstwa w Rosji, m.in. dziennikarki Anny Politkowskiej czy polityka Borisa Niemcowa).

Obie próby miały zostać udaremnione przez przeciwnych wojnie agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, którzy mieli ostrzec prezydenta Ukrainy przed niebezpieczeństwem. Jak podaje „The Times”, Rosjanie planują kolejne ataki na Zełenskiego.

Pożar w elektrowni atomowej w Zaporożu. Nie ma zagrożenia radiacyjnego

Radiacja w Polsce pozostaje na bezpiecznym poziomie. Nie odbiega on od poziomów sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę – powiedziała polska minister energii i klimatu Anna Moskwa na specjalnej konferencji prasowej.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Mariano Grossi powiedział w piątek na konferencji prasowej, że Ukraina zwróciła się do MAEA z prośbą o natychmiastową pomoc w sprawie możliwego zagrożenia dla elektrowni atomowych w kraju w związku z wojną z Rosją.