Zełenski o polskiej propozycji misji pokojowej: Nie rozumiem jej. Możliwe negocjacje w Turcji

29–30 marca ma dojść do negocjacji i bezpośredniego spotkania strony ukraińskiej i rosyjskiej w Turcji. „Nasze priorytety w negocjacjach są znane: suwerenność i integralność terytorialna” – przypomniał Wołodymyr Zełenski. Nie milkną echa przemówienia prezydenta USA wygłoszonego na Zamku Królewskim w Warszawie.

W wywiadzie Zełenski wśród tematów negocjacji wymienił kwestię gwarancji bezpieczeństwa, neutralności Ukrainy i jej statusu jako państwa bez broni jądrowej. Odniósł się także do polskiej propozycji sił pokojowych NATO w Ukrainie. „Kiedy tylko zaczęła się inwazja, kiedy były zagrożenia związane z naszymi elektrowniami atomowymi, z innymi zakładami o znaczeniu strategicznym, proponowaliśmy zaproszenie dla obecności tam sił pokojowych, takich czy innych. Ale na razie się nie doczekaliśmy” – mówił. Teraz „nie do końca rozumie tę propozycję”. „Nie jest nam potrzebny zamrożony konflikt na terytorium naszego państwa” – skomentował niedawną sugestię Jarosława Kaczyńskiego. I podkreślił: „Na szczęście albo na nieszczęście to wciąż nasz kraj, ja jestem prezydentem, więc na razie my będziemy decydowali, czy będą tu jakieś siły” – dodał Zełenski.

„Powinniśmy porozumiewać się z prezydentem Federacji Rosyjskiej, a żeby się porozumieć, musi on wyjść z miejsca, gdzie się znajduje i przyjść do mnie na spotkanie w jakimkolwiek miejscu na świecie” – mówił także w niedzielę prezydent Ukrainy. „Wszędzie”, ale nie „na Białorusi, w Rosji i Ukrainie” – zastrzegł Zełenski w pierwszym od rozpoczęcia wojny na Ukrainie wywiadzie dla rosyjskich mediów. Z Zełenskim rozmawiali przedstawiciele mediów niezależnych: redaktor naczelny portalu Meduza Iwan Kołpakow, redaktor naczelny niezależnej telewizji Dożd Tichon Dzjadko, publicysta Michaił Zygar oraz korespondent dziennika „Kommiersant” Władimir Sołowjow, a Roskomnadzor, rosyjski regulator mediów i internetu, przekazał mediom w Rosji, że „należy zrezygnować z publikacji wywiadu”.

Jak informowali w niedzielę Rosjanie, rosyjsko-ukraińskie rozmowy prowadzone od wielu dni w formie wirtualnej zmienią się spotkanie bezpośrednie. 29–30 marca delegacje ukraińska i rosyjska siądą do rozmów „twarzą w twarz”, najprawdopodobniej w Turcji. Informację w swoim codziennym wideo potwierdził sam Wołodymyr Zełenski. I podkreślił: „Nasze priorytety w negocjacjach są znane: suwerenność, integralność terytorialna Ukrainy są niekwestionowalne”. „Oczywiście naszym celem jest pokój i jak najszybszy powrót do normalnego życia w naszym kraju” – dodał.

I kontynuował: „Walka o demokrację nie zakończyła się z zakończeniem zimnej wojny. Przez 30 lat siły autokratów walczyły dalej, pogardzały prawdą, a dziś Rosja zdławiła demokrację i chce robić to gdzie indziej, powołując się na fałszywe zasady, atakując sąsiadów (…). Rosja chce przedstawić rozszerzenie NATO jako projekt imperialny, ale my jesteśmy sojuszem obronnym. Rozmawiałem wielokrotnie z Putinem, chcieliśmy dyplomacji, przedstawialiśmy propozycje, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Europy. Ale Putin wszystko odrzucał, zasłaniając się kłamstwami, od początku chciał użyć przemocy. Gwarantował raz po raz, że nie zaatakuje Ukrainy, że jego żołnierze są przy jej granicach wyłącznie z powodu manewrów. Jednak Rosja po prostu wybrała wojnę”.

„To wielki zaszczyt, że mogę tu być. »Nie lękajcie się« – to były pierwsze słowa pierwszego polskiego papieża po wyborze w 1978 r. Te słowa odmieniły świat. To przesłanie Jan Paweł II przywiózł potem tu do Warszawy podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, przywiózł przesłanie na temat siły wiary, siły ludzi. W obliczu brutalnego systemu to było przesłanie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić tę ziemię. Jan Paweł II w 1979 r. mówił te słowa, gdy ZSRR rządził żelazną pięścią za żelazną kurtyną. Rok później wybuchła rewolucja »Solidarności«. Dlatego wszyscy jesteśmy dziś wdzięczni Lechowi Wałęsie” – mówił prezydent USA.

#Pomagamy Od 24.02 do wjechało z 2,3 mln osób. Wczoraj tj.26.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 31,1 tys.podróżnych-to wzrost o 2,2% w porównaniu z dniem wcześniejszym (30,5 tys.). Dzisiaj do godz.07.00 rano 5,2 tys.-spadek o 15,6 % . Z do wyjechało od 24.02-339 tys. osób. pic.twitter.com/iym3vgnrBZ

Na niedzielę uzgodniono dwa korytarze humanitarne do ewakuacji ludności cywilnej ze stref konfliktu. Pierwszym – prywatnmi samochodami i autobusami podstawionymi w Berdiańsku – mogą ewakuować się mieszkańcy zniszczonego Mariupola. Drugim korytarzem będzie się można ewakuować z Rubiżnego w obwodzie ługańskim do Bachmut w obwodzie donieckim.

Jak podało w niedzielę BBC, w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło już siedmiu rosyjskich generałów. Tak wysokie straty oznaczają – według ekspertów wypowiadających się dla stacji – skuteczność ukraińskich sił specjalnych i snajperów, a także słabe morale rosyjskich wojsk, które zmusza wysokich rangą oficerów do osobistej obecności w pobliżu linii frontu. Ostatnią, a zarazem najwyższą rangą ofiarą Ukraińców jest dowódca 49. ogólnowojskowej armii Południowego Okręgu Wojskowego gen. Jakow Riezancew. Według źródeł ukraińskich został zlikwidowany na lotnisku w Czornobajiwce pod Chersoniem. Eksperci uważają, że Riezancew poniósł śmierć w wyniku udanej operacji snajperów. Źródła „Wall Street Journal” w ukraińskim rządzie donoszą, że wywiad wojskowy Ukrainy stworzył jednostkę sił specjalnych, której jedynym zadaniem jest lokalizowanie i atakowanie wyższych rangą rosyjskich oficerów. Takie działania mogą się przyczynić do „zniszczenia rosyjskiego dowództwa” – powiedział BBC emerytowany oficer brytyjskiej armii.

Premier tłumaczył, że Węgry sprowadzają z Rosji 61 proc. ropy naftowej i 85 proc. gazu ziemnego, a węgierskie rafinerie naftowe są do tego typu ropy przystosowane, a ich przestawienie na inny typ wymagałoby kilku lat. Problem nie leży więc w tym, czy Węgry chcą za energię płacić więcej, by wspomóc Ukrainę, a w tym, czy w ogóle uda im się tę energię pozyskać. Orbán podkreślił, że przeciwko rozciągnięciu sankcji wobec Rosji na sektor energetyczny przeciwne są nie tylko Węgry, ale też Niemcy i Austria.

Orbán podkreślił gotowość Węgier do pomocy zaatakowanej Ukrainie, ale z zastrzeżeniem. „Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale nie mogą od nas wymagać, byśmy zniszczyli dla nich samych siebie” – mówił.

Viktor Orbán odniósł się w niedzielę do idei wprowadzenia w UE zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych. „To, o co proszą Ukraińcy, to nic innego jak postulat, byśmy całkowicie zatrzymali węgierską gospodarkę, znów stracili całe lata rozwoju i aby węgierskie wyniki ekonomiczne spadły do poziomu sprzed jakichś 8–10 lat” – mówił premier Węgier w Radiu Kossuth.

Swoje słowa podczas coniedzielnego spotkania z wiernymi na modlitwę Anioł Pański papież Franciszek ponownie poświęcił wojnie w Ukrainie. Trwająca już ponad miesiąc inwazja – okrutna i bezsensowna – to porażka nas wszystkich, przekonywał papież. Wojna bowiem nie „niszczy tylko teraźniejszości, ale również przyszłość społeczeństwa” – mówił Franciszek, odwołując się do danych o tym, że w wyniku konfliktu już co drugie dziecko stało się uchodźcą. Niszczeniem przyszłości, „bestialstwem wojny, aktem barbarzyńskim i świętokradczym”, określił Franciszek także „wywoływanie dramatycznych traum u najmniejszych i niewinnych”. Według papieża wojna nie może być zjawiskiem nieuniknionym, nie możemy się do niej przyzwyczajać, powinniśmy za to przekształcać nasze oburzenie w „zaangażowanie w przyszłość, bo jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy, jak wcześniej, będziemy w pewien sposób wszyscy winni”.

„Rząd USA rozumie, że paranoidalnemu dyktatorowi z problemami militarnymi i grożącemu użyciem broni nuklearnej nie należy dawać powodów do obaw, gdy chodzi o przetrwanie polityczne lub osobiste. Pozwolenie Putinowi na myślenie, że USA chcą, by skończył jak Saddam Husajn w Iraku czy Muammar Kaddafi w Libii, nie jest mądrym pomysłem” – pisze z kolei „Sueddeutsche Zeitung”. Zaznacza jednak, że nie widać też wyjścia z kryzysu związanego z osobą Putina. „Wyraźnie dał do zrozumienia, że chce zburzyć filary porządku, które gwarantowały pokój w Europie od zakończenia zimnej wojny i wciągnąć kontynent z powrotem w ciemne, niebezpieczne czasy. I że dosłownie chce kroczyć po trupach, nie tylko rosyjskich dysydentów, ale także ukraińskich dzieci” – czytamy w „SZ”. Jak gazeta ocenia wypowiedź Bidena? Z pewnością nie jako groźbę. Prezydent USA „wypowiedział w Warszawie prawdę prostą i zarazem gorzką, z której każdy rząd musi wyciągnąć własne wnioski: dopóki Władimir Putin będzie u władzy, Europa nie będzie mogła żyć w pokoju” – konkluduje „Sueddeutsche Zeitung”.

Słowa amerykańskiego prezydenta skomentował także Emmanuel Macron. Ważne, by zapobiegać eskalacji słów i czynów, uważa prezydent Francji, dlatego nie użyłby podobnych słów. Według Macrona to za pomocą środków dyplomatycznych należy jak najszybciej doprowadzić do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, a następnie do całkowitego wycofania wojsk rosyjskich z terenów, które okupują.

Krytycznie do wypowiedzi prezydenta USA odniosła się prasa brytyjska. „Jego przemówienie spotkało się z aplauzem Polaków i Ukraińców na widowni, ale w Waszyngtonie opadły szczęki. W ciągu kilku minut Biały Dom opublikował sprostowanie (...). Z tej gafy Bidena nie będzie tak łatwo wybrnąć” – napisano na łamach „Daily Telegraph”. Dziennik podkreślił, że samowolna uwaga Bidena stanie się w oczach Putina potwierdzeniem tego, w co rosyjski prezydent wierzył od samego początku: że prawdziwą, niewypowiedzianą polityką USA jest zmiana reżimu, dzięki czemu wojna, którą prowadzi, staje się walką nie tylko o Ukrainę, ale także o jego osobiste przetrwanie. Również „Independent” określił słowa Bidena mianem „godnej podziwu opinii”, ale wyrażenie jej nazwał „błędem”. Brytyjscy komentatorzy uważają, że sobotnie przemówienie zakończone spontaniczną uwagą Bidena może doprowadzić do eskalacji napięć, nawet mimo redukcji celów wojennych Kremla na Ukrainie.

„Na nic się to zdało” – skomentowała tłumaczenia administracji USA włoska agencja Ansa. „Przekaz, jaki został skierowany z Warszawy – jasny i mocny – jest właśnie taki”. Inne włoskie media – „La Repubblica”, „La Stampa”, „Corriere della Sera”, telewizja RAI – także odniosły się do „bardzo mocnych słów” Bidena o Putinie i nazwały je „finałowym wyzwaniem”, a przemówienie prezydenta USA na Zamku Królewskim określiły jako historyczne i „najważniejsze w jego karierze politycznej”. Do słów Bidena odniósł się w sobotę również szef MSZ Włoch Luigi Di Maio: „muszą służyć temu, aby prezydent Rosji Władimir Putin jasno zrozumiał, że musi się zatrzymać”. „Prezydent Biden wygłosił jasne przemówienie, użył precyzyjnych słów, ale z drugiej strony Putin używa bomb” – mówił Di Maio w telewizji La7. I przestrzegł, że Putinowi ta wojna „się nie udaje, a to może zwiększyć jego agresję”.

Już w sobotę wieczorem Biały Dom wyjaśniał, że prezydent nie mówił o zmianie reżimu w Rosji. W przekazanej towarzyszącym prezydentowi USA dziennikarzom nocie można było przeczytać: „Prezydentowi chodziło o to, że nie można pozwolić Putinowi na sprawowanie władzy nad sąsiadami lub regionem. Nie mówił o władzy Putina w Rosji ani o zmianie reżimu”. Do słów Bidena nawiązał też w niedzielę w trakcie wizyty w Izraelu Antony Blinken. Sekretarz stanu USA przypomniał, że Stany Zjednoczone nie mają strategii zmiany reżimu ani w Rosji, ani gdzie indziej. Bidena tłumaczyła także ambasador USA przy NATO Julianne Smith, mówiąc w wywiadzie dla CNN, że słowa prezydenta były jego „ludzką reakcją” na historie uchodźców, z którymi spotkał się wcześniej na Stadionie Narodowym.

Wygłoszone w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie Joego Bidena zgodnie z zapowiedziami ma szanse przejść do historii. Szczególnym echem odbiły się w świecie słowa amerykańskiego prezydenta, które – według niektórych – można odebrać jako niemal bezpośrednią zachętę do obalenia Władimira Putina. „Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy na zawsze” – powiedział Biden. Wcześniej, spotykając się z uchodźcami na Stadionie Narodowym, nazwał prezydenta Rosji „rzeźnikiem”.

Wspominał o sankcjach, które zostały nałożone na Rosję. „Ich Bank Centralny jest zablokowany, zatrzymaliśmy import rosyjskiej energetyki, uderzyliśmy w serce ich gospodarki. Udziałem ich oligarchów jest ból, prywatne firmy wycofały się z biznesów w Rosji, rubel niemal od razu stał się niczym. Gospodarka Rosji zostanie zmniejszona o połowę, wkrótce nie będzie nawet w dwudziestce największych gospodarek świata. To nowy sposób prowadzenia wojny, drenujemy siłę Rosji, zmniejszamy ich możliwość stosowania przemocy. I to Władimir Putin za to odpowiada”.

Podkreślał, że siły amerykańskie są w Europie nie po to, żeby wchodzić w konflikt z Rosją, ale by bronić sojuszników. „Niech nawet nie myślą, żeby wejść na cal natowskiej ziemi. Siłą naszej kolektywnej obrony będziemy bronić każdego kraju NATO” – mówił bardzo mocno prezydent USA.

Wspominał swoje spotkanie z uchodźcami na Stadionie Narodowym, łzy matek i uśmiechy przez łzy dzieci. „Nie musiałem mówić ich językiem, żeby wiedzieć, co czują, żeby rozumieć ich emocje. Uderzyła mnie także wielka hojność Polaków, ich otwarte serca i domy. Pomoc uchodźcom to nie jest tylko zadanie Polski, to jest odpowiedzialność wszystkich krajów”.

Biden do Rosjan: Ta wojna nie jest was godna

„Ta wojna jest już strategiczną porażką dla Rosji. Putin myślał, że Ukraińcy rzucą broń. Ale w zamian Rosjanie napotkali opór. Historia nic go nie nauczyła. Nie złamał ich ducha, tylko wzmocnił. Nie rozbił NATO. Nie chciał obecności Sojuszu przy granicach Rosji, a teraz ma tam największą obecność NATO, prawie 100 tys. żołnierzy” – mówił Biden.

Następnie zwrócił się do Rosjan. „Zawsze mówiłem otwarcie do was. Wiem, że wy, Rosjanie, nie jesteście naszym wrogiem, nie wierzę, że cieszycie się z mordowania ludzi, dzieci, osób starszych, z tego, że miasta są otaczane, by ludzie nie mogli z nich uciekać. To nie są działania wielkiego narodu. Wy, Rosjanie, pamiętacie, czym są podobne sytuacje, przed i w trakcie drugiej wojny światowej. Musicie pamiętać Leningrad albo słyszeliście tę historię od swoich rodziców i dziadków. To nie jest już wspomnienie przeszłości, bo to właśnie robi rosyjska armia na Ukrainie. Byliście krajem XXI w., mieliście marzenia, a teraz agresja Putina cofa was do XIX w. Nie zasługujecie na taką przyszłość. Ta wojna nie jest godna was, Rosjan”.

Biden mówił o przesłaniu do Europy. „Ta nowa walka o wolność pokazała, że Europa musi zakończyć uzależnienie od rosyjskich surowców, my w tym pomożemy. Będziemy pracować razem, żeby przeprowadzić to najskuteczniej. Musimy walczyć z korupcją, korupcją z Kremla. Musimy stać razem, nie wystarczy posługiwać się nobliwą retoryką o demokracji. Wszyscy musimy odrobić tę pracę domową. Musimy teraz zobowiązać się, że będziemy w tej walce zjednoczeni dziś, jutro, przez dziesięciolecia. Nie będzie łatwo. Ale to cena, którą płacimy, ponieważ mrok autokracji nie da rady sprostać kagankowi wolności. A więc tu i teraz niech wybrzmią słowa Jana Pawła II. Nigdy nie traćcie nadziei, nie lękajcie się. Dyktator chcący odbudować imperium nigdy nie da rady miłości ludzi do wolności. Ukraina nigdy nie będzie wygraną Rosji (...). Ten człowiek nie może pozostać u władzy na zawsze”.

Spotkanie Bidena z Dudą. „Art. 5. jest świętym obowiązkiem. Możecie na nas liczyć”

Wcześniej, w sobotnie południe w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, Biden rozmawiał z Andrzejem Dudą. W transmitowanych po spotkaniu przemowach obu prezydentów od prezydenta Dudy można było usłyszeć m.in.: „Mimo trudnych czasów relacje polsko-amerykańskie kwitną. Jesteśmy pierwszym odbiorcą amerykańskiego gazu LNG, to ogromnie ważne wobec agresji Rosji i jej szantażu energetycznego. Jesteśmy wdzięczni za amerykańskie wsparcie w tym zakresie, podobnie za rozpoczęcie ścieżki rozwoju pokojowej energetyki nuklearnej. (…) Wierzę, że ten program wspólnie z amerykańskimi firmami i pod patronatem Białego Domu uda nam się szybko zrealizować”.

„Cieszymy się ze wszystkich inwestycji amerykańskich w Polsce, tak samo witamy z radością amerykańskich żołnierzy. Ale też jesteśmy poważnym partnerem, przyjęliśmy nową ustawę o obronie ojczyzny, przewidujemy już w przyszłym roku wydanie 3 proc. PKB na obronność, zamierzamy kupować wyposażenie wojskowe produkowane w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się z każdego elementu tej kooperacji” – mówił polski prezydent.

I zakończył: „Te wszystkie więzi wzmacnia wizyta pana prezydenta. Przeżywamy wielką tragedię narodu ukraińskiego, wiemy, co znaczy rosyjski imperializm, bo nasi dziadkowie, a czasem rodzice, to przeżyli. Dziękujemy za mocny głos, stoimy przy USA, liczymy na twarde i zdecydowane przywództwo Stanów Zjednoczonych”.