Niespodziewana wizyta Franciszka w rzymskiej ambasadzie Rosji

Normalnie to papież przyjmuje w Rzymie polityków i dyplomatów, a nie odwrotnie. Franciszek ominął protokoły i konwenanse. Drugiego dnia inwazji Rosji na Ukrainę pofatygował się osobiście do ambasady rosyjskiej w Rzymie, żeby wyrazić swoje zatroskanie wojną.

Słowo „wojna” ma tu znaczenie. Propaganda rosyjska nazywa inwazję „specjalną operacją wojskową”. Komunikat rzecznika Watykanu po wizycie papieża zawiera jednak wyraz „wojna”, którego Kreml unika ku powszechnemu oburzeniu opinii międzynarodowej. Oddaje ponurą rzeczywistość inwazji: to jest wojna, w której już zginęły setki ludzi, w tym cywile i dzieci.

Wojna i głos z Watykanu

Papież Franciszek zabierał głos w sprawie Ukrainy wielokrotnie. Ostatnio w środę. Przestrzegał przed strasznymi skutkami konfliktu, apelował do „wszystkich stron” o jego uniknięcie drogą dyplomatyczną i zachowanie umiaru. Ogłosił nadchodzącą w Kościele Środę Popielcową dniem modlitwy i postu w intencji pokoju.



Gdy w czwartek nad ranem wojna wybuchła, oświadczenie wydał jednak nie papież, lecz watykański „premier”, sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. Przywołał środowe słowa Franciszka, lecz na określenie dramatu nie użył słowa na „w”, tylko słowa „konflikt”. Podkreślił, że jest jeszcze czas na „mądrość, przebłysk sumienia, uchronienie świata od szaleństwa i okropieństwa wojny”. A w Ukrainie już toczyły się zacięte walki. Dlatego wystąpienie Parolina odebrano z mieszanymi uczuciami. Kto jak kto, ale przywódcy chrześcijańscy powinni mówić językiem ewangelicznym, czyli nazywać rzeczy po imieniu.

Patriarcha Cyryl lojalny wobec Kremla

Blisko 10 proc. obywateli państwa ukraińskiego to katolicy. Więcej skupiają tamtejsze Kościoły prawosławne, w tym ten lojalny wobec Cerkwi Moskiewskiej. Jej przywódca patriarcha Cyryl dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę zapewnił, że rosyjscy wojskowi „nie mogą mieć wątpliwości, że dokonali jedynie słusznego i prawidłowego wyboru w swoim życiu”, broniąc ojczyzny przed zagrożeniem w czasie II wojny światowej.



Słowa patriarchy odebrano jako pośrednie błogosławieństwo dla obecnej polityki Kremla dotyczącej Ukrainy. Jeden ze związanych z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym dziennikarzy Sergiej Czapnin skomentował je gorzko: mogłyby zostać wyryte na kamieniu nagrobnym lojalnej wobec Moskwy Cerkwi ukraińskiej. Z kolei, jak podała Katolicka Agencja Informacyjna, rzecznik lojalnego wobec państwa ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Ukrainy, abp czernichowski Zoria jeszcze kilka dni przed inwazją dedykował na FB Putinowi Psalm 109(108) pełen biblijnych złorzeczeń przeciwko wiarołomcom.

Papież znowu zaskoczył

Ostrożność Watykanu ma z tym związek. Kościół rzymskokatolicki obawia się zaognienia stosunków z prawosławiem rosyjskim. Ale papież widać uznał, że ta ostrożność ma swoje granice. Stąd kolejne zaskakujące zachowanie Franciszka. Według mediów papież spędził w ambasadzie rosyjskiej pół godziny. Pojawiły się natychmiast spekulacje, że być może zgłosił gotowość do arbitrażu między Kremlem a Kijowem.



Takie rzeczy się w Kościele zdarzały. Jan Paweł II na przykład zaangażował w 1978 r. dyplomację watykańską do zażegnania wojny argentyńsko-chilijskiej, a później do przerwania wojny w byłej Jugosławii oraz do uniknięcia wojny w Iraku w 2003 r. Na razie jednak nic nie potwierdza spekulacji dotyczących ewentualnej misji pokojowej Franciszka w Ukrainie. Do przerwania tańca śmierci Kreml Putina nie wydaje się chętny ani gotowy, choć Putin lubi występować w roli obrońcy chrześcijaństwa prawosławnego. Pamiętamy samotną modlitwę Franciszka na Placu św. Piotra podczas lockdownu. A gdyby stanął teraz samotnie w proteście przeciwko absurdalnej wojnie na tym samym placu lub na kijowskim Majdanie?

