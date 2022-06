121. dzień wojny. Jak ona się dalej potoczy? Trzy scenariusze

Wydano rozkaz opuszczenia Siewierodoniecka, co było rozsądnym posunięciem, nikt nowego Mariupola nie chce. Jednak pętla zaciska się również wokół Lisiczańska. Co z tego wyniknie?

Dziś mało będzie wiadomości z frontu, nadrobimy to jutro. Mijają właśnie cztery kalendarzowe miesiące wojny, od 24 lutego do 24 czerwca. Dziś wydano rozkaz opuszczenia Siewierodoniecka, widać, że Ukraina nie chce drugiego Mariupola. Chce raczej zachować swoje siły, by mieć czym kontratakować. Obecni oficerowie młodsi być może obejmą wyższe funkcje oficerskie w nowo formowanych jednostkach, ich miejsce częściowo zajmą oficerowie rezerwy, częściowo nowi absolwenci przyspieszonych wojennych szkoleń, a częściowo awansowani podoficerowie, którzy pokazali się z dobrej strony jako myślący i rozsądni dowódcy najniższego szczebla.