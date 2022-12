300. dzień wojny. Groźne plany Rosjan. Oni też się uczą

Coraz groźniej wyglądają przygotowania wroga do wznowienia ofensywy. Wydaje się, że zostanie wyprowadzona z terytorium Białorusi. Rosjanie w żadnym razie nie zrezygnowali z planów podbicia całej Ukrainy i, niestety, wciąż nie jest to wykluczone.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow ocenia, że Rosjanie mają zasoby na trzy–cztery zmasowane ataki pociskami skrzydlatymi na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Później uderzenia będą w całości uzależnione od dostaw dronów kamikadze z Iranu. Jak wiadomo, te spore modele latające, mimo względnie dużego zaawansowania technologicznego, łatwiej zwalczyć niż „pełnokrwiste” pociski skrzydlate, których produkcję, niestety, Rosja może podjąć w większych ilościach, gdy tylko zdoła obejść embargo. Dlatego jedyną drogą jest systematyczne wzmacnianie obrony powietrznej Ukrainy.

Jakie są rosyjskie zasoby?

Na frontach niewiele się zmienia. Walki koncentrują się wokół miasteczka Kreminna, gdzie obie strony przeprowadziły kilka szturmów – ale miały charakter nękający i zapewne przysporzyły tylko wzajemnych strat. Oczywiście poszła w ruch też artyleria.

Kolejny obszar ciężkich batalii to nadal okolice Bachmutu i Sołedaru. Grupa Wagnera niestrudzenie wysyła szturm za szturmem, walki trwają na przedmieściach obu miejscowości. Jeden z Ukraińców z rejonu Doniecka, który został siłą wcielony do rosyjskiego wojska, trafił do wagnerowców, a następnie zbiegł, opowiadał, że panują tam straszne układy. Grupa wciąż pozyskuje rekrutów bez żadnego przeszkolenia, prosto z rosyjskich więzień. Są systematycznie wysyłani do samobójczych ataków i wykazują się szczególnym okrucieństwem. Jedni skazani na śmierć, inni chorzy bez szans na wyleczenie – są jak swoiste żywe torpedy.