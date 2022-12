302. dzień wojny. Widzimy pewną zmianę podejścia Zachodu

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w USA to wydarzenie absolutnie przełomowe. Ma wymiar symboliczny, ale i bardzo konkretny. Naszym zdaniem oznacza to też pewną zmianę podejścia Zachodu do wspierania Ukrainy.

Wyrazem tej zmiany jest przekazanie Ukrainie przeciwlotniczego i przeciwrakietowego systemu Patriot. Na razie symbolicznie, czyli teoretycznie jednej baterii (centrum dowodzenia baterią, radar kierowania ogniem, do ośmiu wyrzutni, sprzęt pomocniczy). Uważamy, że docelowo w dość krótkim czasie Ukraina otrzyma dwubateryjny dywizjon systemu, bo pojedyncza bateria, oderwana od swojego dywizjonowego zaplecza, ma ograniczone możliwości działania. Amerykanie używają określenia „jeden system” i w zasadzie chodzi o baterię, ale równie dobrze może to być pełny dywizjon. Samo w sobie oznacza to przełamanie pewnego tabu. Patriot to system na wskroś nowoczesny: choć opracowany w końcu lat 70., systematycznie rozwijany z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych. To symbol amerykańskiej technologii wojskowej – już nazwa wywołuje skojarzenia z czymś niezwykle kosztownym, skomplikowanym, a jednocześnie efektywnym i zabójczo skutecznym. Dla Rosji to sygnał, że Ukraina zostanie wyposażona w najnowszą broń i systemy, które pomogą jej wygrać. Zaczyna się od uzbrojenia wybitnie obronnego, bo rakiet przeciwlotniczych trudno użyć do ataku na terytorium przeciwnika; amerykańskie systemy nie mają awaryjnego trybu odpalania „ziemia-ziemia”, jakim dysponują rosyjskie S-300 i inne rakietowe zestawy przeciwlotnicze. Uważamy jednak, że klasyfikowanie uzbrojenia jako „obronnego” i „nieobronnego” to w większości propagandowa papka: przecież karabinu można użyć w agresji, a czołg może być świetnym narzędziem obrony, podobnie samolot czy działo.