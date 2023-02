351. dzień wojny. 500 HIMARS-ów na Rosję? Polska ma rozmach, ale się nie uczy

Zakup 486 wyrzutni HIMARS dla Polski to symptom błędnego patrzenia na wojnę w Ukrainie. Jeśli zechcemy przeciwstawić się Rosji ilością, to po nas – ona ilościowo zawsze wygra. Trzeba rozbudować te możliwości bojowe, wobec których jest bezradna. Dziś o rozpoznaniu.

Rosyjska ofensywa pomału rusza – już nie tylko my o tym piszemy, do podobnego wniosku doszedł amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Na północnym odcinku frontu nacierają po dwie pełne dywizje zmechanizowane i pancerne, ale o tym więcej jutro, kiedy będzie więcej konkretnych informacji. Na razie Ukraińcy opierają się tym silnym atakom, zobaczymy, co dalej.

Pół tysiąca wyrzutni HIMARS

Wszyscy wiemy, że wyrzutnie HIMARS w Ukrainie się sprawdziły – przede wszystkim dzięki kierowanym pociskom rakietowym, niszczącym odległe obiekty z zadziwiającą precyzją. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Ile wyrzutni HIMARS i pokrewnych MLRS używa Ukraina?

Właśnie. Od czerwca do stycznia 2023 r. otrzymała 38 wyrzutni kołowych M142 HIMARS i łącznie ok. 15 gąsienicowych starszych braci. Jeszcze 18 HIMARS-ów ma dostać wiosną, zapewne głównie do uzupełnienia strat. Tak czy owak, tocząc dramatyczną walkę na śmierć i życie z Rosją, Ukraina radzi sobie, mając w linii ok. 30 HIMARS-ów i połowę mniej gąsienicowych MLRS-ów. To po co Polsce ponad dziesięć razy tyle? Czyżbyśmy mieli dziesięć razy większe terytorium do obrony?

To jeszcze nic. Słyszeliście, żeby ukraińscy politycy apelowali o więcej HIMARS-ów?