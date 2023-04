410. dzień wojny. Ukraińska ofensywa się opóźnia. A jeśli w ogóle nie wyjdzie?

A jeśli ukraińska ofensywa nie wyjdzie? Nie chcemy o tym nawet myśleć, perspektywa zwycięstwa bardzo by się odsunęła. Zachód nakłaniałby Ukrainę do negocjacji, a niewykluczone, że Moskwa wcale nie zechce negocjować.

Ofensywa Rosjan słabnie jeszcze bardziej. Atakują jakby bez przekonania, osłabł też znowu ogień artylerii. Zaopatrzenie nie nadążyło za potrzebami, ale to już bardzo charakterystyczna cecha rosyjskiej machiny wojennej, że intensywność artylerii rośnie i spada zależnie od stanu zapasów. Ukraińska artyleria wystrzeliwuje tylko jedną trzecią tej liczby pocisków co rosyjska, ale staranniej dobiera cele. Ukraińcy są zresztą w obronie, natarcie zużywa więcej amunicji.

Ofensywa: co może pójść nie tak

Co budzi nasz największy niepokój, to wyraźne opóźnienie ofensywy. Do końca nie wiadomo, co sprawiło, że jeszcze się nie zaczęła, ale każdy dzień zwłoki to czas dany Rosjanom na wzmocnienie obrony.

Przyczyny mogą być różne, nawet całkiem obiektywne, jak pogoda. Działań ofensywnych nie sposób prowadzić, kiedy sprzęt grzęźnie w błocie i trzeba go mozolnie wydobywać. Na stepowych terenach, gdzie ofensywa zostanie najpewniej przeprowadzona, czołgi i bojowe wozy piechoty muszą iść na przełaj, nie mogą się zakopać pod ogniem nieprzyjaciela.