459. dzień wojny. Tak Rosja skubie NATO: trzy przykłady. To problem, który przespaliśmy

Pisaliśmy o teorii działań asymetrycznych, a trzeba mieć świadomość, że takie działania są przeciwko nam prowadzone. Często nie wiemy, jak sobie z tym poradzić.

Ukraińskie wojska zajęły pozycje na niewielkich wzgórzach na północ i południe od Bachmutu i chwilowo wstrzymały dalsze działania ofensywne, bo – jak powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar – przygotowują się obecnie do innych zadań.

Grupa Wagnera jest tymczasem luzowana przez siły donieckich separatystów. Co ciekawe, np. 132. Brygadę Zmechanizowaną, która tu się pojawiła, wycofano spod Awdijiwki, a zatem osłabiono kierunek, na którym trwały rosyjskie działania ofensywne. W kierunku na Awdijiwkę i Marjinkę Rosjanie i separatyści prowadzili bowiem ataki zmierzające do odsunięcia Ukraińców od Doniecka, który jest bardzo blisko linii frontu, ale chwilowo ich wysiłki nie przynoszą rezultatu. Trudno się go spodziewać teraz, skoro wycofuje się stąd część sił, by załatać dziurę po wagnerowcach w Bachmucie.

Flanki Bachmutu są wzmacniane regularnymi rosyjskimi wojskami. Z rejonu Kreminna–Swiatowe zabrano 31. Brygadę Powietrzno-Szturmową Gwardii i skierowano na południe Bachmutu, by powstrzymać dalsze ataki przeciwnika – mimo że Ukraińcy zaprzestali ich sami.

Na innych odcinkach uderzenia Rosjan również są bardzo słabe. Atakowali oczywiście Biłohoriwkę, zgodnie z utartym już zwyczajem, ale nadal nie udaje im się zdobyć tej wsi. Próbowali natarcia na kierunku Kupiańska, ale też bez powodzenia.

Nie mogąc posunąć się na lądzie ani o włos, Rosjanie wyżywają się, wysyłając na Ukrainę dziesiątki tanich dronów Shahed 131 i 136. Według doniesień ostatniej nocy ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 52.