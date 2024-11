Wojna w Ukrainie: pociski ATACMS spadną na Rosję. 7 kluczowych kwestii, jeśli to ma być sukces

ATACMS to broń potężna, głowica obecnie używanych wersji rakiety zawiera ok. 250 kg materiału wybuchowego. To dużo, ale wcale nie bardzo dużo. Dla porównania: strategiczne pociski manewrujące Tomahawk czy kupione przez Polskę JASSM-y przenoszą głowicę o masie 450 kg. Bomby lotnicze potrafią być wielokrotnie „pojemniejsze”.

Forum