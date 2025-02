Gdzie trzech się bije, tam Pekin po cichu korzysta. Z Chin popłynął właśnie jasny przekaz

Przemówienia wiceprezydenta USA, otwarcie promującego autorytaryzm, nie można oczywiście lekceważyć, ale to niejedyny problem Unii Europejskiej. Pekin już szuka dla siebie miejsca w nowym porządku.

Choć na pierwszy rzut oka może to się wydać przesadą, to niestety nie tym razem. Po przemówieniu J.D. Vance’a, kolejnych groźbach Donalda Trumpa, ewidentnym lekceważeniu norm systemu międzynarodowego przez jego podwykonawców w stylu Pete’a Hegsetha czy Marco Rubio – widać już wyraźnie, że partnerstwo USA i zjednoczonej Europy się chwieje. Na poziomie deklaracji, współpracy instytucji czy w sektorze prywatnym może funkcjonują jeszcze jego zręby, jednak politycznie, na najwyższym szczeblu, to już przeszłość.

Europa, zarówno wspólnie w Brukseli, jak i na poziomie państw, musi zrozumieć, że Stany nie są i długo nie będą dla niej wiarygodnym partnerem. I nie chodzi tylko o kadencję Trumpa, choć biorąc pod uwagę skalę destrukcji pierwszych tygodni, trudno sobie nawet wyobrazić, co może przynieść pełna czterolatka. Nawet gdyby w USA sądy wytrzymały presję, Elon Musk nie wyzerował licznika zatrudnienia w rządzie federalnym, a Demokraci przejęli władzę na Kapitolu, konsens polityczny w Stanach uległ rozpadowi.

Nowi jeźdźcy apokalipsy

Jak zauważył celnie w niedawnej rozmowie z Gideonem Rachmanem z „Financial Times” prof. Daniel Drezner z Tuffts University, niegdyś Republikanin, dzisiaj krytyk Trumpa, już zawsze nad stosunkami transatlantyckimi wisieć będzie groźba powrotu jakiejś wersji ideologii MAGA. Zniknie Trump? Będzie J.D. Vance, Tom Cotton lub ktoś inny, kto uważa Europę za wroga, w najlepszym razie rywala. Z Waszyngtonu płynie już bardzo jasny przekaz o lekceważeniu norm, a nawet własnych zobowiązań.

Na poziomie anegdotycznym widać to m.