Sekretarz generalny NATO wystąpił właśnie w znanym brytyjskim ośrodku analitycznym. Ostrzegł przed nadciągającą rosyjską agresją. Wie, co mówi.

Nad ranem ukraińskie drony uderzeniowe zaatakowały Zakłady Produkcji Ładunków Miotających i Prochów w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Było słychać co najmniej dziesięć eksplozji, pracowała obrona przeciwlotnicza, wybuchł silny pożar. Gubernator zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą, Rosjanie odetchnęli z ulgą. Ale produkcja pewnie ucierpi.

Słychać też było wybuchy w Engels koło Saratowa. Wizyty dronów w tym mieście to już rutyna, nowa świecka tradycja. Tym razem ucierpiały 9. Centralne Zakłady Remontu Pojazdów. Poza ciężarówkami remontuje się tu transportery opancerzone, w tym gąsienicowe MTLB, bardzo w Ukrainie popularne.

Rosja stara się ściągnąć robotników z Korei Północnej, by pokryć braki w sile roboczej. Utrzymywanie dużej armii odbija się na gospodarce.

Na frontach tymczasem bez zmian ani przełomu. Walki nie słabną.

Mark Rutte ostrzega

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jeszcze jako premier Holandii do kwestii zbrojeń podchodził z rezerwą, mówiąc delikatnie. Co się stało, że tak mocno zmienił zdanie?

Przypomnijmy: sekretarz generalny to nie prezydent czy dowódca, a organizator pracy Rady Północnoatlantyckiej, czyli politycznego kierownictwa Sojuszu wystawianego przez rządy państw członkowskich. Na co dzień są to ambasadorowie przy NATO, raz na pół roku ministrowie obrony i/lub spraw zagranicznych.