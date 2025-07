Netanjahu zgłosił Trumpa do pokojowego Nobla, wojny trwają w najlepsze. Manipulator Idealny?

Na razie izraelski premier i prezydent USA inaczej wyobrażają sobie zakończenie wojny Izraela z Hamasem. Trump chciałby, żeby stało się to jak najszybciej, Netanjahu niekoniecznie.

Przebywający z wizytą w USA izraelski premier Beniamin Netanjahu pokazał Donaldowi Trumpowi swój list do komitetu Pokojowej Nagrody Nobla, w którym nominuje go jako kandydata do tego prestiżowego wyróżnienia. Powiedział, że prezydent USA doprowadza do zakończenia wojen „w kolejnych krajach i regionach”.

Tak naprawdę Trump nie spełnił swych obietnic z kampanii wyborczej, że kiedy tylko ponownie zostanie prezydentem, zakończy wojny w Ukrainie i Gazie. Obie wojny wciąż trwają. Trump twierdzi także, że zapobiegł niedawno eskalacji zbrojnego konfliktu między Indiami a Pakistanem, chociaż indyjski prezydent Narendra Modi powiedział, że USA nie odegrały w tym żadnej roli.

Inna wizja wojny

To jednak, czy Trump zasługuje na pokojowego Nobla, dla Netanjahu nie ma oczywiście znaczenia. Gest izraelskiego premiera, który jest mistrzem manipulowania amerykańskim prezydentem przy wykorzystaniu jego wyjątkowego apetytu na pochlebstwa, ma zapewnić jego poparcie dla sposobu zakończenia wojny w Gazie. Wojny, która rozpoczęła się w październiku 2023 r. po ataku terrorystów Hamasu na południu Izraela i zamordowaniu przez nich ok. 1,2 tys. osób, i wyniku izraelskiej ofensywy pochłonęła do dziś 57 tys. ofiar w Gazie, głównie cywilów. Na razie izraelski premier i prezydent USA inaczej wyobrażają sobie jej zakończenie. Trump chciałby, żeby zakończyła się jak najszybciej. Netanjahu niekoniecznie, sprawia nawet wrażenie, że wcale mu na pokoju nie zależy. Kiedy wojna się skończy, może przestać być premierem, a nawet trafić do więzienia za korupcję.

W rezultacie negocjacji między Izraelem a Hamasem uzgodniono w ubiegłym tygodniu projekt umowy o 60-dniowym zawieszeniu broni, która przewiduje, że Hamas zwolni połowę z 20 żyjących jeszcze izraelskich zakładników i odda 18 ciał. W zamian Izrael miałby wypuścić z więzień pewną liczbę bojowników palestyńskich.

Trumpowi zależy, żeby ewentualny rozejm został wykorzystany na negocjacje prowadzące do zakończenia wojny. Poniedziałkowa wizyta Netanjahu w Waszyngtonie miała przynieść uzgodnienie z Trumpem warunków zawieszenia broni. Przywódcy – oraz ich doradcy – rozmawiali na kolacji w Białym Domu. Nie oczekuje się jednak, że do porozumienia w tej sprawie dojdzie w najbliższych kilkunastu godzinach. Przed kolacją mowa ciała obu przywódców nie wskazywała, że mają do zakomunikowania coś przełomowego. Netanjahu pozostanie w stolicy USA do czwartku. Przed spotkaniem na kolacji z Trumpem rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio. W czwartek ma się spotkać z wiceprezydentem J.D. Vance’em i przywódcami Kongresu.

Ile Hamasu w Gazie

Negocjacje w sprawie zawieszenia broni toczą się już w Dosze, stolicy Kataru, za pośrednictwem dyplomatów tego kraju i głównego amerykańskiego negocjatora na Bliskim Wschodzie Steve’a Witkoffa. Dyplomaci czekają jednak na instrukcje od Trumpa i Netanjahu z Waszyngtonu.

Hamas zaproponował, że uwolni wszystkich żywych zakładników i odda ciała wszystkich martwych, ale tylko wtedy, jeśli wojska Izraela wycofają się z Gazy i zrezygnują z dalszej ofensywy, co pozostawiłoby tę enklawę pod kontrolą resztek islamistycznej organizacji. Rząd w Jerozolimie uznał to za warunek nie do przyjęcia. Domaga się całkowitej eliminacji Hamasu jako siły politycznej i militarnej oraz opuszczenia Gazy przez jego przywódców. Jak podają media w USA, opierając się na wypowiedziach anonimowych przedstawicieli izraelskiego rządu, rozważa on tylko ewentualną amnestię dla setek bojowników Hamasu, jeśli oddadzą broń. Niewykluczone więc, że do rozejmu na razie nie dojdzie albo że będzie to rozejm krótkotrwały, jak dwa poprzednie, kiedy również wymieniono więźniów, ale walki szybko zostały wznowione.

Trump z Netanjahu rozmawiali także o tym, kto będzie rządził w Gazie po ewentualnym zakończeniu wojny. Izrael wyklucza tam nie tylko władzę Hamasu, lecz nawet bardziej umiarkowanej Autonomii Palestyńskiej. Proponuje, by kontrolę nad enklawą sprawowały państwa arabskie przy współpracy lokalnych Palestyńczyków, ale niezwiązanych z Hamasem ani władzą w Ramallah. Trump popiera takie rozwiązanie, bo da się ono pogodzić z jego pomysłem „zamiany Gazy w Riwierę Bliskiego Wschodu”, czyli odbudowy enklawy z ruin i przekazania jej pod kontrolę USA. Wymagałoby to jednak przymusowego przesiedlenia pozostałej tam jeszcze palestyńskiej ludności. Netanjahu, zapytany o to przez dziennikarzy przed kolacją z Trumpem, odpowiedział, że USA i Izrael współpracują z innymi krajami, które zapewniłyby Palestyńczykom „lepszą przyszłość”. Odczytano to jako zapowiedź, że mieszkańcy Gazy mogliby się przeprowadzić do sąsiednich krajów arabskich. Problem w tym, że żaden z nich nie zgadza się na otwarcie swych granic dla miliona Palestyńczyków. Jordania zgodziła się na przyjęcie tylko 2 tys. dzieci z Gazy.

Najważniejsze kraje arabskie, jak Arabia Saudyjska, Egipt i Jordania, domagają się udziału Autonomii Palestyńskiej w rządzeniu Gazą i obstają przy projekcie rozwiązania historycznego konfliktu w formule dwóch państw, czyli niepodległej Palestyny sąsiadującej z Izraelem. Prawicowy rząd Izraela stanowczo to odrzuca. Netanjahu pytany o to w Białym Domu ponownie dał do zrozumienia, że istnienie państwa palestyńskiego zagrażałoby bezpieczeństwu jego kraju. Formułę dwóch państw odrzuca już także większość obywateli Izraela.

Marchewki dla Netanjahu

Spotkanie Trumpa i Netanjahu odbyło się w dwa tygodnie po zakończeniu 12-dniowej wojny Izraela z Iranem, w której izraelskie rakiety i drony przy pomocy lotnictwa USA zniszczyły znaczną część irańskiego arsenału, w tym irańskie instalacje nuklearne. Militarne sukcesy wzmocniły pozycję izraelskiego premiera, co powinno – jak się komentuje w Waszyngtonie – pozwolić mu na pewne ustępstwa w rozmowach z Hamasem, które umożliwiłyby zawarcie umowy prowadzącej do pokoju.

Netanjahu kieruje koalicją rządową, w której kluczową rolę odgrywają skrajni nacjonaliści przeciwni kompromisom z Palestyńczykami, ale zakończenie wojny połączone ze zwolnieniem wszystkich żyjących jeszcze zakładników poparłoby, jak sugerują sondaże, 75 proc. obywateli Izraela. Pytanie, czy Netanjahu uda się sprzedać względnie kompromisową umowę z Hamasem swoim radykalnym partnerom w koalicji, choćby ministrom Ben-Gwirowi i Becalelowi Smotriczowi.

Trump i Netanjahu rozmawiali także o konflikcie z Iranem na tle jego planów uzbrojenia się w broń atomową. Prezydentowi zależy, by ajatollahowie zrezygnowali z broni jądrowej w drodze negocjacji, które przyniosłyby umowę na ten temat przewidującą, że w zamian za wyrzeczenie się bomby reżim w Teheranie uzyskałby częściowe zniesienie sankcji. Netanjahu przed kolacją z prezydentem ponownie sugerował, że nie wierzy w trwałość dyplomatycznego rozwiązania problemu.

W sprawie Gazy i Iranu Trump nie stosuje wobec Netanjahu kija, tylko marchewki. Roztacza przed nim nęcącą wizję pokoju i stabilizacji w całym regionie, którą mogą zapewnić tylko USA. Jej rdzeniem byłaby normalizacja stosunków Izraela z wszystkimi krajami arabskimi, z Arabią Saudyjską włącznie, czyli rozszerzenie wynegocjowanych za „pierwszego Trumpa” Porozumień Abrahamowych. Szkopuł na razie w tym, że Saudyjczycy chcą udziału Autonomii Palestyńskiej w rządzeniu Gazą i domagają się przyznania Palestyńczykom prawa do własnego państwa.