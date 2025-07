Żeby ustalić, co dziś leży w interesie USA, należy zdefiniować, czym są interesy narodowe związane z bezpieczeństwem. Oddzielić to, co obiektywnie wpisuje się w definicję, od tego, jak to widzi Waszyngton Donalda Trumpa.

Gen. mjr Władimir Szesterow został skazany na sześć lat kolonii karnej za łapówki przyjęte w związku z budową Parku Patriotów. Rosyjskiemu wojsku życzymy dalszych sukcesów w związku ze stawianiem równie pięknych miejsc. Moskwa znów straszy bronią atomową, bo wie, że to działa, szczególnie na Amerykanów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow był łaskaw przypomnieć, że „doktryna nuklearna została zaktualizowana jesienią 2024 r. i zawiera klauzulę stanowiącą, że Rosja uzna agresję państwa bez broni jądrowej wspieranego przez kraj ją posiadający za wspólny atak na Rosję”. Jeśli więc Amerykanie będą dostarczać broń Ukrainie, to Rosja użyje broni jądrowej przeciw Amerykanom? Szkoda, że Pieskow nie powiedział tego wprost, tylko zasugerował. Rosjanie dzień w dzień atakują Ukrainę z użyciem wszelkich środków napadu powietrznego, głównie dronów Gerań 2 i wabików Gerbera rozpraszających wysiłki obrony powietrznej przeciwnika. Do masy dronów dołączają kilka, kilkanaście pocisków balistycznych i skrzydlatych, które są znacznie skuteczniejsze. Celem jest głównie ludność cywilna. Na frontach sytuacja trudna, ale bez większych zmian. Więcej na ten temat jutro. Czytaj też: „Rajd na Moskwę”. Trump drażni niedźwiedzia, ale czy może go uderzyć tak, by poczuł? Jaki USA mają interes Celem strategii militarnego bezpieczeństwa jest zapewnienie niepodległości, niezawisłości, integralności terytorialnej, warunków rozwoju gospodarczego, praworządności, komfortu życia obywateli.