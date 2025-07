1243. dzień wojny. Czy konflikt z NATO może się zacząć w 2027? Generał Grynkewich ostrzega

Gen. Alexus G. Grynkewich to naczelny dowódca sił USA w Europie, a zarazem naczelny dowódca połączonych sił NATO. Takie osoby nie rzucają słów na wiatr.

Prezydenci Wołodymyr Zełenski i Donald Trump doszli do porozumienia w sprawie amerykańskich inwestycji w ukraiński przemysł zbrojeniowy. A także co do tego, by Ukraińcy sprzedali USA swoje bezpilotowce budowane z uwzględnieniem doświadczeń prowadzonej wojny.

Ostatni atak na Ukrainę był dość umiarkowany, użyto około setki środków napadu powietrznego w tym głównie dronów Gerań 2. Został odparty przez obronę powietrzną. Rosyjskie ataki są teraz prowadzone pewnymi falami, w zależności od tego, jaką amunicji w danym momencie dysponują.

Na pograniczu obwodów kurskiego i sumskiego rosyjskie wojska zdołały się nawet nieco przesunąć na zachód od Waraczynego, ale na pozostałych kierunkach ich silne ataki zostały odparte. W północnej części obwodu charkowskiego Rosjanie zdołali zająć skrawek terenu na zachód od Wołczańska, na pozostałych odcinkach też prowadzili intensywne ataki. Pod Kupiańskiem i pod Łymaniem atakowali w łącznie kilkunastu miejscach – bez skutku. Podobnie było pod Siewierskiem i pod Czasiw Jarem, a także pod Torećkiem. Pod Pokrowskiem Rosjanie prowadzili szczególnie silne ataki, ale zdołali jedynie wedrzeć się do wsi Łysiwka.

Z kolei pod Nowopawliwką kontratakowały wojska ukraińskie, wyzwoliły niewielkie wsie Jałta i Woskresenka, a także posunęły się na południe w rejonie na południowy zachód od wsi Komar.

Poza tym na frontach bez przełomu, nadal trwają tam ciężkie walki pozycyjne.