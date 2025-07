1244. dzień wojny. Te państwa to dla Putina łakomy kąsek. Które z nich Rosja zaatakuje w 2027 r.?

Gen. Alexus G. Grynkewich powiedział, że NATO musi być gotowe do wojny z Rosją już w 2027 r. Które państwo może zostać zaatakowane jako pierwsze i jak miałoby to wyglądać?

Ukraiński bezpilotowiec dalekiego zasięgu FP-1 został zestrzelony w mieście Iwantiejewka w obwodzie moskiewskim. Po trafieniu spadł na dach jednego z domów i wyrządził nieco szkód materialnych. Iwantiejewka znajduje się na północny wschód od Moskwy, a nieco na wschód niej jest lotnisko Czkałowski, gdzie stacjonują najważniejsze rosyjskie samoloty – powietrzne stanowiska dowodzenia. Jest tam też samolot będący powietrznym stanowiskiem dowodzenia prezydenta Putina, służący do kierowania atakiem jądrowym na wypadek wojny światowej. Znajdują się one w jednostce nazwanej 1338. Centrum Doświadczalne. Oddzielnie bazuje tam 8. Dywizja Lotnicza Specjalnego Przeznaczenia dysponująca różnymi samolotami i śmigłowcami w trzech pułkach, pozostającymi do dyspozycji wojska i władz Rosji (ministerstw).

Z kolei tuż na południowy zachód od miejsca zestrzelenia drona znajduje się miejscowość Korolow. Pierwotnie nosiła ona nazwę Kaliningrad i była znana z tego, że pracowali tam niemieccy naukowcy zabrani z Dory, którzy wcześniej zaangażowali byli w projekt V-2 w III Rzeszy. Podpatrywano ich rozwiązania, ale ich gotowych projektów nie wykorzystano do produkcji. Wraz z Niemcami przyjechał tam Siergiej Korolow, który objął własne biuro konstrukcyjne, gdzie powstawały rakiety strategiczne i cywilne kosmiczne. Dziś to RKK „Energia”, gdzie powstają rosyjskie rakiety nośne dla programu kosmicznego. Niedaleko mieści się Centralny Instytut Naukowo-Badawczy Budowy Maszyn. W jego składzie jest rosyjskie Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych, czyli to taki rosyjski Houston. Obok całej masy placówek badawczych na uwagę zasługuje 4.