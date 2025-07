W Stambule odbyły się kolejne rozmowy między delegacją ukraińską i rosyjską. Podobno z inicjatywy Turcji. Ale czy na pewno? Oby tylko Ukraina nie chciała negocjować warunków kapitulacji.

22 lipca minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow wspomniał o śmierci gen. broni Władysława Skrzypczaka. Przypomniał, że Polak nazwał obwód królewiecki terytorium okupowanym przez Rosję, więc w razie wojny należy ten teren od razu zlikwidować. Faktem jest, że gen. Skrzypczak „nie leżał” Rosjanom. Był jednym z tym, którzy przed Rosją ostrzegają. W 2018 r. z Edytą Żemłą napisał książkę „Jesteśmy na progu wojny”, był też współautorem (z Pawłem Reszką) autobiografii „Moja wojna”.

Ciekawe wieści z Rosji, która kurczy się sama, bo rodzi się mniej dzieci, niż umiera starców, a rozpętana przez Władimira Putina wojna dołożyła swoje: przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko ogłosiła powołanie „demograficznego specnazu”, który ma zmusić obywateli do posiadania dzieci. Zastrzegamy, że redakcja nie przyjmuje zapisów do tej nowej rosyjskiej formacji, do żadnej innej zresztą też nie.

W nocy ukraińskie drony dalekiego zasięgu An-196 Liuti (furia) zaatakowały i podpaliły rafinerię Łukoilu w Soczi nad Morzem Czarnym. To miejscowość wczasowa, na lotnisku koczowały tłumy. Widok płonącej rafinerii bardziej cieszył oczy.

Niestety rosyjskie półtonowe bomby szybujące FAB-500 spadły dziś na Charków. Oczywiście na dzielnicę mieszkalną, gdzie stały wysokie bloki. Stały...

Prezydent Zełenski w reakcji na ostatnie protesty zapowiedział wysłanie do parlamentu ustawy przywracającej niezależność antykorupcyjnym agencjom NABU i SAP.