Na samym początku wojny wielu ekspertów i polityków, niezależnie od opcji, twierdziło, że wojna i tak musi się skończyć negocjacjami, bo każda wojna tak się kończy. Ale z Rosją nie ma czego negocjować, chyba że bezwarunkową kapitulację.

Władze rosyjskich obwodów zwiększają stawki za podpisanie kontraktów z wojskiem. W obwodzie kaliningradzkim jednorazowy bonus za wstąpienie do armii wynosi obecnie 2,05 mln rubli, czyli niecałe 95 tys. zł, zaś w obwodzie krasnojarskim – 1,3 mln rubli, czyli jakieś 60 tys. zł.

W rosyjskich atakach rakietowych ginie coraz więcej osób. Wczorajszej nocy w samym tylko Kijowie zginęło 16 osób, a 159 zostało rannych. W tej liczbie są niestety dzieci, zarówno wśród zabitych, jak i rannych.

Prowadzący słynny kanał Fighterbomber, który był całkiem dobrym źródłem informacji np. o rosyjskich stratach, dostał bana na wstęp do jakiejkolwiek jednostki Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, o czym poinformował z wielkim rozżaleniem. Może przypuszcza, że teraz czeka go taki sam los jak Igora Girkina albo blogera wojennego Murzę? Girkin siedzi w kolonii karnej, ale to były pułkownik FSB. Natomiast Andriej Morozow vel. Murz zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w lutym 2024 r. Nieszczęśnik zaczął zbyt mocno krytykować sposób prowadzenia specjalnej operacji wojskowej.

Ostatniej nocy ukraińskie drony dalekiego zasięgu odwiedziły Taganrog w obwodzie rostowskim i umiliły mieszkańcom noc kolorowymi fajerwerkami. Przypuszczalnie ich celem były Zakłady Lotnicze im. Beriewa, ale czekamy na odpowiednie potwierdzenie. Do Makiejewki, miasta położonego obok Doniecka, też coś przyleciało, zapewne HIMARS, bo wybuch zawalił środkową część budynku miejscowej szkoły. Są wakacje, więc pewnie rozlokował się tam jakiś rosyjski sztab wojskowy.

Na frontach mimo zaciekłych walk nie ma większych zmian.