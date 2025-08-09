Nastroje w Ukrainie siadły, Zełenski solidnie oberwał. Tekturowy Majdan Putina by ucieszył

Od lutego 2022 nastroje Ukraińców nie dołowały równie ostro, a optymizm nie znikał równie szybko. Aż 70 proc. chce zakończenia wojny. Czy spodziewane wkrótce spotkanie Trumpa z Putinem coś zmieni?

W sondażu Gallupa (przeprowadzonym 1–14 lipca) wzięło udział tysiąc Ukraińców z terenów nieobjętych okupacją. Byli pytani o NATO, Unię Europejską, stosunek do wojny i wizję jej zakończenia.

Ukraińcy tracą optymizm

Nadzieja na członkostwo w NATO topnieje z miesiąca na miesiąc. Dziś aż jedna trzecia badanych uważa, że Ukraina nie wejdzie do Sojuszu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Podobnie liczna grupa jest przekonana, że nie nastąpi to nigdy. Zaledwie 25 proc. wierzy, że Kijów wciąż ma szansę, ale jej urzeczywistnienie potrwa dłużej niż dekadę.

Lepiej jest z ufnością w możliwość przystąpienia do struktur europejskich. 52 proc. Ukraińców wierzy, że to wykonalne w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Tyle że w 2022 r. przekonanie, że to realne, wyrażało 73 proc. (według sondażu Rating Sociological Grup – nawet 92 proc.). Czyli także – spadek optymizmu...

Pewnie gdyby zapytano o to wszystko ludzi mieszkających na linii frontu, odpowiedzi byłyby inne. Albo tych z okupowanych terenów, gdzie nadal mieszka ok. 10 proc. obywateli. Albo mieszkańców domów, które właśnie zostały zbombardowane, zniszczone przez drony. Nawet w proeuropejskim Kijowie, który obrywa niemal każdej nocy, odpowiedzi byłyby jeszcze mniej optymistyczne. Zapewne.

Kiedy ta wojna się skończy

Wojna trwa ponad trzy lata, a perspektywa rychłego jej zakończenia wydaje się odległa.