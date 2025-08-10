Czy Trump sprzeda Ukrainę Putinowi? Działa jak Don Corleone. Alaska może być drugą „Jałtą”

Czy na Alasce Trump będzie się starał polemizować ze swoim przyjacielem Władimirem? Czy będzie się domagał, by Ukraina pozostała wolna, a nie zwasalizowana przez Moskwę? Znając go, trudno być optymistą.

Ukrainie grozi swoista „Jałta” – zdradzieckie porozumienie o jej przyszłym losie, ale bez jej udziału, zawarte między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Obaj mogą je zawrzeć w najbliższy piątek, kiedy spotkają się na Alasce. Według prezydenta USA celem spotkania ma być doprowadzenie do zakończenia wojny, ale – jak wynika z doniesień z Moskwy – na warunkach korzystnych tylko dla Rosji. Przewidujących zatrzymanie na stałe przez nią wszystkich zdobytych w wojnie ziem, a nawet dodatkowych terytoriów.

Putin odetchnął

W piątek 8 sierpnia upłynął termin „ultimatum” postawionego Putinowi przez Trumpa. Amerykański prezydent groził, że jeśli do tego czasu Kreml nie zgodzi się zawieszenie broni, nałoży tzw. wtórne sankcje na Rosję, wprowadzając 100-procentowe cła na import towarów z krajów, które kupują rosyjską ropę i gaz, pomagając tym samym Putinowi kontynuować wojnę. Miało to godzić w największych nabywców tych surowców, czyli Chiny oraz Indie. Trump wprowadził tylko 50-procentowe cła na artykuły z Indii, Chin w ogóle nie ukarał. Indie oświadczyły, że i tak będą kupować rosyjską ropę. Putin mógł odetchnąć z ulgą.

Raz jeszcze okazało się, że niejasne pogróżki Trumpa, adresowane do Rosji od jakiegoś czasu, nie mają żadnego znaczenia. Po wizycie w Moskwie specjalnego wysłannika Steve’a Witkoffa Trump ogłosił, że spotka się z Putinem w przyszłym tygodniu, a wkrótce potem odbędzie się trójstronne spotkanie prezydentów USA, Rosji i Ukrainy. Tego samego dnia Biały Dom potwierdził plan tête-à-tête Trumpa z Putinem na Alasce, ale wizja spotkania z udziałem Wołodymyra Zełenskiego pozostaje jak na razie mglistym mirażem.