Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
Świat

Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”. Ukraina na Alasce ważna nie będzie. „Ameryka rozgrywa nas jak Rosja”

14 sierpnia 2025
Wołodymyr Zełenski Wołodymyr Zełenski President Of Ukraine / mat. pr.
Według źródeł „Polityki” z Polski, Ukrainy i USA Donald Trump nie uważa wcale dyskusji na temat przyszłości Ukrainy za kluczowy element spotkania z Władimirem Putinem.
Ukraina to tylko przykrywka dla Trumpa i Putina?President Of Ukraine/Flickr CC by SA Ukraina to tylko przykrywka dla Trumpa i Putina?

Ten odcinek „Świata na zakręcie”, cyklu poświęconego wydarzeniom i kulisom dyplomacji oraz polityki międzynarodowej, poświęcamy spotkaniu Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce. Jak udało nam się potwierdzić w polskich kręgach dyplomatycznych, ukraińskim wywiadzie wojskowym i u byłego amerykańskiego dyplomaty w randze podsekretarza stanu, to bardzo prawdopodobne, że przywódcy USA i Rosji nie przeznaczą zbyt wiele czasu na rozmowy o przyszłości wojny.

Z tego powodu od kilku dni zarówno Trump, jak i służby prasowe Białego Domu starają się obniżyć rangę spotkania, sugerując, że być może do żadnego przełomu nie dojdzie. Problem w tym, że – jak twierdzą nasi informatorzy – brak przełomu w sprawie Ukrainy nie musi oznaczać, że nie dojdzie do innych ważnych ustaleń, które zaważą na przyszłości Europy, po raz kolejny odsuniętej od strategicznych rozmów.

Czytaj też: Europa naciska na Trumpa przed szczytem z Putinem. A Nawrocki z Tuskiem walczą o krzesło

Ukraina to tylko przykrywka

Cokolwiek zostanie ogłoszone w piątek, najpewniej zostanie odwrócone w kolejnych dniach. Nie wiadomo też, czy w ogóle się ziści – mówi były amerykański dyplomata, prosząc o anonimowość.

Jego zdaniem plan Trumpa jest prosty, pozbawiony strategicznej głębi i ekspertyzy – bo też nie ma skąd jej brać, skoro usunął z administracji wszystkie osoby znające realia rosyjskiej polityki.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Reklama