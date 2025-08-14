Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
1268. dzień wojny. Trump nie ma kart. Droga do upokorzenia USA właśnie została otwarta

14 sierpnia 2025
Donald Trump popełnił fatalny błąd. Chciał pokazać światu sprawczość i przywództwo. Ale właśnie pokazuje swoją niemoc w sprawach Ukrainy. Nie jest w stanie powstrzymać Rosji.
Gen. mjr Wadim Skibicki, zastępca szefa wojskowego wywiadu HUR Ukrainy, powiedział, że – zgodnie z nową taktyką – Rosjanie najpierw prowadzą długotrwały ostrzał i bombardowanie miejscowości przyfrontowych, zmuszając do ewakuacji ludność cywilną i zadając straty wojskom nieprzyjaciela. Później miejscowość jest penetrowana przez grupki piechoty, które prowadzą działania dywersyjno-rozpoznawcze, a następnie się wycofują. Tych wyczerpujących posunięć, na przemian z uderzeniami lotniczymi i ostrzałem artyleryjskim, jest coraz więcej.

Co ciekawe, przeprowadza je zwykła piechota, nawet nie jednostki rozpoznawcze, tylko regularna masa żołnierska w grupkach pod dowództwem doświadczonego lidera. Mimo wszystko żołnierze są dość wyszkoleni, by ustalić położenie pozycji do uderzeń lotniczych. Do miejscowości wkracza duża grupa i ją przejmuje, ale dopiero w razie odwrotu przeciwnika, który nie wytrzymuje takiej nieustannej rzezi. Tak Rosja maksymalizuje ukraińskie straty, a jednocześnie relatywnie oszczędza swoich żołnierzy. Do tej pory swoich nie oszczędzała. Ale jeśli ma być gotowa na kolejne wojny, nie może stracić całych zasobów w Ukrainie.

Gen. mjr Skibicki zauważył, że Rosjanie zintensyfikowali ostrzał Chersonia. Do tego drony polują na cywilne samochody, a lotnictwo zrzuca bomby. Coraz częstsze są też infiltracje północno-zachodniego

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
