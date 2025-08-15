Szczyt Trump–Putin na Alasce. Uścisnęli dłonie. Nie będą rozmawiać w cztery oczy

Donald Trump powitał Władimira Putina, a wkrótce dołączyły do nich delegacje z USA i Rosji. W przedsionku przed salą obrad umieszczono hasło: „Persuing peace” (Dążenie do pokoju).

Zarówno Donald Trump, jak i Władimir Putin dotarli na miejsce kilkanaście minut przed rozpoczęciem obrad. Wysiedli ze swoich samolotów i uścisnęli dłonie. Rosyjski przywódca – odnotowują światowe media – włożył czarny garnitur. Na miejsce rozmów pojechali wspólnie prezydencką Bestią, jak potocznie określa się ten opancerzony wóz. Szczyt rozpoczął się o 11:32 lokalnego czasu (21:32 w Polsce).

To pierwsze spotkanie z Putinem za drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu. I zarazem pierwsze spotkanie przywódców USA i Rosji od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 r.

Trump zapewnił, że po rozmowach w pierwszej kolejności skontaktuje się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie z przywódcami Europy. Zełenski do rozmów na Alasce nie został dopuszczony, ale oznajmił, że Ukraina „liczy na Amerykę” i wierzy w jej „twarde stanowisko”. Zełenski miałby wziąć udział w ewentualnym trójstronnym spotkaniu z Trumpem i Putinem (to również pomysł prezydenta USA). „W dniu negocjacji Rosjanie nadal zabijają – napisał Zełenski na X. – To wymowne”. Jak dodał, nie ma żadnych dowodów, że Rosja przygotowuje się do zawieszenia broni. O tym wzmożeniu na froncie pisali na polityka.pl Michał i Jacek Fiszerowie.

Reporterom tuż przed szczytem Trump przekazał, że ma nadzieję na „szybkie zawieszenie broni”. Jak dodał: „Nie wiem, czy stanie się to dziś. Jeśli dziś się nie uda, to nie będę zadowolony”.

Trump nie pomówi z Putinem w cztery oczy

Plan zakładał, że szczyt rozpocznie się rozmową w cztery oczy w towarzystwie tłumaczy. To się w ostatniej chwili zmieniło – spotkanie odbywa się w formacie „trzech na trzech”. Do Trumpa dołączyli sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Putinowi towarzyszą minister obrony Siergiej Ławrow (który przyleciał na Alaskę w bluzie z napisem „ZSRR”) i doradca Kremla Jurij Uszakow, niegdyś (w latach 1998–2008) ambasador Rosji w USA.

Delegacje w szerszym składzie będą rozmawiać w następnej kolejności przy lunchu. Do strony amerykańskiej dołączą: sekretarz skarbu Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz obrony Pete Hegseth i szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przewiduje, że szczyt potrwa sześć–siedem godzin. Ma się zakończyć – w przypadku jakkolwiek rozumianego powodzenia – wspólną konferencją prasową.

„Tradycyjnie spotkania prezydentów USA z przywódcami mocarstw były poprzedzane długimi przygotowaniami – rozmowami dyplomatów niższego szczebla, którzy negocjowali zarysy ostatecznych porozumień – pisze korespondent „Polityki” z Waszyngtonu Tomasz Zalewski. – Trump działa inaczej – lekceważy ewentualny wkład wytrawnych negocjatorów, bo wierzy w siłę własnej perswazji, ufa, że w bezpośrednim spotkaniu przekona do swej racji przywódców obcych państw. Z Putinem to się oczywiście nie sprawdza, tak samo jak z północnokoreańskim dyktatorem Kim Dzong Unem”.

Szczyt odbywa się w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson na obrzeżach miejscowości Anchorage na Alasce. Mówi się i pisze o „historycznym momencie” dla wojny i Europy. Miejsce jest znamienne: to baza z czasów zimnowojennych, która nadal ma za zadanie wychwytywać rosyjskie samoloty. Sama Alaska kiedyś należała do Rosji.

Na miejscu jest ok. 700 dziennikarzy z całego świata. Agencja Reutera donosi, że Rosjanie utworzyli własne biuro prasowe na lotnisku Alaska Airlines Center.

Chwilę przed szczytem Donald Trump rozmawiał przez telefon z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką (rozmowa była rzecz jasna „wspaniała”). Jak poinformował na platformie Truth Social, podziękował za uwolnienie 16 więźniów, a w sprawie 1,3 tys. osób toczą się negocjacje.

Szczyt na Alasce: czy Putin się zatrzyma?

Stawka szczytu na Alasce jest ogromna: ważą się losy wojny w Ukrainie. Ale Amerykanie od paru dni tonują nastroje, by obniżyć oczekiwania, a Rosjanie twierdzą, że Ukraina to tylko jeden z wątków rozmowy. Trump jeszcze niedawno groził Putinowi, że jeśli nie przerwie działań wojennych, obciąży cłami jego partnerów handlowych z Indii i Chin. Na groźbach się skończyło.

W środę Donald Trump wziął udział w telekonferencji z przywódcami UE i Wołodymyrem Zełenskim. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział potem, że prezydent USA „z grubsza podziela” przekonanie Europy, że jeśli ma dojść do pokoju, musi to być pokój sprawiedliwy, i że nie może być mowy o rozwiązaniu konfliktu bez udziału Ukrainy.

Trump miał obiecać, że na spotkaniu z Putinem nie będzie poruszany temat ziem Ukrainy i rozstrzygnięcia w tej sprawie mają nastąpić dopiero po ewentualnym rozejmie. Wycofał się tym samym z oświadczeń o „wymianie terytoriów”, z gruntu nierozsądnych, bo Ukraina nie okupuje żadnych rosyjskich ziem.

W ostatnich dniach Trump znów zaostrzył retorykę wobec Putina. Zagroził, że jeśli szczyt nie zakończy się żadnym porozumieniem, Rosję czekają „poważne konsekwencje”.

„Naszym zdaniem Putin nie zatrzyma się teraz w pół drogi – piszą Michał i Jacek Fiszerowie. – A jeśli to zrobi, to będzie to jego powolny (lub nieco szybszy) koniec. Rosja nie da się namówić na żadne zawieszenie broni, nie mówiąc już o trwałym pokoju. Putin będzie przeciągał, grał na czas, zwodził prezydenta USA. A w międzyczasie może Ukraina upadnie. Wtedy oczywiście zgodzi się na pokój, ale w Kijowie będą już jego ludzie, sterujący Ukrainą ku świetlanej przyszłości u boku Rosji i Białorusi.