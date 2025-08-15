Szczyt Trump–Putin na Alasce: zaskakująco krótki. „Następnym razem w Moskwie?”

Obrady rozpoczęły się planowo, ale trwały relatywnie krótko, nie odbył się też prawdopodobnie lunch roboczy w szerszym gronie. Trump i Putin nie ujawnili żadnych szczegółów.

Rozmowy trwały krócej, niż przewidywano – zakończyły się po niespełna trzech godzinach. Plan zakładał, że szczyt rozpocznie się rozmową przywódców w cztery oczy w towarzystwie tłumaczy. To się w ostatniej chwili zmieniło – spotkanie odbyło się w formacie „trzech na trzech”. Do Trumpa dołączyli sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Putinowi towarzyszyli minister obrony Siergiej Ławrow (który przyleciał na Alaskę w bluzie z napisem „ZSRR”) i doradca Kremla Jurij Uszakow, niegdyś (w latach 1998–2008) ambasador Rosji w USA.

„Mamy z prezydentem Donaldem Trumpem bezpośredni kontakt, odbyliśmy wiele szczerych rozmów telefonicznych” – mówił Władimir Putin, który pierwszy zabrał głos podczas wspólnej konferencji. Obaj nawzajem się komplementowali. Putin sporo mówił o Alasce, która – jak stwierdził – przypomina, że USA i Rosja ze sobą sąsiadują. Napawał się też tym, że Ameryka dba tutaj rzekomo o rosyjskie dziedzictwo. Wypatrzył w okolicy wiele rosyjskich nazw i cerkwi.

Żadnych konkretów porozumienia przywódcy nie podali, choć obaj podkreślali, że „zbliżają się do celu”. Putin raz jeszcze przypomniał, że nic się nie zmieni, jeśli nie zostaną „wyeliminowane pierwotne przyczyny konfliktu” (wiadomo, że chodzi o wymianę władz w Kijowie). Ukraińców nazwał cynicznie „bratnim narodem”. Stwierdził poza tym, że gdyby Trump rządził Ameryką w 2022, wojna by nie wybuchła – sam Trump tę narrację chętnie forsuje. Putin słowa „wojna” rzecz jasna nie używa. Stwierdził, że „to, co się dzieje, jest dla Rosji tragedią i głęboką raną”. Ale jeśli ma się zakończyć, „Ukraina nie może przeszkadzać” ani działać „zakulisowo”.

„Zrobiliśmy wielkie postępy”, zapewniał Donald Trump, który nazwał swoją relację z Putinem (zwracał się do niego per „Władimir”) „fantastyczną”. Samą rozmowę określił jako „nadzwyczaj produktywną” i stwierdził, że obie strony – Rosja i USA – „w wielu punktach się zgadzają”. Szczyt konfliktu w Ukrainie nie rozwiąże, „ale jesteśmy na dobrej drodze”, dodał Trump. O szczegółach ustaleń w pierwszej kolejności ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie z przywódcami NATO.

Na pożegnanie powiedział Putinowi, że „widzimy się wkrótce”. Rosyjski dyktator odparł na to, niby-żartem, że „następnym razem w Moskwie”. „Nic mi o tym nie wiadomo”, stwierdził Trump i serdecznie uścisnęli sobie dłonie. Pytań od dziennikarzy nie przewidziano.

Szczyt na Alasce: Trump i Putin uścisnęli dłonie

Zarówno Donald Trump, jak i Władimir Putin dotarli na miejsce kilkanaście minut przed rozpoczęciem obrad. Wysiedli ze swoich samolotów i uścisnęli sobie dłonie. Na miejsce rozmów pojechali wspólnie prezydencką Bestią, jak potocznie określa się ten opancerzony wóz. Szczyt rozpoczął się o 11:32 lokalnego czasu (21:32 w Polsce).

To pierwsze spotkanie z Putinem za drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu. I zarazem pierwsze spotkanie przywódców USA i Rosji od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 r.

„Zachodnie media są na skraju całkowitej utraty rozumu – stwierdziła w social mediach rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. – Przez trzy lata nam wmawiali, że Rosja została odizolowana. Dziś zobaczyli piękny czerwony dywan rozłożony dla prezydenta Rosji”. Trump oklaskiwał też Putina na powitanie – Kreml to podchwycił, zdjęcie krąży w rosyjskim internecie.