Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Świat

1271. dzień wojny. Po Alasce wracamy do punktu wyjścia. Co teraz? Rosja z tych celów „nie zejdzie”

17 sierpnia 2025
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim, czerwiec 2025 r. Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim, czerwiec 2025 r. Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Forum
Przewidywanie przyszłości to zawsze do pewnego stopnia wróżenie z fusów. Zarysowują się jednak pewne warianty rozwoju sytuacji wynikające z obserwacji celów, które przyświecają wszystkim stronom.
Lech Mazurczyk

W zakładzie Elastik w Riazaniu doszło do eksplozji, zginęło 11 osób, zaginionych jest 10, rannych 130. Produkuje się tu materiał miotający (proch bezdymny) do nabojów dla haubic kal. 152 mm. Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.

Wczoraj siły specjalne podległe ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu HUR przeprowadziły udaną operację dywersyjną w Melitopolu, wysadzając w powietrze skład amunicji na terenie bazy wojskowej, przy okazji niszcząc kilka rosyjskich ciężarówek.

W rejonie Dobropola ukraiński 1. Korpus Gwardii Narodowej „Azow”, rzucony tu z rezerw, przeprowadził dość agresywny kontratak. Składa się z 12. Brygady Specjalnego Przeznaczenia „Azow” i czterech brygad operacyjnego przeznaczenia (BOP): 1. BOP GN „Buriewyj”, 14. BOP GN „Czerwona Kalina”, 15. BOP GN „Kada-Dar” i 20. BOP GN „Liubart”. Udało się odciąć czubek rosyjskiego klina na osi wsi Bolnoje–Szachowo, wziąć jeńców, odbić wsie Zołotoj Kołodiec i Rubieżnoje. Potem Ukraińcy nacierali na południe, wciskając wrogi klin z powrotem w rosyjskie linie, przy okazji odbijając wsie Bolnoje i Bielickoje. Teraz trwają walki o Nikaronowkę.

Czytaj też: Triumf Putina, kompromitacja Trumpa. Nie ma żadnej strategii gry z Rosją

Wróciliśmy do punktu wyjścia

Od razu trzeba sobie powiedzieć, że wróciliśmy do punktu wyjścia, ponieważ, tak jak można się było spodziewać i o czym

  • Donald Trump
  • Rosja
  • Ukraina
  • Władimir Putin
  • Wojna w Ukrainie
  • Wołodymyr Zełenski
    • Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
    Reklama