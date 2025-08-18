1272. dzień wojny. Koalicja chętnych w Ukrainie? Rosja zastawiła minę, rysuje się czarny scenariusz

Rosja i Ukraina nie mogą się porozumieć, bo Rosja nie po to na nią napadła, by po poniesieniu ogromnych kosztów zadowolić się czymś mniejszym niż kapitulacja Kijowa. Trzeba myśleć, co dalej.

Donald Trump napisał na platformie Truth Social: „Prezydent Ukrainy może natychmiast zakończyć wojnę z Rosją, jeśli zechce, albo kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie Krymu, który Obama oddał (12 lat temu, bez jednego wystrzału), NIE WPROWADZAJĄC UKRAINY DO NATO. Pewne rzeczy się nie zmieniają!!!”.

Nie wiadomo, jak to skomentować. Doskonale pamiętamy, jak to się zaczęło: od agresji na Krym i Donbas w 2014. Rosjanie wykorzystali coś, co przypominało w Ukrainie wojnę domową. Nie Barack Obama oddał Krym, tylko pogrążona w chaosie Ukraina, która nie miała nawet przywódcy, bo prorosyjski Wiktor Janukowicz zwiał do sojuszników w Moskwie, a nowego prezydenta jeszcze nie wybrano. Dopiero cztery miesiące później urząd objął Petro Poroszenko.