Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Świat

1272. dzień wojny. Koalicja chętnych w Ukrainie? Rosja zastawiła minę, rysuje się czarny scenariusz

18 sierpnia 2025
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Donald Trump podczas szczytu w Hadze, czerwiec 2025 r. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Donald Trump podczas szczytu w Hadze, czerwiec 2025 r. Official White House Photo by Daniel Torok / Flickr CC by SA
Rosja i Ukraina nie mogą się porozumieć, bo Rosja nie po to na nią napadła, by po poniesieniu ogromnych kosztów zadowolić się czymś mniejszym niż kapitulacja Kijowa. Trzeba myśleć, co dalej.
Lech Mazurczyk

Donald Trump napisał na platformie Truth Social: „Prezydent Ukrainy może natychmiast zakończyć wojnę z Rosją, jeśli zechce, albo kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie Krymu, który Obama oddał (12 lat temu, bez jednego wystrzału), NIE WPROWADZAJĄC UKRAINY DO NATO. Pewne rzeczy się nie zmieniają!!!”.

Nie wiadomo, jak to skomentować. Doskonale pamiętamy, jak to się zaczęło: od agresji na Krym i Donbas w 2014. Rosjanie wykorzystali coś, co przypominało w Ukrainie wojnę domową. Nie Barack Obama oddał Krym, tylko pogrążona w chaosie Ukraina, która nie miała nawet przywódcy, bo prorosyjski Wiktor Janukowicz zwiał do sojuszników w Moskwie, a nowego prezydenta jeszcze nie wybrano. Dopiero cztery miesiące później urząd objął Petro Poroszenko.

Oddanie reszty obwodu donieckiego i zapewnienie, że Ukraina nie wstąpi do NATO, nie zakończy wojny. Nie po to Putin poświęcił ponad milion żołnierzy (ok. 300 tys. zabitych, pozostali to ranni), zrujnował pancerną potęgę Rosji, stracił czwartą część lotnictwa i doprowadził gospodarkę do pożałowania godnego stanu, by się zadowolić Słowiańskiem i Kramatorskiem. On jest gotów zapłacić więcej, ale za całą Ukrainę. Otwarcie to mówi! Powtarza, że Ukrainę trzeba zdenazyfikować i zdemilitaryzować, dlaczego amerykańscy negocjatorzy to ignorują? Nie wiedzą, co się pod tym kryje? Wydaje się, że ma tę świadomość tylko

    • Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
