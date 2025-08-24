Przejdź do treści
Edwin Bendyk
Ukraińcy i droga niepodległość. Na polu walki jest asymetria. Mają na to niezwykłe sposoby

24 sierpnia 2025
Ukraińscy żołnierze, Dzień Niepodległości Ukraińscy żołnierze, Dzień Niepodległości Abaca Press / Forum
Rosja ma większe zasoby ludzkie i materiałowe. Ukraińcy postawili na wyrównywanie szans poprzez innowacje, umożliwiające zmianę charakteru działań zbrojnych. A jak postrzegają sami siebie w 34. rocznicę niepodległości?

Ukraina ogłosiła niepodległość 24 sierpnia 1991 r. Polska jako pierwsza uznała tę deklarację, a dziś należy do państw konsekwentnie wspierających wschodniego sąsiada w walce z rosyjską agresją. Rosja bowiem w istocie nigdy suwerenności ukraińskiego państwa nie zaakceptowała. Gdy Rewolucja Godności zniweczyła kremlowskie kalkulacje na utrzymanie politycznego wpływu w Kijowie i powstrzymanie euroatlantyckich aspiracji ukraińskiego społeczeństwa, w marcu 2014 r. aneksja Krymu okazała się pierwszym aktem wojny, trwającej już jedenasty rok.

Ukraińskie społeczeństwo świętuje 34. rocznicę niepodległości, tocząc wojnę obronną przeciwko rosyjskiej agresji. I choć ofensywa dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz państw wspierających Ukrainę przyniosła szansę na zatrzymanie walk zbrojnych, to jednak trwały pokój jest bardzo odległy.

Rosja nie zamierza zrezygnować z realizacji swoich celów strategicznych, przy czym najważniejszym z nich nie jest wcale podbój Ukrainy, tylko rewizja porządku światowego, a likwidacja ukraińskiej suwerenności stanowi kluczowy środek do tego celu. Ukraińcy nie chcą rezygnować z suwerenności, przekonani, że są w stanie niepodległość swego państwa obronić i realizować własną strategię – integrację ze strukturami euroatlantyckiej przestrzeni geostrategicznej.

Skuteczny opór

W lutym 2022 r.

Prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Dziennikarz, pisarz, publicysta „Polityki”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Współtworzył Ośrodek Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek European Council on Foreign Relations. Wydał m.in. „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2009), „Bunt sieci” (2012), „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata” (2020), „Prawda po wyborach 15 października 2023” (2024, red., z Przemysławem Czaplińskim i Piotrem Kosiewskim). Prowadzi blog Antymatrix.
